Cum ar arăta un război nuclear?

Propaganda de război, simplistă şi asurzitoare, ca un mecanic marş german, s-a instalat solid în toată Europa şi în România. Prea puţini mai sunt cei care se mărginesc să informeze. Toţi propagandiştii politici sau mai recenţii "covidici" s-au reciclat un-doi în analişti militari autorizaţi. Acelaşi lucru îl fac şi politicienii din România şi din toată Europa. Atât figurile media sau ziariştii, cât şi politicienii produc fake-news-uri şi analize bombastice pe bandă rulantă. Cu cât mai fictive şi mai gogonate, cu atât mai apreciate de canalele pe care le promovează. Poţi să asculţi o zi întreagă posturi de radio sau să te uiţi pe televiziuni, informaţiile factuale, serioase, care te pot ajuta să-ţi faci singur o părere aproape lipsesc.

"Când armele vorbesc, muzele tac" (Inter arma, silent musae - Cicero) sau "La ce bun poeţii în vreme de restrişte ?" (Friedrich Hölderlin - un vers din poemul "Pâine şi vin", 1800).

Nimeni nu ştie încotro se duce noua dezordine mondială în care abia am intrat direct din marea criză Covid. Preşedintele american Joe Biden a vorbit, în pregătirea vizitei sale în Europa, despre o nouă ordine mondială americană, o nouă pax americana. Spre ce ne îndreptăm? Va fi împărţită sau nu Ucraina? Armata rusă va deborda peste graniţele Ucrainei? Polonia şi România vor fi atacate pentru bazele lor SUA/NATO de pe teritoriu? SUA şi ţările NATO vor intra în conflict frontal cu Rusia? Se va ajunge până la urmă la folosirea armelor nucleare? Astfel de întrebări, aparent naive, şi le pune o mare parte a populaţiei din Europa, din America şi de mai peste tot. Astfel de întrebări îşi fac loc din ce în ce mai des în mass-media. Nimeni nu are răspunsuri convingătoare. Sunt destui experţi care cred că ne găsim doar într-un pre-război european, "un avant-guerre", care, dacă se va implica şi China, poate deveni un nou război mondial.

Vom traduce aici tabloul unui război nuclear din scurtul, dar pregnantul articol al unui autor specializat în teme extreme, Richard Hennerley, preluat mai întâi de cunoscutul analist financiar Bruno Bertez pe blogul său economic-financiar-bursier (brunobertez.com) foarte frecventat. Articolul lui Richard Hennerley se constituie într-un teribil avertisment:

"În primele trei minute ale unui conflict nuclear se lansează 2.600 de arme nucleare "de alertă de nivel înalt". Ele ating ţinte din Rusia, Statele Unite şi Europa. Ţintele sunt oraşe, centrale nucleare, zone industriale, rafinării de petrol, centre de transport.

În orele următoare se lansează alte circa 7.600 de arme nucleare. La sfârşitul zilei sunt 600 de milioane de morţi. Aceştia sunt norocoşii. În zilele următoare, supravieţuitorii ghinionişti se îmbolnăvesc. Sunt otrăviţi de radiaţiile emise de armele nucleare sau de cele din centralele nucleare bombardate sau sunt sufocaţi de norii de gaz toxic emanaţi de uzinele distruse, de uzinele chimice şi de rafinării. Nu există ajutor medical, nu sunt medici, nici infirmiere, nu e poliţie, nu mai e curent electric, nu mai sunt canale de scurgere, nu mai există apă, telefon, Internet. Nu mai e nimic. Societatea a implozat.

Deasupra pământului, în stratosferă, milioane şi milioane de tone de praf şi fum sunt proiectate de forţa aproape incalculabilă a armelor nucleare şi formează un strat dens, care blochează lumina soarelui. În lumea toată plantele mor din pricina scăderii temperaturii. Recolta de orez e ratată. Recolta de grâu e ratată. Întreaga producţie alimentară e ratată. Într-o lună, trei miliarde de oameni mor de foame, asta dacă nu au murit deja de sete, căci, bineînţeles, toate sursele de apă dulce de pe suprafaţa pământului sunt radioactive şi/sau poluate de produsele chimice industriale. Pe măsură ce mor oamenii, mor şi animalele şi insectele, ecosisteme întregi se prăbuşesc. Nu mai e cale de întoarcere de-acum. Se anunţă extincţia. După două luni, mai mult de 90% din umanitate a murit. Cei care au supravieţuit nu vor mai trăi mult. Lumea lor e deja o scrumieră moartă şi radioactivă cuprinsă de o iarnă nucleară adâncă, întunecată, în care nu creşte şi nu vieţuieşte nimic. Totul a murit" ("What would world war 3 look like ?", richardhennerley.wordpress.com, 12.02.2022).

Abuzul de propagandă are efecte perverse catastrofale. Oamenii maturi care au trăit anii târzii ai comunismului, sub Ceauşescu, începând din 1980, să zicem, au o experienţă care le poate fi azi de folos. De cele mai multe ori, rezultatele propagandei îndrăcite sunt exact pe dos decât cele scontate. După merit, de fapt.

Petru Romoșan

(Bursa.ro)