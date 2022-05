Dar daca nu vedem padurea din cauza uscaturilor?!

Nu cumva totul a inceput din momentul in care de la inalta tribuna a Comisiei Europene ni s-a vorbit public si fara perdea despre conceptul de Europa cu doua sau mai multe viteze?

Era in mai 2017 cand domnul Jean-Claude Juncker (vi-l amintiti, este acel domn cu sciatica sau cu un pantof de o culoare si altul de alta culoare!) spunea apasat acest lucru si multi analisti au considerat atunci ca e un plan pentru tarile din Est, exact acele tari care s-au aflat in orbita sovietica inainte de 1989... Din zona UE au mai existat si alte declaratii bizare pe care nu le-am analizat atunci cu mare atentie, pareau izolate, stinghere, fara relevanta in acel moment. De pilda in 16 septembrie 2019 Guy Verhofstadt, membru marcant al Parlamentului European si fost lider ALDE spunea nici mai mult nici mai putin urmatoartele: "Ordinea globală de mâine nu se va baza pe state-națiune sau țări. Va fi o ordine mondială formată din imperii. Lumea de mâine aparține imperiilor. "

Întrebarea este daca ei ne pregateau de fapt o ordine mondiala noua bazata pe imperii pentru ca noi stim inca de la Pericle ca "Imperiul e tiranie"! Acum domnul Guy se ocupa de reforma in UE, e in grupul Renew-cel apropiat de Emanuel Macron, presedintele Frantei, acel presedinte care vorbeste des cu Putin pentru a gasi o solutie de pace, desigur si care in 19 august 2019 spunea la Fort Brégançon in prezenta lui Vladimir Putin: "Rusia are o relație specială cu lumea occidentală. Asta face parte din sufletul rusesc. Dar strict vorbind, Europa nu înseamnă întreaga lume occidentală. Noi doar facem parte din ea. Europa trebuie să-și revizuiască propriul concept de suveranitate. Are aliați și trebuie să-și joace rolul într-o lume în care hegemonia occidentală e contestată fără încetare."

Retineti: Europa trebuie sa-si reviuzuiasca propriul concept de suveranitate... In ce sens si cum, pentru ca niciodata asemenea declaratii ale liderilor mari nu detaliaza pana la capat tot proiectul ca sa stim de la inceput ce urmeaza! In 2019 Putin aprecia ideea de armata europeana propusa de Merkel si Macron, intr-un moment in care SUA prin Donald Trump erau suparate ca exact cele mai bogate tari membre ale NATO contribuie modic la bugetul Aliantei, Germania fiind cap de afis. Iata cum marile spirite de la Est si Vest se intalneau perfect fiind de acord macar cu idea de armata europeana si asta nu face decat sa-mi aminteasca ca politica externa a Rusiei inca de pe vremea URSS era sa rupa Europa de SUA.

Si daca acum Putin spune clar ca vrea sfere de influenta de ce ne-am mira ca face el asta din moment ce Verhofstadt ne vorbea cu subiect si predicat ca ordinea mondiala de maine nu se va mai baza pe state-natiune sau tari si va fi formata din imperiii? Daca un...democrat (?) vorbeste asa, de ce ce i-ar fi interzis lui Putin sa gandeasca in acest fel? Nu cumva tot ce se intampla acum isi are radacinile undeva in culise si in discutii nepublice despre care nu vom afla vreodata?

Povestea sfereleor de influenta este veche iar Germania si URSS sunt profesori in acest sens. Aveti mai jos evolutiile istorice, Pactul Ribbentrop-Molotov, invadarea Poloniei de catre trupele lui Hitler si apoi ale lui Stalin din 1939 dar si referiri la clauzele secrete abia acum 3 ani dezvaluite din care aflam despre Romania si Basarabia. In plus, pasaj de colectie din procesul de la Nurenberg in care Von Ribbentrop da detalii despre documentul asta si despre Basarabia! Astazi se vorbeste, iata, din nou despre sfere de influenta si reconfigurarea lor dorita de unii! Nu de alta dar cine nu cunoaste istoria, risca s-o repete!

Răzvan Dumitrescu