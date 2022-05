Cum se numeste momentul in care descoperi ca sunt prea multe coincidente?

In 2019 se derula un exercitiu de PANDEMIE, o simulare numita Event 201. Va amintiti? Era vorba despre Centrul John Hopkins pentru Securitate în Sănătate, în parteneriat cu Forumul Economic Mondial și Fundația Bill și Melinda Gates care gazduiau un exercițiu de pandemie cu un coronavirus la nivel înalt (18 octombrie 2019) la New York, NY.

"Exercițiul a ilustrat domenii în care parteneriatele public/private vor fi necesare în timpul răspunsului la o pandemie severă pentru a diminua consecințele economice și societale la scară largă". Asa aratau explicatiile. Si ce sa vezi, in martie 2020 aveam deja declarata PANDEMIE de SARS-COV 2 (un coronavirus!) de catre OMS! Acum am descoperit un alt exercitiu derulat in noiembrie 2021. Ghiciti cu ce tema? Pai sa redam din document... Dar inainte de asta, asezati-va pe scaun si fiti calmi!

"Scenariul exercițiului dezvoltat în consultare cu experți tehnici și politici a descris o pandemie globală mortală care implică o tulpină neobișnuită de virus al VARIOLEI MAIMUTELOR care apare pentru prima dată în țara fictivă Brinia și în cele din urmă se răspândește la nivel global. Mai târziu, în cadrul exercițiului, scenariul dezvăluie că focarul inițial a fost cauzat de un atac terorist folosind un agent patogen proiectat într-un laborator cu prevederi inadecvate de biosecuritate și supraveghere slabă. Scenariul exercițiului se încheie cu peste trei miliarde de cazuri și 270 de milioane de decese la nivel global.

Ca parte a procesului de dezvoltare a scenariului, NTI a efectuat o consultare virtuală cu experți în decembrie 2020."

Vreti sa ma opresc aici sau sa va mai spun lucruri? Atasez link atat catre Event 201, ala cu simularea de coronavirus, cu implicare Bill si Melinda Gates dar si link din exercitiul FICTIV cu VARIOLA MAIMUTEI din noiembrie 2021. Ramaneti aici pe pagina pentru ca... nici nu stiti ce pierdeti!

Răzvan Dumitrescu