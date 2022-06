Despre adevarata miza a lockdown-ului din Shanghai!

Cine spune nu ne intereseaza ce se intampla acolo, sa se gandeasca DE DOUA ORI! E inuman, zero COVID e o imposibilitate practica, le-a spus asta pana si OMS! La ce poate folosi TEHNOLOGIA combinata cu pretextul?



Stiati ca in aceste momente China isi foloseste infrastructura de supraveghere Smart City COVID pentru a preveni protestele, transformand în rosu codurile QR de sanatate ale oamenilor si fortandu-i sa ramana in case? In acest context pe care il detaliez mai jos SHANGHAI pare a fi un experiment social care pregateste vremuri groaznice de CRIZA cum ar fi LIPSA LICHIDITATILOR IN BANCI!!!

S-a intamplat deja cu cei care doreau sa protesteze pentru ca bancile le-au inghetat fondurile!!!

Stirea pe care nimeni din Romania nu a vazut-o venea pe 18 mai. Era vorba despre trei BANCI din provincia Henan care au înghetat depozite de cel puțin 178 de milioane de dolari fara a oferi informații despre motivul real sau despre perioada de timp pentru care aplica masura!

Multe firme au ajuns in imposibilitatea de a plati muncitorii si a-si onora contractele cu furnizorii!

Pe 14 iunie aparea stirea ca sute de deponenti pregateau un protest la care nu au mai putut ajunge pentru ca...autoritatile LE-AU TRANSFORMAT IN ROSU APLICATIILE PENTRU CODURILE DE SANATATE iar in China nu te poti deplasa decat daca figurezi in verde!

Deponentii doreau sa mearga in Henan, veneau din toata tara dar au fost blocati cu ajutorul sistemului de supraveghere COVID, fara legatura cu boala, test pozitiv sau alte criterii! Pur si simplu, statul a apasat pe un buton!

„Ne pun cătușe digitale", declara pentru o agentie de presa un deponent pe nume Chen, care a refuzat să-și folosească numele complet de teama represaliilor.

Trebuie sa va spun cateva lucruri despre felul in care au putut fi blocati fix cei care doreau sa calatoreasca in Henan.

Nu doar ca toate platformele de socializare sunt urmarite in China, tara care a dezvoltat un sistem ce poate "scana" 98% din populatie in doar o secunda( v-am aratat la SUBIECTIV asta!), dar ca sa calatoresti in unele provincii este nevoie sa te inregistrezi in prealabil, digital, cu ziua si locul de destinatie! A fost un fleac pentru SISTEM sa-i blocheze tintit fix pe cei care aveau de gand sa protesteze!

Si acum cateva concluzii care ar trebui sa ne faca vigilenti..

Cine spune nu ma intereseaza China, hai sa vorbim despre Romania, sa se gandeasca de doua ori! Pe fondul unei crize cumplite, de mult si de multi anuntata, controlul maselor poate deveni un deziderat pentru orice guvern care doreste sa previna protestele si haosul.De aici si pana la abuz nu mai e cale lunga! Multora le-ar putea face cu ochiul metoda chinezeasca bazata pe tehnologie si pretext!

De cele mai multe ori povestea cu drepturile si libertatile devine nesemnificativa in Romania desi e fundamentala! A se vedea si reactiile practic inexistente la tentativele de modificare a Legilor Securitatii. Nu pare a interesa pe nimeni acele articole abominabile!

Un sistem ticalos bazat pe tehnologie, odata implemantat, este practic imposibil de controlat! E valabil pentrun orice tara, nu ma refer aici doar la Romania!

P.S. Celor care peste ani vor spune nu stiam, nu ne-ati spus, faceti ceva, voi sunteti de vina, le transmit ca a citi doar jumatate de titlu si a pretinde ca ai inteles totul nu intra in responsabilitatea jurnalistului!

Razvan Dumitrescu