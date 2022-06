Florin Cîțu e simplu pieton?!

Aflu că SUA achiziționează pentru ”valul de toamnă-iarnă Covid” (al 6-lea val) 105 milioane de doze de vaccin, în valoare de 3,5 miliarde de dolari... O mega-afacere pentru Big Pharma... Americanii și-au terminat dozele în valurile anterioare, au injectat poporul ca la concurs.

Românii nu prea s-au vaccinat. Nici pe vârful valurilor pandemiei. După principiul ”vine valu' și-mi ia calu'!..." Care cal? Ăla ”din vârful dealului” (dacă tot vorbim de vârfuri...). În total, cam 35-40% din populația carpato-danubanio-pontică s-a inoculat cu serul (eu)genic. Chiar ieri, însă, celebra CNCAV (responsabilă cu vaccinarea, condusă cu pluta de Gheorghiță ”Buze Moi”) s-a închis oficial, din lipsă totală de activitate pandemică... În schimb, am rămas în stocuri cu cantitați uriașe de vaccin si mai avem de achiziționat până la 120 de milioane de shot-uri, cu 15 milioane mai mult decât se pregătesc americanii să cumpere pentru o populație de 20 de ori mai mare ca a noastră...

Florin Cîțu - pe când era premier somnambulico-bahic - a contractat zecile de milioane de doze, suficient sa injecteze cu ARN mesager al ”morții subite” de vreo 6-7 ori întregul popor ”de la fașă la barbă albă”! Contracte de vreo 4 miliarde de euro din buzunarul românilor, în general nevaccinați. Cîțu, fiind și posesor de off-shore, a devenit ”dealerul” de la colțul Europei (strada România) prin care se facea traficul cu vaccinuri coordonat de Ursula von der Leyen & Co, baronesa cartelului Pfizer. Cu comisioane pătite off-shore și on-shore... Mai toate partidele și mai toți politicienii treceau pe la Cîțu să-și ridice tainul... Ziariștii de casă și televiziunile plătite - ca să mențină isteria arafatiană - făceau coadă la casierie. Off-shorurile lui Cîțu erau găurile negre în care bubuiau ”tunurile pandemiei”...

Cîțu se credea când zmeu, când Superman! Jokerul Iohannis îl bătea pe umăr la micul dejun și-l mângâia pe ceafă la cină... Asta până când un Lex Luthor de la DNA a pus laba pe ”kryptonită” și a făcut dosar ”in (sc)rem” pentru achiziția de vaccinuri... Pentru că halucinoidul Cîțu nu se dădea învins de NATO să plece naibii de la guvernare și să-l lase-n loc pe Nicolae Ciucă, pen'că ”The Great Reset” trecea-n faza a doua, cea a războiului... Călărețul doi al Apocalipsei își nărăvășea calul (tot în vârful ”dealului”), iar Cîțu încă mai trăgea pe nas praf de stele verzi. Stelele generalului Ciucă au fost mai mari și mai tari, că doar sunt puse de la Pentagonul bine înscris în Pentagramă! Prin urmare, Cîțu a rămas cu ”vai steaua lui!”, dar cu grad de șef de Senat și cu conturile din off-shore pline precum gazele din Marea Neagră.

N-a trecut mult, vreo juma' de an, și stand-uper-ul ”MiCîțu” s-a făcut iarăși de bășcălie dându-și cu părerea despre ”glumele” tandemului Iohannis-Ciucă pe seama poporului român - alea cu prețul gazelor, curentului, combustibililor etc. -, scrise de scenariștii de la Casa Albă. Așa că, Ciucă și Iohannis au făcut ”roast” de el și l-au trimis în culisele politicii... Cu alte cuvinte, Cîțu a rămas simplu ”pieton”... Nu e prima oară, după ce a fost prins în SUA beat la volan, acum era încă mahmur la volanul Senatului, trecând ”pe roșu”! Plus că vine și valul 6 al Covid și musai o să întrebe lumea iarăși ”ce-i cu vaccinurile ale de miliarde de lei si cine a ciordit banii?” Nu dă bine la PNL... Dar, pentru fanii serialului ”Cîțu nu moare!” de pe NetFlit, îmi permit să fac un pariu: Cîțu va fi recuperat de gașca Ursulei și va primi un post obscur pe la vreo bancă europeană, să stea ”la cutie”, alternativa fiind ”la pârnaie”!

Bogdan Comaroni