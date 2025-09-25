Horațiu Potra a fugit acasă în Dubai unde avea o locuință
Postat la: 25.09.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
În februarie, temutul Horațiu Potra a fugit din țară după ce a fost pus sub acuzare într-un dosar privind acțiuni contra ordinii constituționale, evaziune, delapidare și spălare de bani. Cazul Potra este în sine un atentat împotriva ordinii unei gândiri organizate, logice.
Ca cetățean francez, Potra este veteran al Legiunii Străine. Cum în România legiunea de orice fel are alte conotații, la noi a fost catalogat drept legionar. În Congo a fost etichetat drept mercenar în slujba guvernului legitim, iar în Qatar, drept gardă de corp regală. Acțiunile contra ordinii constituționale urmau să se desfășoare de 22 de gealați, îmbarcați în 7 autovehicule, cu cuțite tip briceag, pumnale, cuțite cu lama lungă, bastoane telescopice, spray-uri cu piper, box-uri, topoare și cozi de topoare și artificii din categoria F4. Este prima și cea mai flagrantă deraiere de la gândirea logică din rechizitoriul procurorului Marius Iacob. Celelalte trei, de speță fiscală, au legătură cu banii lichizi ascunși sub podea de Horațiu Potra.
Potra a justificat că nicio lege nu-l obligă să-și țină banii în bancă. Și a demonstrat cu documente că banii provin din contracte comerciale în Africa și Qatar. Un văr al emirului Qatarului, Tamim bin Hamad Al Thani, a venit în România în iarnă şi a confirmat la notariat că Potra a fost plătit cu 45.000 $ pe lună pentru servicii de pază și protecție în slujba emirului qatariot și a familiei regale. Cu arsenalul descoperit în aceeași locație cu banii, lucrurile sunt mai nuanțate. Potra a mai fost acuzat pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor în 2010.
Când a fost trimis în judecată de procurorii DIICOT, pentru aceeași infracțiune cât și pentru trafic de droguri, fiind acuzat că înființase o cultură de cannabis, la o fermă deținută în Mediaș și închiriată unui olandez. Lucrurile s-au tranșat repejor. Cânepa era cultivată de chiriașul olandez, iar pentru deținerea celor trei arme militare au fost depuse documente care au justificat că Potra este calificat pentru deținerea și utilizarea acestora. Asemenea documente nu puteau fi furnizate decât de DGIA, - direcția de informații a Apărării - cea care îl protejează și cea prin care a angajat zeci de militari ca mercenari în Congo, unii aflați în concediu prelungit pe perioada desfășurării contractului.
Potra nu a fugit în Dubai, s-a dus acasă în Emirate, unde avea o locuință. Și nu a fost arestat după o îndelungă căutare pe tot mapamondul. În martie, presa noastră de partid și de stat titra ostășește că Potra s-a întâlnit în ianuarie a.c., în holul hoteluiui Hilton Jumeirah din Dubai, cu rusoaica Anait Martirosyan, agent imobiliar în Emirate. O poză zdrobitoare a prins momentul flagrantului, când femeia îi dădea teancuri de bani. În rest, tăcere și mister. Or fi fost bani sau ilustrate cu flori de câmp? I-o fi restituit lui Potra o datorie mai veche?
De aici și legenda diseminată în media de cel mai deștept dintre procurori, Alex Florența, că Potra se pregătea să ceară azil politic în Rusia. Cel mai grozav azil îl are în Dubai, emirat cu care nu avem acord de extrădare. Restul este cancan de presă, iar o mare parte a media are contract de mercenariat cu puterea.
Cornel Ivanciuc
-
