O comparaţie între Cernobîl şi pandemia covid

Se tot anunţă noi valuri covid pentru toamna-iarna 2022-2023. După cei mai serioşi specialişti, aceste valuri nu pot fi excluse. Dar deocamdată marea interogaţie în jurul covidului ramâne legată de sursa, naturală sau de laborator, şi de locul de unde provine virusul (China/Wuhan sau un laborator din SUA/Fort Detrick ?). Şi, desigur, rămâne în aer şi întrebarea dacă au sau nu vreun amestec la eventuala producere a covidului de laborator Big Pharma, industria farmaceutică, marii beneficiari (foarte multe miliarde de dolari) ai marii crize sanitare.

Deşi s-au făcut unele modeste progrese în clarificarea acestor chestiuni, avem câteva ipoteze încă neconfirmate de anchete temeinice, în fapt, încă nu ştim mai nimic despre locul de unde vine covidul şi despre originea sa (naturală sau artificială). Presa şi media mainstream au făcut tot ce au putut pentru a contracara ipotezele cele mai deranjante, la fel cum au „îngropat" şi personalităţile cel mai greu de domesticit : regretatul profesor Luc Montagnier, premiul Nobel pentru medicină, prof. Didier Raoult, cel mai mare savant european în domeniu şi foarte mulţi cercetători absolut respectabili germani, americani, chinezi sau sud-coreeni.

Două articole recente, unul francez şi unul american, ne fac un rezumat al situaţiei la zi. Concluziile lor sunt mai degrabă înspăimântătoare :

„Recentul anunţ despre validarea Azvudinei în China pentru tratarea covidului pune multe întrebări, mai puţin în presa subvenţionată, care nu face caz de acest lucru dar care s-a străduit din răsputeri să-l ascundă (a n-a oară) pe prof. Luc Montagnier în 2020, cu publicaţia sa care făcea să apară secvenţe din gp120 (o glicoproteină aflată pe suprafaţa învelişului HIV - n.n.) în genomul lui Sars-Cov-2. În august 2020, prof. Montagnier şi matematicianul Jean Claude Perez au publicat o informaţie conform căreia 18 fragmente din ARN-ul lui Sars-Cov-2 erau omoloage cu SIV sau HIV (SIV se referă la viruşii imunodeficienţei la maimuţă - n.n.). Aceste fragmente, compuse din 18 până la 30 de nucleotide, aveau capacitatea de a modifica expresia genetică a Sars-Cov-2. Altfel spus, e vorba de o himeră fabricată în laborator, căci rezultatul acesta nu putea veni dintr-o evoluţie naturală, ci numai dintr-o funcţie augumentată, adică din inginerie genetică [...].

Pentru nespecialişti, Azvudine e un nou tratament antiretroviral. Doar că nu e aşa, e vorba de un antiretroviral folosit de mulţi ani pentru a trata pacienţii infectaţi cu HIV (sida). Unii vor fi observat că Azvudine e un inhibitor de protează ca Zidovudine, mai cunoscut sub numele de AZT, care e primul antiretroviral devenit disponibil în Statele Unite pentru tratarea infecţiei HIV şi apoi în toată lumea.

Mă simt obligat să amintesc că, în anii '60, Zidovudine a fost dezvoltat de National Institute of Health (NIH - Institutul Naţional de Sănătate - n.n.), care finanţează în Statele Unite cercetarea publică în sănătate. Mai întâi a fost dezvoltat pentru a trata cancerul, dar efectele lui secundare importante l-au scos din circuit... până în 1985. Laboratorul Burroughs Wellcome - integrat în grupul GlaxoSmithKline de mai mulţi ani - cumpără brevetul la un preţ foarte mic, după ce dezvoltarea fusese finanţată de sectorul public, deci din impozitele cetăţenilor. Tratamentele aveau să fie apoi facturate la 10 000 de dolari pe an şi pe bolnav de sida. Minciuna costului „cercetării şi dezvoltării" pentru acest produs a permis să se justifice un asemenea tarif. E greu să nu facem analogia acestei poveşti cu aceea pe care o trăim astăzi pentru injecţiile împotriva covidului care îngraşă industria farmaceutică şi îi conferă o putere economică şi politică fără comparaţie în trecut [...].

