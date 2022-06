Cazul Chesnoiu e un preview pentru 2024!

In caz ca nu stiai, te anunt ca a inceput campania electorala pentru 2024. Strategia este simpla si previzibila, ca in orice stat de mana a doua fara repere solide si constiinta nationala. Cazul Chesnoiu este un preview pentru ce va urla dreapta inainte de 2024. Vor mai urma si alti exponenti ai Psd pentru ca asa "e in tenis". Cine nu invata nimic din trecut este condamnat sa il repete la infinit. Cine crede ca Psd va ajunge cu 35% in alegeri, pentru a se lupta democratic pe voturi in acesta colonie, trebuie sa fie debil mintal.

In caz ca nu ai realizat, dupa doi ani de pandemie si cheltuieli de miliarde de Euro, Romania a fost "socata" de abuzul in serviciu de 30.000 ron al noului ministru. Atat s-a putut. Vaccinurile, izoletele sau mastile indesate cu forta peste bugetul acestui stat sunt trecute la cheltuieli diverse. Nimeni nu raspunde, nimeni nu a stiut, nimeni nu a vazut, cum au disparut cateva miliarde de Euro la niste hoti ordinari. Nimic nu este mai degradant decat sa te joci cu frica si sanatatea oamenilor la televizor, pentru ca dimineata sa semnezi contracte de milioane de euro/bucata. Ghinion! Dreapta in Romania acestor doi ani, nu a fost decat o clica de barbari mioritici care au tabarat cu batele pe sufletele noastre. Si au plecat linistiti mai departe, curati si puri ca niste fete mari gata de maritis. "Progresul" de dreapta este occidental si nu poate fi atins. Doar foametea si falimentul acestei tari le va aduce candva un decont amar, dar atunci va fi prea tarziu.

Departe de mine gandul de a lauda Psd, dar ceea ce am vazut in guvernarea de dreapta m-a socat efectiv. Nu am vazut o clipa, in care un lider sa fie empatic cu oamenii, nu am vazut un moment, in care cuiva sa ii pese de viitorul acestei tari. Iohannis este cu gandul la Nato de aceea il vedeti pe "‘Mihaela dragostea mea" la incalzire prin Romania, Citu este cu gandul la Metallica printre fumuri si la vreo sinecura in sectorul privat, iar Vladut magicianul continua sa fie acelasi hot, deghizat in salvamar, pentru greu incercata industrie pharma din acesti ani.

Psd nu realizeaza ceea ce ii asteapta si doarme in post. Faptul ca traim intr-o tara in care viata unui politician poate fi curmata de un presupus abuz in serviciu de 30.000 ron, spune multe despre institutiile de forta in Romania. Muncesti o viata, bine sau rau, si intr-o dimineata intri in tavalugul anti-coruptiei din Romania pentru aceasta suma, uitandu-te la Citu iti da lectii de economie la televizor, dupa ce s-a imprumutat cat pentru 20 de ani. Penibil!

Am reusit sa aducem acest sat intr-o stare deplorabila. Ne-am batut joc de justitie, de procurori si judecatori, deopotriva. Ne-am batut joc de politicieni, aruncandu-i pe toti in aceeasi zeama urat mirositoare. Ne-am batut joc de oameni, aruncand peste ei facturi si masti, fara a le lasa o oaza de speranta. Nimeni nu a vazut nimic, nimeni nu stie nimic. Toti sunt puri si mirati in fata microfoanelor, de parca acum s-au trezit din somn.

Suntem atat de prosti, incat nu realizam ca suntem pe cont propriu la un pas de dezastru, intr-o lume care se schimba sub ochii nostri. Suntem atat de mici, incat democratia este un chistoc bun de aruncat la gunoi. Suntem atat de lasi, incat acceptam sa fim certati permanent in Occident, pentru pacatele noastre care sunt un bacsis de buzunar pe langa ale lor. Suntem atat de sclavi, incat salvam ucrainieni si aruncam romanii in foamete, prin preturi aberante la energia vanduta de companiile nationale.

Dana Budeanu