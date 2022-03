După mintea paralelilor, "prietenii lui Putin" vor câștiga alegerile din România!

Pe 25 februarie 2022 a fost publicată o cercetare științifică care atesta faptul ca ARN mesager din vaccinul Pfizer ajunge in ficat si se converteste in ADN, rescriind in nucleul celulei hepatice si modificand genomul. Este prima dovada intr-un studiu care este revizuit de mai multi experti ca are loc revers transcripteaza, prin care ARN-ul din vaccin ajunge in nucleu si rescrie ADN-ul celulelor.