Apar consecințele sancțiunilor americane: Putin ocupă Donbas-ul. După ce Joe Biden a anunțat primele sancțiuni împotriva Rusiei, Vladimir Putin a apărut azi dimineață la televiziunea rusă și a dat ordin al începerii "Operațiunilor militare speciale" în Ucraina. Presa mondială anunță războiul. Blindatele și infanteria rusă se pornesc pe drumurile Donbas-ului, pentru ocuparea Harkov, conform ultimelor informații militare.

Corespondenții CNN din Kiev relatează că au auzit primele explozii în capitala Ucrainei, imediat după declarația lui Putin de la televiziunea rusă. Joe Biden a anunțat că SUA împreună cu aliații vor da o "ripostă decisivă." Anunțul făcut de Casa Albă că "activele din Occident ale principalelor bănci rusești vor fi blocate," a primit o replică militară din partea lui Putin. SUA a blocat tranzacțiile financiare ale Rusiei de pe piețele internaționale. Oligarhilor li se vor impune restricții în Occident. Germania a decis să anuleze conducta de gaz North Stream 2.

Care sunt consecințele sancțiunilor anunțate? Cum care? Putin dă ordin de ocupare a Donbasului. Ucraina a anunțat deja că are nevoie de un nou acord cu FMI. Deci mai mulți bani. Blinken, secretarul de stat al apărării, a spus că SUA vor trimite noi arme și trupe de soldați în Estul Europei. Fostul premier rus, Dimitri Medvedev, a calculat că în actualele situații, prețul mc de gaz va ajunge la 2.000 de Euro. În prezent, în Europa, e de 500 de Euro. "Toată propaganda de război, toate minciunile, întreaga ură sădită în populație vin de la oameni care nu vor lupta în războiul pe care-l anunță," scria George Orwell în cartea "1984." Opera a fost publicată imediat după cel de-al doilea război mondial. Nici Biden, nici Putin nu vor pune pe ei "haina morții."

Zilele trecut, ministrul apărării Vasile Dîncu a anunțat că România este pregătită să primească 500.000 de refugiați de război. Numai că, potrivit INS, țara noastră are doar 360.000 de locuri de cazare în unități hoteliere și pensiuni. Poate că demnitarul se gândește la o acțiune de tip "adoptă un ucrainean." Nu știm ce va face CSAT-ul, care se întrunește, deobicei, la o săptămână după evenimentele majore - deh primește greu Iohannis foaia de parcurs - în cazul în care imigranții vor lua deja cu asalt frontierele de stat. În cazul în care se declară stare de război, MApN va chema la oaste tinerii între 20 și 35 de ani. Astfel, serviciul militar devine obligatoriu. Dacă refuză încorporarea, vor fi pasibili de dosare penale, care se pot solda cu închisoare sau amendă, potrivit legii și prevederilor Codului Penal.

Revenind peste Potomac, cititorii noștri, la fel de inteligenți ca noi, trebuie să vadă vitejia președintelui SUA din teritoriul financiar-bancar, din perspectiva competiției dintre republicani și democrați pentru alegerile preliminare din acest an. Make war! Pare a fi sloganul său de campanie. Și Biden a decis. Bagă SUA în conflagrație. Încă nu a spus cum. De partea opusă, Donald Trump a și ieșit la atac. Fostul secretar de stat al SUA din mandatul acestuia l-a descris pe Vladimir Putin drept un "geniu." Putin ocupă Donbas, la fel ca alte mici state în trecut, violând tratatele internaționale și Declarația de la Helsinki.

America se înfierbântă. Păcat că nu mai am soldățeii mei de plumb. I-aș fi trimis spre încorporare în războiul dintre SUA și Rusia. Dacă am avea condiția de cârtițe, am dezvălui trocul deja făcut. Familia Biden și miliardarii săi vor vântura banii negri ai Ucrainei, iar Putin își va lua halca de est al unei țari deja hăcuită. Mai mult, noul țar are deja asigurări că niciodată obârșia rușilor, Kiev-ul, nu va ajunge sub umbrela NATO. Ca o consecință a declarației lui Biden, prețul barilului de petrol a crescut de la 92 de dolari, la 96. Ar fi trecut ieri de sută, dacă nu s-ar fi promis Iranului că va fi scoasă de la sancțiuni și a livrat o cantitate record de petrol. Astfel, bursele s-au mai domolit.

Rusia și-a întărit nervul. Are în trezorerii peste 150 de miliarde de dolari, deși înregistrează o datorie suverană uriașă. Duma Inferioară a amânat până în 2027 prima tranșă de plată până a datoriilor Cubei, pe fondul încălzirii relațiilor cu Rusia. Împrumuturile, în valoare de 2,3 miliarde de dolari, au fost oferite Cubei de către Rusia, între 2006 și 2019. Unde este România în concernul sancțiunilor și al ordinului de ocupare a unei părți din Ucraina? Anunță că va închide singura mare companie a rușilor, ALRO Slatina? E deja închisă de criza energetică. La ora anunțului lui Putin, Klaus Iohannis se întorcea pe partea cealaltă. Nu știm dacă Dîncu îi ținea lumânarea.

Românii nu vor mai cumpăra benzină de la stațiile Gazprom? Renunțăm la gazul rusesc? Conform ultimelor date de analiză a balanței comerciale dintre România și Rusia, deficitul e uriaș în dreptul țării noastre. Exportăm de 900 de milioane și importăm de 2 miliarde, în principal gaz. Închidem centralele pe gaz? Stăm în frig? Sau chemăm eurocrații să ne încălzească? Ce GNL, gaz lichefiat? Venit din America. Un moft. O petardă. Prețul său după deslichefiere e de trei ori mai mare decât gazul rusesc? Cine plătește propaganda de război? Cum cine? Omenirea, ținută în tensiune după pandemie. Dacă tot suntem 60 % dintre români anti-ruși, plătim dublu la gaz. N-avem de ales. Țâfna, ca și prostia, costă. Până se trezește românul, Putin ocupă Donbas-ul.

Marius Ghilezan