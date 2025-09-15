Davide, Davide, nu ne prigoni!

Actualul ministru al Educației, Daniel David, se consideră cel mai deștept, mai curat și mai prestigios membru al coloratului, habarnistului și detestatului guvern condus de premierul Ilie Bolojan. Până acum i-am remarcat doar aroganța și lipsa de empatie. îndeosebi față de profesori, elevi, studenți și , bineînțeles față de părinții acestora. A redus bursele elevilor și studenților, a consimțit la impozitarea pensiilor profesorilor și a refuzat orice majorare a salariilor cadrelor didactice. Faptul că și el și părinții săi au fost dascăli nu a avut nicio relevanță. Nu a dovedit nicio urmă de empatie față de dascăli și de tinerii studioși.

Cu origini din Codrul Sătmarului

Vă propun prin acest articol depistarea resorturilor psihologice care-l mână în luptă, din fotoliul de ministru al Educației, pe profesorul de psihologie experimentală Daniel David printr-o succintă analiză a CV-ului său. David s-a născut în 1972, făcând parte din a cincea promoție a generației decrețeilor ceaușiști, în Satu Mare, oraș multietnic și de frontieră (la șase kilometri de granița cu Ungaria), aflat atunci în plină industrializare socialistă. Părinții săi au fost dascăli, respectiv tatăl profesor de matematică, iar mama învățătoare. Aceștia descind din satul Chilia comuna Homoroade județul Satu Mare, localitate situată în așa zisa Tara Codrului, în care conviețuiețe și o comunitate semnificativă de romi, din care o parte sunt țigani lăieți (sunt mai deschiși la piele și la păr, iar unii au ochi verzi sau albaștri). În perioada în care a fost elev și student, David și-a petrecut majoritatea vacanțelor la bunicii săi din Chilia, remarcându-se ca un copil cuminte și studios.

David a făcut studiile primare, gimnaziale și liceale în Satu Mare în perioada regimului comunist, remarcând-se drept un pioner și un utecist zelos și dogmatic. Studiile primare și gimnaziale le-a făcut la Școala generală nr. 1, redenumită ulterior Grigore Moisil, iar studiile liceale le-a făcut la Liceul Doamna Stanca, devenit colegiu național după 1989, care a avut și are profil umanist. Liceul Doamna Stanca a fost și este catalogat sub aspect valoric al treilea liceu din Satu Mare, după liceele (acum și ele colegii naționale) Mihai Eminescu și Ioan Slavici. Conform unor foști colegi, a fost un elev sârguincios, premiant și la școala generală și la liceu, încadrabil la categoria tocilari. Nu a avut excese de personalitate sau pete de culoare în vreun domeniu.

Student și profesor merituos, prins în lațul lui Soros

După absolvirea liceului, Daniel David a urmat cursurile Facultății de Psihologie a Universității Babeș Bolyai din Cluj Napoca, pe care le-a absolvit ca șef de promoție în 1995. Ulterior a devenit cadru didactic la această facultate, obținând toate gradele didactice până la cel de profesor, pe care l-a dobândit în 2007, la vârsta de 35 de ani. În 1999, după patru ani de la absolvirea facultății,și-a luat doctoratul în psihologie, cu teza ,,Mecanisme inconștiente de reactualizare a informațiilor". Potrivit CV-ului a devenit profesor de științe cognitive clinice la Universitatea Babeș Bolyai, profesor asociat la Icahn School of Medicine at Mount Sinai din New York și director fondator al International Institute for the Advanced Studies of Psichotreapy and Apllied Mental Health. Totodată, este directorul pentru cercetare al Albert Ellis Institute din New York și supervizor al Academy Cognitive Therapy din SUA.

Toate aceste școli și institute se află sub egida Universității Evreiești din New York, înființată și finanțată de bogata și influenta comunitate a evreilor ortodocși (hasidici) din metropola americană, ai căror strămoși provin din zona Sighetul Marmației-Satu Mare. Această comunitate deține monopolul afacerilor cu aur și diamante în Manhattan. Comunitatea poartă denumirea Dinastia Satmar și a fost fondată de marele și cunoscutul rabin Joel Teitelbaum, care s-a născut în Sighet și a fost inițial rabin la Carei și la Satu Mare. Este important de semnalat că, între anii 2000 și 2002, Daniel David a urmat o serie de programe post-doctorale la Icahn School of Medicine at Mount Sinai din New York și la Mount Sinai Hospital, beneficiind de o bursă în acest sens.

În 2020 a fost ales rector a Universității Babeș Bolyai, câștigând detașat în fața contracandidatului său, profesor de teologie ortodoxă și președinte al Senatului Universității, care a fost susținut puternic de Grupul de la Cluj, condus de fostul ministru și lider PSD Ioan Rus. Aversiunea mediului universitar față de Rus (lider al Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști din Centrul Universitar Cluj Napoca în anii 80 și bun amic cu Nicu Ceaușescu, dar și îmbogățit al liberalismului sălbatic românesc) a contribuit substanțial la victoria lui David în fața Goliath-ului clujean întruchipat de Rus. După cursurile post-doctorale din SUA, precum mulți alți tineri bursieri români de după 1990, a fost contaminat de ideologia progresistă sorosistă, fapt vizibil în abordările sale față de educație, familie, biserică. O dovadă elocventă a conexiunii sale cu ideologia progresistă sorosistă este faptul că, în calitate de rector, l-a desemnat pe afaceristul ordinar și șpăgar Dragoș Anastasiu, care a trebuit să demisioneze recent din funcția de vicepremier, reprezentant al Universității Babeș Bolyai în cea mai titrată organizație europeană pentru educație (EUTOPIA), deși șmecherul de București nu are nicio carieră universitară în spate. Dar, cea mai elocventă probă a propensiunii sale soroșiste este propunerea trăsnită și neghioabă, lansată în calitate de ministru al Educației, pentru scoaterea Istoriei și Geografiei României din programa școlară.

