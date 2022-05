Despre ipocrizie: Cum sa spui ca sanctionezi Rusia dar de fapt sa-i cresti veniturile!

E doar ipocrizie sau e un PLAN mai amplu in spate? De dimineata si pana seara, lideri occidentali importanti nu rateaza prilejul de a vorbi despre sanctiuniule impuse RUSIEI si despre altele noi ce sunt pe drum. Am mai scris aici despre asta pe masura ce analistii economici s-au apucat de calculat si au constatat ca ceva nu iese la socoteala!



Reiau succint cateva constatari care au aparut intre 27 si 30 aprilie. THE GUARDIAN din Marea Britanie scria ca rusii si-au dublat veniturile din combustibili fosili de cand a inceput invazia in Ucraina. Tara lui Putin primeste aproape 62 de miliarde de euro din exporturile de petrol, gaze și carbune în doar doua luni, Germania fiind cel mai mare importator! Chiar daca transporturile de titei din Rusia catre porturile străine au scăzut cu 30% în primele trei saptamâni ale lunii aprilie, comparativ cu ratele din ianuarie și februarie, înainte de invazie,din cauza preturilor mari, veniturile au crescut substantial!

Analistii britanici constata ca "Rusia a prins efectiv UE intr-o capcana" in care restrictiile suplimentare vor creste și mai mult preturile care si asa au adus castiguri mult mai mari Federatiei Ruse! Stiti cu totii ca UE a anuntat ca nu e de acord sa plateasca gazul rusesc in ruble, asa cum a cerut Putin.

In ADEVARUL din 29 aprilie aflam ca in GERMANIA companiile pot deschide conturi de tip „K" la Gazprombank pentru plata in valuta a gazelor şi conversia ulterioara în ruble! Cu alte cuvinte s-a gasit modalitatea "tehnica"prin care lucrurile sa contiune fara probleme , toata lumea fiind fericita: nemtii si nu numai ei pentru ca nu incalca embargoul iar tarul de la Kremlin ca primeste plata in ruble!

Mai mult decat atat, "o sursa guvernamentala a spus ca este irelevant în ce tara este deschis contul K atat timp cât banca în cauza nu se afla pe nicio lista de sanctiuni" si, ce sa vezi, banca aia chiar a fost atent ocolita de orice sanctiuni! Pe data de 29 aprilie FRANCE SOIR publica o analiza foarte interesanta in care constata ca sanctiunile occidentale sunt mai mult o oportunitate pentru Rusia! Articolul e amplu si pe capitole: gaz, ulei, diesel, ingrasaminte agricole si un nou sistem financiar global a carei aparitie a fost grabita de sanctiunile impuse economiei rusesti.

"În urma sanctiunilor impuse de Occident, Statele Unite nu izoleaza Rusia, ci izoleaza Occidentul (10% din umanitate) de restul lumii. Avand în vedere apropierea rapida a crizei financiare internationale, o consecinta a politicilor iresponsabile ale Fed și ale Bancii Centrale Europene începand cu 2008, decuplarea Rusiei fata de Occident ii poate permite sa-si ajusteze politica și economia cu cateva luni înainte de furtuna. Mai mult, aceste sanctiuni au dat nastere la constientizarea faptului ca sistemul economic mondial care a aparut din acordurile de la Bretton Woods din 1944 se apropie de final"- se arata in articol.

In esenta analistii francezi spun ca in felul asta "Rusia, care are unul dintre cele mai scazute niveluri de îndatorare la nivel international, nu va finanta economiile occidentale aflate la marginea prapastiei". Ma opresc aici nu pentru ca nu ar mai fi multe analize de trecut in revista ci pentru ca textul e si asa prea lung iar in vremurile astea moderne nici titlurile articolelor nu se citesc intodeauna in intregime. E greu de presupus ca liderii politici oricare ar fi acestia, consilierii lor si marii decidenti din economiile mondiale nu stiu aceste lucruri, nu fac calcule si nu au idee despre ce anume se intampla de fapt.

Avand in vedere acest lucru , se poate naste o intrebare care ar trebui sa ne dea fiori, mai ales noua, celor care nu avem un cuvant de spus: este doar IPOCRIZIE sa afirmi zilnic ca sanctionezi Federatia Rusa avand in vedere aceste efecte concrete despre care vorbeam sau e un PLAN mult mai amplu la mijloc prin care se urmareste reconfigurarea ORDINII MONDIALE?

P.S. O alta intrebare care trebuie pusa, avand in vedere ca toata lumea pare a fi multumita( Putin pentru ca primeste plata in ruble si castiga mai multi bani decat pe timp de pace iar unii mari din Vest pentru ca au gasit formula de a lucra in continuare cu gaz rusesc, unele firme de acolo castigand enorm acum) este de ce s-ar mai lupta acesti poli pentru ca razboiul sa se incheie cat mai repede?

Razvan Dumitrescu