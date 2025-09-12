Ce riscă Liiceanu dacă îl clonează pe Bolojan
Postat la: 12.09.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Pe 6 septembrie, de ziua pomenirii minunii Sf. Arhanghel Mihail în Colose și de sfinții mucenici Eudoxie şi Macarie, Ilie Bolojan s-a trezit din somn periat până la îmbăloșare de limba expertului național în exerciții de admirație, filozoful Gabriel Liiceanu.
La cum îl cunosc pe Bolojan, cred că prima lui reacție a fost să vomite pe stomacul gol; a doua, să-și facă cruce cu piciorul drept; iar a treia, să-și continue lectura matinală pentru a-i trece senzația de greață, din "Gândirea tragică" a lui Robert Kaplan, recitită a nu știu câta oară.
Liiceanu compară guvernarea Bolojan cu comandamentele profetului Moise și încearcă să ne inducă subliminal convingerea că providențialul nostru premier este o clonă a întemeietorului religiei iudaice.
"Nu vom atinge pământul făgăduinței", ne asigură filozoful "dacă nu vom accepta că esența reformei de redresare a României după anii de dezastru uselist (socialisto-liberal), este una administrativă, iar esența acesteia este una de ordinul cifrelor și al contabilității".
După mintea filozofului, clona lui Moise a săvârșit o serie de minuni care îl singularizează în peisajul arid, al lipsei acute de patriotism și a rapacității cronice de care dau dovadă caizii administrației publice.
Or, fiecare primar de capitală județeană sau președinte de consiliu județean a ridicat numărul de locuri de muncă, a modernizat infrastructura rutieră, a reabilitat sistemul de termoficare, piețele și salubrizarea, a investit în spitale, în creșe, grădinițe și școli, a restaurat fațadele marilor clădiri-monumente din centrul istoric.
Bolojan este doar unul dintre cei 41, nu singurul dintre cei 41 care a făcut-o. Clona lui Moise a dres ca primar al Oradei, exact ceea ce au făcut și ceilalți primari ai Timișoarei, Aradului, Clujului, Alba Iuliei, Sibiului, Brașovului, Bistriței: au dat cu bidineaua pe clădirile ridicate de habsburgi și austro-ungari. Oricare dintre aceste orașe transilvane măturate și văruite de primarii lor, nu numai Oradea, îți dau senzația că străbătându-le ai ajuns în Occident.
A compara însă clona lui Moise cu marii oameni politici Kogălniceanu, Ion C. Brătianu, Regele Carol I, Regina Maria, Iuliu Maniu sau Corneliu Coposu, este deja o îndrăzneală de acrobat de iarmaroc, care face giumbușlucuri la trapez sub cupola circului, fără plasă de siguranță.
Două exemple: Carol I a câștigat Războiul de Independență, iar Ion C. Brătianu este actorul principal al actului Marii Uniri. A-l clona însă pe Bolojan, așa cum propune Liiceanu, înseamnă a-l trage la indigo pe Moise de 41 de ori.
Cei 41 de Bolojeni nu pot rămâne fără lăudători. Exact ca în diviziunea celulară, Liiceanu riscă să se replice în 41 de clone de Liiceni mai mici, care să îi poată adula și linge în voie pe cei 41 de Bolojeni mai mari.
Cornel Ivanciuc
