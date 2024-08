GOLD FM acționează în justiție PRESSHUB și GLOBAL FOCUS! Analiza ce demonstrează cum se execută defăimarea și intimidarea presei libere din România

Ieri am semnalat articolul denigrator al PRESSHUB, orientat împotriva Clubului de Gândire GOLD, în mod specific contra opiniilor exprimate în emisiunile GOLD FM și a altor entități mass-media, am dat și un răspuns scurt alegațiilor compilate sub semnătura jurnalistei Brândușa Armanca.

În plus, e bine să aflați că respectivul articol a fost "finanțat de Centrul Global Focus prin programul de burse jurnalistice în sprijinul demersurilor anti-dezinformare în media și social media", deci devine limpede că acest ONG, Global Focus, a cheltuit fonduri pentru o acțiune de denigrare a activității jurnalistice a mai multor persoane fizice sau juridice, ce-și desfășoară munca în condițiile legilor românești, aducând astfel grave prejudicii de imagine respectivelor entități. Pe cale de consecință, managementul GOLD FM a decis acționarea în justiție a celor considerați responsabili (PRESSHUB, GLOBAL FOCUS, Brândușa Armanca, ș.a.), acțiune pe care o vom depune și face publică în zilele următoare.

Pentru lămurirea celor interesați de speță, în special a jurnaliștilor ce simt că prin asemenea demersuri le este lezat dreptul la exprimare liberă, garantat constituțional, readucem în atenție o analiză excelentă realizată în 2023 de către Alex Stănilă pentru Q Magazine, ce chestionează pozițiile SRI, SIE, Parchet General, legate de putinism și anti putinism. Parte dintre concluziile analizei sunt următoarele:



"La capătul corespondenței purtate de Q Magazine pe tema putiniștilor și putinismului, cu instituțiile competente în identificarea amenințărilor la adresa siguranței naționale, precum și în neutralizarea și sancționarea purtătorilor materiali ai respectivelor amenințări, cel puțin două concluzii principale pot fi trase. Prima concluzie este aceea că nimeni nu își asumă lupta cu putiniștii, deși, de regulă, acele instituții nu știu cum să își mai evidențieze public meritele.

A doua concluzie, la fel de importantă, este aceea că nici o autoritate publică dintre cele care ar trebui, potrivit legii, să se implice în lupta cu agenții narativelor putiniste folosiți în sprijinul războiului brutal, neprovocat, ilegitim și ilegal al lui Putin, nu poate spune care sunt regulile jocului, normele în funcție de care sunt identificabili putiniștii. Aceste concluzii aduc cu sine două observații.

Prima observație este că, cel puțin în corespondența oficială, precum cea purtată cu Q Magazine, autoritățile publice nu preiau „criteriile" de identificare formulate de societatea civilă și utilizate agresiv pe anumite platforme mediatice. Oare de ce? Este vorba despre acele „criterii" în baza cărora s-au întocmit și pus în circulație o sumedenie de „liste negre"."

Analiza lui Alex Stănilă are la bază un set de 11 întrebări adresate SRI, SIE, Parchet General, vă invit s-o citiți neapărat accesând link-ul Unde ne sunt putiniștii? Răspund SRI, SIE și Parchetul General - Q Magazine . În urma lecturării, vă va deveni clar că vorbim, în cazul articolului denigrator, plătit de către GLOBAL FOCUS și publicat de către PRESSHUB, despre un atentat la dreptul de exprimare liberă, printr-o acțiune de defăimare și intimidare a presei din România.

Cozmin Gușă