Putin a înnebunit? Cum să bombardezi o maternitate? Sau să țintești cu rachete spitale? Are și războiul regulile sale. Există o etică a luptelor. Militarii se luptă între ei. Nu ucid civilii. Blocada Kievului va stârni atenția întregii lumi. Ce se va întâmpla cu România și cu românii din Ucraina?

Sper să nu fim intoxicați. Asistăm la cea mai cruntă manipulare din istorie. Reuters a prezentat o listă lungă de fake-news-uri. De la copilul rănit (fotografie găsită în Siria), până la Olena, soția lui Zelenski, machiată și coafată, zâmbind pe sub caschetă. E prima conflagrație din care nu aflăm numărul victimelor. Atât agresorii, cât și apărătorii refuză să dea publicității pierderile umane. E tragic. Asistăm la un război ieșit din convențiile internaționale. Dacă armata rusă a ucis copii, procurorii Tribunalului Internațional de la Haga pot constitui probele acuzării. Astfel, Vladimir Putin va fi judecat ca un criminal de război. Va avea soarta lui Slobodan Miloșevici.

Negocierile pentru armistițiu se pare că au eșuat. Dar nici nu se dorea o pace. Cum să aibă decizia la ei, șefii de cabinete sau diplomați de rang secund? Volodimir Zelenski se crede pe cai mari. Are sprijinul întregului occident. Dar are armată suficientă să reziste asaltului, preconizat pe joi noaptea? Occidentul trimite spre Kiev nu doar bezele, ci și armament de ultimă generație. Ca să reziste, Kievul are nevoie de soldați instruiți. Că doar nu se dă un Javelin în mâna unui fost combatant pe maidan? Lumea se întreabă, pe bună dreptate, de ce nu se intră în logica războiului clasic. Ce se întâmplă în realitate pe frontul de luptă? Care sunt strategiile de atac și de apărare? Că doar imbecilii cred că tancurile pot fi oprite cu molotoave.

Ca unul care a fost pe mai multe teatre de război din lume nu mă uit la imaginile livrate. Ce război e acela în care CNN live lipsește cu desăvârșire? Nu mai au marile corporații media reporteri de război? Sau e pusă batista pe țambal? În interesul cui? Harkov-ul, un oraș din estul Ucrainei, a fost bombardat. Din informațiile de ieri ale "României libere," convoiului din nordul Kievului li s-au alăturat 500 de tancuri, 400 de mortiere, 300 de instalații de artilerie autopropulsată și câteva sisteme de rachete Iskander, Grad, Buk și Buratino - rachete termobarice, comform surselor militare. Arma termobarică sau războiul ieșit din canon. Ce se întâmplă?

„Rusia a folosit o armă termobarică luni în atacul său asupra Ucrainei," a declarat ambasadoarea Ucrainei în SUA, Oksana Markarova. Bomba cu vid este de fapt interzisă de Convenția de la Geneva," a avertizat aceasta. Conform specialiștilor, aceasta este o minge de foc care, odată aruncată, absoarbe tot oxigenul din atmosferă. Niciodată n-am priceput rațiunile războiului fără reguli. Atacurile rusești din Ucraina sunt fără noimă. Apărarea ucraineană e haotică. Nu cumva ni se pregătește o imensă gripă socială? În sensul menținerii febrei planetei în timp de iarnă? Ucraina face cerere de aderare la Uniunea Europeană.

Ursula van der Leyen susține că va accelera procedurile de primire. Păi, Acordul de asociere de la Copenhaga prevede sintetic, clar și fără drept de apel: stat de drept, domnia legii și economie funcțională de piață. Sunt azi tratatele internaționale făcute zob? Într-o lume care crede că un tanc poate fi urcat pe o căruță și dus la fier vechi, orice minciună oficială devine sacră. În desfășurările de forțe din Ucraina, ceva nu pușcă, vorba bunicii. Analiștii militari de la noi sunt praf. În loc să ne lămurească, mai mult ne zăpăcesc. Pentru ce au fost pregătiți douăzeci de ani? Ca să instituie frica?

Credeam că milițiile gândirii au murit odată cu Securitatea. Ucraina ne divizează din nou. O nouă falie s-a creat în societate. Pare-se că blocada Kievului va fi a Stalingradului pe invers. De mai multe zile, convoiul de blindate stă pe loc. Când mă documentam despre consecințele și arbitrariul situației fără precedent, un ofițer de carieră mi-a trimis mesajul: "Noua ordine mondială a câștigat pe mâna lui Putin care și-a făcut praf totul, de la credibilitate până la țară. Noi o sa ieșim foarte prost din toată povestea asta. Lumea nu va mai avea de ales, noua ideologie americană și canadiano - australiană ne va strivi fără milă."

Cum să nu fim striviți de puterea hegemonică a noului imperialism? După căderea Cortinei de fier, marii democrați vorbeau despre libertate, protecția minorităților, libertate de expresie. Acum, aceiași oameni cer forță, întărirea statului, instituirea cenzurii democratice. "De azi înainte orice stat e captiv și poate fi izolat până la asfixiere, dacă nu joacă cum i se cântă de hegemon, vorba unui clasic in viață," mi-a completat militarul de carieră. Șenilele lui Putin vor zdrobi demnitățile umane. Big Brother va guverna prin restricții și ucazuri. Vladimir Putin le-a făcut cel mai mare serviciu autocraților americani, care aveau în plan subjugarea individului și constrângerea lui de a admite arbitrariul drept lege.

Să fie o înțelegere între Biden și Putin? În sensul: „ieși bogat din joc și ai asigurări de protecție la Haga"? Sau a înnebunit de-a dreptul liderul de la Kremlin și nimic nu-i mai poate stăvili beția puterii? Zilele acestea doar inteligenții văd proiecția viitorului sumbru. Imbecilii dansează pe net, crezând că emoticoanele și heităreala îi scapă de colivie. Nimeni nu va mai fi protejat de convențiile internaționale. Doar nebunii se bucură la gândul că liderul de la Kremlin e terminat. Elementara logică ar impune o minimă analiză. Dar cum se dărâmă un dictator? Strada? CIA? Opoziția? Nici vorbă. Din istoria recentă, știm că liderii fabricați în laboratoare sunt de unică folosință. Principiul de bază al forțelor nevăzute ale lumii este condus după teza: altul mai gras, căci ăsta s-a ras. Și Putin are un destin prefabricat.

Marius Ghilezan