Vă mai amintiți ce spunea "aiatolahul" Călin Georgescu? "APĂ, hrană, ENERGIE"

În cea de-a 9-a zi de război, armata iraniană a acordat comandanților de unități și mari unități autoritate nelimitată în a selecta și angaja ținte independent. Ceea ce le permite acestora să ia pe loc decizii tactice, fără a aștepta aprobarea Teheranului.

Primul efect al acestei descentralizări a comenzii s-a simțit în Bahrain. Oficialii din insula Golfului susțin că un atac iranian cu drone a avariat una din cele 3 instalații de desalinizare care asigură apă potabilă, marcând o nouă fază în războiul din Golf care vizează infrastructura de apă.

Iranul a răspuns astfel la loviturile cu rachete ATACMS americane, lansate de pe teritoriul Bahrainului, de sisteme M142 HIMARS și care au vizat o instalație iraniană de desalinizare a apei de pe insula Gheshm. Iranul a avertizat că pasul facut de coaliția Epstein este unul extrem de periculos.

Statele din Golf se bazează în mare măsură pe instalațiile de desalinizare : Qatar aproape 100%, Oman, Kuwait și Bahrain aproximativ 80%, iar Arabia Saudită 70%. 70% din necesarul se apă potabilă al Israelului este asigurat de 5 instalații de desalinizare amplasate pe malul mării Mediterane.

Asta înseamnă că următoarele ținte selectate independent de comandanții iranieni pot fi instalațiile de desalinizare din Israel și țările din Golf. Interesant de urmărit cum vor supraviețui civilii din statele implicate, întrucît IRGC a avertizează că Iranul poate susține un război de peste 6 luni cu Israelul și SUA.

Valentin Vasilescu