Nu e grav, că e vaccinat de patru ori!...

La o zi după ce Biden a anunțat planeta că el are cancer, Casa Albă ne-a informat ieri că acesta a fost testat și are și Covid. Până și cei ce s-au obișnuit să se amuze de gafele zilnice ale lui POTUS (President Of The United States) sunt convins că s-au oprit din râs și au resimțit compasiune pentru acest bătrânel ramolit, obligat să joace rolul de președinte al SUA, și nu oricând, ci în cea mai complicată și agitată perioadă pentru americani din ultimul secol.

Toată presa mondială aștepta așadar aseară precizările Casei Albe despre starea de sănătate a lui Biden, cu atât mai mult cei din zona euroatlantică unde, ne-am convins în ultimele luni clar, că orice decizie internă majoră depinde de hotărârea de la Washington DC. Cât de grav este cancerul, dacă-i influențează restul bolilor instalate deja, dacă acest Covid nu-l indisponibilizează în mod decisiv, ba chiar dacă nu se recurge rapid la o schimbare de ștafetă. Iar legat de asta, probabil că mulți s-au cutremurat ca mine la perspectiva fatală pentru lumea noastră prin care ar fi instalată Kamala Harris ca președinte, ale cărei ''capacități'' le-ați observat chiar cu ocazia vizitei ei recente în România.

Și a venit și conferința de presă, unde o purtătoare de cuvânt și un medic au informat lumea că Biden este foarte bine, că lucrează de acasă (ne-au arătat și o fotografie zâmbitoare de la biroul de lucru), ba chiar ne-au spus că acesta a vorbit la telefon cu un primar și-un congresman. Despre cancer ne-a liniștit purtătoarea de cuvânt zicând doar că e ceva din trecut, un banal cancer de piele care a fost vindecat înainte de a ajunge Biden președinte, nemaidiscutând despre faptul că POTUS a folosit timpul prezent prezentându-și cancerul de care suferă.

Felul în care a fost expediat subiectul a enervat chiar și presa americană cotată ca fiind susținătoare a lui Biden, majoritatea analiștilor considerând că faza cu Covidul nu este altceva decât o ieșire facilă din gafa declarativă (sau nu?!) cu cancerul, respectiv o modalitate de a amâna precizările despre implicarea directă a lui Biden în scandalul de corupție și depravare al lui Hunter Biden, scandal ce a ajuns să fie instrumentat oficial și discutat cotidian în SUA. Nici măcar întrebările necesare despre obligatoria intrare în izolare a persoanelor ce l-au întâlnit pe Biden în ultimele zile n-au mai fost adresate (de la liderii Israelului și Arabiei Saudite, până la nevasta lui Zelenskiy), presa arătând că a priceput astfel tertipul ieftin al Casei Albe de ieșire din situație pentru moment.

Ce să mai vorbim despre analiza ''eficienței schemei de vaccinare completă contra Covid'', cu care Biden s-a lăudat atât de mult, aici au grijă #RaduTudorii de pe planetă să ne reamintească că vaccinul nu protejează de boală, dar sigur nu mori dacă ești vaccinat...

Dacă n-ar fi de plâns, apoi sigur c-ar fi de râs copios în fața acestui circ al prostiei și slăbiciunii, și-ar fi de plâns tocmai pentru că pe fondul acestui circ lumea noastră euroatlantică se scufundă zilnic în penurie și scumpiri, ce-anunță precis frigul și sărăcia. Iar noi și-ai noștri lideri stăm și repetăm papagalicește în stilul consacrat deja, ''CSF? NCSF!'' (Ce să faci? N-ai ce să faci!). Dar eu mai zic în plus: LET'S GO BRANDON!

Cozmin Gușă