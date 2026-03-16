Gaze românești în Ucraina. Ce s-a comunicat, cum e in realitate, ce se interpreteaza gresit si ce nu ni se spune!

Nicusor Dan si Volodimir Zelenski au semnat un acord-cadru de cooperare energetica Romania-Ucraina. Asta este clar. In textul documentului este vorba despre „explorarea posibilității de a utiliza instalațiile subterane de stocare a gazelor din Ucraina pentru stocarea gazelor provenite din Coridorul Vertical de Gaze și din producția viitoare din Neptun Deep”.

Cine va spune ca Romania, dupa semnarea acordului, va stoca gazele sale in Ucraina greseste IN ACEST MOMENT! Textul nu obliga la asa ceva dar lasa o usa deschisa in acest sens… În document se menționează că gazele din Neptun Deep ar putea acoperi și necesarul Ucrainei și ar putea fi stocate în depozitele ei subterane, dacă părțile decid ulterior prin acorduri comerciale și tehnice!

Ce nu s-a explicat

Romania are acum o capacitate internă de stocare de circa 3 miliarde mc, iar producția estimată din Neptun Deep e de circa 8 miliarde mc/an. Din acest motiv se cauta variante externe de stocare. Acestea costa iar cele din Ucraina costa mai putin.

Ce nu ni se spune

Nimic despre riscuri! La acest capitol explicatiile lipsesc cu desavarsire. Comisia Europeana si traderi mari analizează stocarea în Ucraina tocmai pentru că este mai ieftină și are capacitate mare (peste 30 miliarde mc), dar admit că riscurile de război trebuie acoperite prin garanții financiare sau de stat.

ATENTIE! Industria de asigurări evită în mare parte Ucraina, ceea ce arata ca riscul este considerat prea mare pentru o acoperire clasică. De aceea se discuta despre garanții speciale din partea UE pentru eventualele pierderi. În termeni simpli, modelul este urmatorul: pret de stocare foarte atractiv + capacitate mare, dar cu un „discount de risc” pe care ti-l asumi fie ca trader, fie ca stat.

Calcule risc-beneficiu

Ideea e sa cumperi gaz ieftin vara, îl stochezi, vinzi iarna mai scump iar diferenta de pret trebuie sa acopere tariful de stocare + transport + un „risk premium”.

ATENTIE! In 2024 furnizorii reduceau parteneriatele cu Ucraina. Motivul? Diferentele de pret nu mai erau suficient de atractive pentru a justifica riscul depozitării de gaz într-o zona de razboi!

ALTE RISCURI

Riscul de a nu putea extrage gazul la timp (infrastructura lovita, întreruperi de flux, probleme politice) iti poate anula complet profitul si chiar genera pierderi mari, greu sau imposibil de asigurat.

Dacă un depozit sau infrastructura de suprafață (stații de comprimare, noduri) este lovita, o parte din gazul din subteran poate deveni inaccesibil sau pierdut, cu impact de pret pentru intreg continentul.

Precedente exista! In 2024, seful NAFTOGAZ a cerut explicit UE să ajute la protejarea depozitelor, recunoscând că au fost deja atacate, chiar dacă până acum cavitățile subterane nu au fost avariate serios.

Risc politic/juridic: în caz de escaladare sau schimbare de regim, accesul la gazele stocate depinde de decizii politice și de funcționarea statului ucrainean, ceea ce nu poate fi garantat pe termen lung!

P.S. Toate aceste aspecte sunt publice. Nu stiu in ce masura pentru cei care iau sau vor lua decizii aceste detalii sunt de prim interes sau mai exista si alte…aspecte care pot conditiona decizia!