Ctitor de facultăți-hotel

Daniel David nu este atât de imaculat cum crede ori cum s-ar crede. În calitate de rector, a fost implicat în cel puțin două achiziții dubioase de hoteluri de către Universitatea Babeș Bolyai de la oameni de afaceri aflați în dificultate, apropiați de partidele mainstream (PSD și PNL), de cercuri polițienești și securiste și de organizații paramasonice. Hotelurile respective au fost transformate ulterior în sedii de facultăți, patentându-se astfel amenajarea facultăților-hotel. În 2021 a fost achiziționat de la frații Octavian și Călin Buzoianu hotelul de 5 stele Opera Plaza pentru Facultatea de Drept Prețul tranzacției a fost de 40 de milioane de lei, respectiv 8 milioane de euro. Presa clujeană a denumit afacerea tranzacția imobiliară a anului în urbea de la poalele Feleacului În 2022 a fost achiziționat de la controversatul om de afaceri Augustin Baciu hotelul de patru stele Onix, pentru Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, cu suma de 4,6 milioane de euro. Prețurile au fost considerate exorbitante și nejustificate în ambele cazuri, acestora adăugându-li-se costurile mari de amenajare, prin transformarea restaurantelor în aule și a camerelor de hotel în săli de cursuri sau de seminarii. În plus, aceste transformări generează potențiale riscuri pentru structura de rezistență a clădirilor, care au mai fost transformate o dată. Hotelul Opera Plaza a fost amenajat în fosta fabrică de dulciuri Feleacul, iar hotelul Onix a fost amenajat într-un fost cămin de garnizoană. Cine va plăti pentru eventuale prăbușiri?

Cea mai dubioasă este achiziționarea hotelului Opera Plaza. Ctitorul și principalul proprietar al acestuia este Octavian Buzoianu, fost director general al renumitei fabrici de bere Ursus și principalul profitor al privatizării acesteia. Ulterior, s-a implicat în afaceri agricole, hoteliere și imobiliare. Și-a încercat norocul și în politică. În 1997 a fost membru fondator al Alianței pentru România (ApR), partid descins din PDSR și condus de Teodor Meleșcanu, și a preluat funcția de președinte al filialei Cluj. În 2016, mânat și susținut de liderul Grupului de la Cluj, Ioan Rus, a candidat ca independent împotriva lui Emil Boc, pentru funcția de primar al municipiului Cluj Napoca, având susținerea a ...partide (PSD, ALDE, UNPR și PNȚCD), dar a pierdut lamentabil, obținând doar 8% din sufragiile exprimate. Hotelul vândut a intrat în impas financiar din perioada pandemiei. Un detaliu important și interesant este faptul că soția vânzătorului Octavian Buzoianu este de patru ani rectorul Universității de Medicină din Cluj Napoca, motiv pentru care unii au cârtit că ar putea fi o afacere între rectori.

Culant cu SRI și aspirant la Președinție

În perioada în care a fost rectorul Universității Babeș Bolyai, Daniel David a menținut protocolul nelegal, neavenit și nefast încheiat de această universitate cu SRI în 2015, sub semnătura rectorului precedent, Ioan Aurel Pop. În 2015 a fost încheiat un protocol de cooperare între SRI și cele mai reprezentative cinci universități din România (Universitatea Babeș Bolyai Cluj Napoca, Universitatea București, Universitatea Iași, Universitatea de Vest Timișoara și Academia de Științe Economice București), încălcându-se grav principiul secular și sacrosant al autonomiei universitare. De asemenea, David l-a menținut pe generalul Florian Coldea, fostul șef operativ al SRI (în funcție la data încheierii protocolului susmenționat), profesor la UBB, la catedra inventată de Etica Securității. O rușine fără margini pentru universitatea clujeană, având în vedere intelectul limitat al acestuia, demonstrat de repetențiile de la Institutul Politehnic din Timișoara și de la Academia Națională de Informații din București, precum și de faptul că și-a făcut dispărută diploma de doctorat obținută cu concursul generalului analfabet Gabriel Oprea întrucât constituie un plagiat ordinar. Poleirea universitară a generalului negru ne amintește de caloriferistul de la UBB care a fost promovat în anii 50 secretar de partid, ofițer de Securitate și cadru universitar.

Potrivit unor apropiați, Daniel David și-a dorit mult să devină ministru al Educației, aspirând să devină cel mai mare reformator al învățământului românesc de la Spiru Haret încoace. Ambițiile sale sunt însă mult mai mari, urmărind să devină liderul unui partid realizat prin fuzionarea PNL cu USR și apoi președintele României. Garda lui Soros moare, dar nu se predă! Sper ca David să rămână doar un epigon.

Valer Marian