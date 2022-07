Dacă liderul de mâine este văzut mai degrabă ca un psiholog care trebuie să asculte şi să înţeleagă problemele tuturor, cine mai obţine rezultate pentru companie când ai nevoie de oameni care pot să treacă peste cadavre ca să ajungă unde trebuie?

La finalul lui iunie, Business Magazin a marcat a 17-a ediţie a Galei Tinerilor manageri de top, ediţia 2022, un produs editorial lansat în 2006, când eram tineri.

Ca să ne aducem aminte, în 2006, cu un an înainte de intrarea oficială în Uniunea Europeană, România avea un PIB de 122 de miliarde de dolari, conform unui grafic al Băncii Mondiale, iar anul trecut am ajuns la 250 de miliarde de dolari, adică am avut o creştere de 100%.

Salariul mediu a fost de 866 de lei net, adică 250 de euro. Acum salariul mediu este de 3.700 de lei, adică 750 de euro, ceea ce înseamnă o creştere de 300%. Cursul valutar mediu a fost de 3,4 lei/euro, iar acum este de 4,95 lei/euro, adică am avut o creştere 45%. Catalogul Tineri manageri de top este cel mai interesant produs al Business MAGAZIN pentru că încearcă să descopere manageri, antreprenori, când sunt tineri, sub 40 de ani, având ulterior şansa de-a vedea unde ajung în timp.

Aşa l-am descoperit pe Iulian Stanciu de la eMAG, când nu era ceea ce este astăzi. Iar cele 17 ediţii sunt pline de manageri şi antreprenori care au câştigat bătălia timpului.

Ediţia 2022 a avut ca temă portretul liderului de mâine, aşa cum a fost văzut de cei care au votat în sondajul ad-hoc realizat la gală. Iar rezultatele mi se par extrem de surprinzătoare.

Pe primul loc a ieşit că liderul de mâine trebuie să fie inteligent - 60%, bun comunicator - 56%, empatic - 55%, sincer/integru - 46%, adică liderul de mâine trebuie să fie un fel de Maica Tereza a businessului.

La polul opus, numai 8% cred că trebuie să fie serios şi loial, încrezător în sine - 20%, atent la detalii - 21% şi responsabil - 29%. Este extrem de surprinzător că liderul de mâine nu este apreciat de cei de astăzi dacă este serios şi loial. Asta înseamnă că dacă schimbi jobul des, la prima ofertă mai mare primită, acest lucru este mai degrabă văzut ca o calitate decât ca un aspect negativ.

Ce este interesant este că un lider orientat spre rezultate, care ţine bugetul şi vânzările în mână, va pierde teren în faţa unui lider empatic, care are această calitate de a asculta şi de a-i înţelege pe cei din jur. Dar dacă nu ai rezultate, cum poţi să ajungi lider? Bineînţeles că toată lumea şi-ar dori ca liderul să fie inteligent, să înţeleagă situaţiile şi problemele din prima, fără să trebuiască să o iei de la capăt de fiecare dată.

Din experienţa mea de jurnalist, liderii sunt cei care au o energie, determinare, o ambiţie de a face lucruri mai mare decât o au ceilalţi. Câteodată trebuie să fii mai puţin inteligent când iei decizii, pentru că dacă eşti prea inteligent s-ar putea să nu iei nicio decizie, pentru că din punct de vedere raţional nu ar sta în picioare. Mai degrabă reuşesc cei care iau o decizie fără să ţină cont de ceea ce zic alţii.

Dacă ai ţine cont de ceilalţi, nu ai avea nicio şansă să faci un lucru cu care să răzbaţi. Suntem într-o perioadă în care lumea se uită la un lider ca fiind un personaj care să le absoarbă problemele, care să-i înţeleagă că le este greu, care să arate că şi el este vulnerabil. Dar asta înseamnă ca liderul să se transforme în psiholog, să rezolve problemele fiecăruia şi să nu rezolve problemele companiei.

Când începi un business trebuie să ai puterea să crezi în ideea ta de unul singur şi să ai capacitatea de a depăşi toate obstacolele. Trebuie să te uiţi mai puţin la problemele angajaţilor şi mai mult la problemele pe care le are produsul sau serviciul pe care vrei să îl creezi. Pentru a obţine rezultate, pentru a vinde mai mult, trebuie să fii ca un tanc, să treci chiar şi peste cadavre.

Uitaţi-vă la marii lideri ai lumii, care erau nebuni de legat, care credeau în ceea ce fac până la moarte, care erau axaţi pe rezultate, fără să se uite în jur, care au lăsat în urmă numai cadavre. Nu poţi să fii Maica Tereza, să fii psihologul tuturor şi să mai ai timp să creezi ceva, să obţii rezultate. Se spune că liderii sunt înnăscuţi.

Dar chiar şi în aceste condiţii, întrebarea de astăzi pentru mine este cine vrea să fie lider, pentru că din ce în ce mai puţine persoane ar vrea să preia povara aceasta. Ca să-i conduci pe alţii, ca să-i determini pe alţii să facă ceea ce crezi tu, ceea ce câteodată pare o nebunie, este un lucru foarte greu. Iar noua generaţie nu prea vrea să se confrunte cu greul.

Cristian Hostiuc