Covidul a fost creat pentru vaccinuri, iar nu vaccinurile pentru covid ; numeroase observaţii vin să confirme de multe luni această afirmaţie, iar China tocmai întăreşte înrudirea dintre HIV şi Sars-Cov-2 introducând în familia tratamentelor împotriva covidului... un antiviral împotriva HIV" (Laurent Aventin - „Pourquoi en validant l'Azvudine pour covid, la Chine donne raison à Luc Montagnier sur le lien entre covid et sida", lecourrierdesstrateges.fr, 27.07.2022)

Să rezumăm pentru profani, printre care ne numărăm. Covidul ar fi fost creat în laborator şi are o legătură directă cu infecţia SIDA, cea mai teribilă boală apărută spre finele secolului XX, foarte probabil, şi ea creată în laborator. De fapt, ne-am găsi în plin război biologic nedeclarat. Doctorii şi oamenii noştri de ştiinţă nu ne explică nimic şi continuă să-şi încaseze, nesimţit, dividendele de la Big Pharma, industria farmaceutică. Oricum, după deciziile „teroriste" (politicieni-marionete şi medici politruci) luate în timpul crizei sanitare covid, meseria de doctor apare ca grav compromisă sau măcar mai puţin creditabilă. O minoritate de medici corupţi, arivişti, ambiţioşi, mediocri, şantajabili a adus enorme prejudicii străvechii şi superbei meserii de doctor.

Într-un al doilea articol, Ron Unz (vezi The Unz Review) compară marea criză covid cu dezastrul nuclear de la Cernobîl din 1986. Acesta ar fi fost decisiv pentru prăbuşirea Uniunii Sovietice. În 2006, la a 20-a comemorare, Mihail Gorbaciov a admis că accidentul de la Cernobîl „a fost veritabilul motiv al prăbuşirii URSS".

Ron Unz a scris o lungă serie de articole despre originea virusului covid începând din martie 2020. Concluziile sale au fost contrare naraţiunii oficiale, aceea care susţinea că virusul a plecat din piaţa de animale vii de la Wuhan (pangolinul !) ori din laboratorul de cercetări biologice din acelaşi oraş. Primele două ţinte ale noului virus ar fi fost China şi Iranul (elitele sale îmbătrânite din oraşul sfânt Qom - 10 % dintre acei politicieni iranieni ar fi fost infectaţi cu covid). Ceea ce indica SUA ca „agresor". Ron Unz a compus chiar o carte întreagă (scrisă şi vorbită), care se poate găsi pe Internet (vezi The Unz Review).

Recent, Jeffrey Sachs, profesor la Columbia University, un stâlp al establishment-ului american, a venit să-l confirme pe Unz într-un tweet din iulie devenit viral, tweet extras din conferinţa sa din iunie 2022, ţinută în Spania : „Timp de doi ani am prezidat comisia lui Lancet despre Covid. Sunt convins că virusul a ieşit dintr-un laborator american de biotehnologie [...]. Nu avem proba, dar dispunem de suficiente elemente. Totuşi, nu se face nici o anchetă, nici în SUA, nici altundeva" (Ron Unz - „A thousand times greater than Chernobyl nuclear disaster", unz.com, 11.07.2022).

Dar, dacă Cernobîlul a produs, probabil, 20 000 de morţi, imediat şi în anii următori, în Ucraina şi în Europa, după Ron Unz, covidul este de o dimensiune de 1 000 de ori mai mare decât Cernobîlul :

„Cu totul altfel stau lucrurile dacă luăm în considerare impactul global al epidemiei covid care a început la Wuhan, în China, la sfârşitul lui 2019. După cele mai serioase estimări oferite de Organizaţia Mondială a Sănătăţii, cca 15 milioane de persoane au murit deja ca urmare a epidemiei, fie direct din cauza virusului, fie din pricina efectelor indirecte, iar The Economist a estimat că, adăugând „excedentul de decese", am fi mai aproape de 20 de milioane. În plus, viaţa de zi cu zi a câtorva miliarde de persoane din toată lumea a fost perturbată grav, deopotrivă din cauza maladiei propriu-zise şi din cauza măsurilor de sănătate publică fără precedent luate pentru a o controla. S-au petrecut şi transformări economice colosale şi schimbări în fluxurile comerciale mondiale.

Cernobîlul e clasat printre evenimentele cele mai importante de la sfârşitul secolului XX, dar statisticile comparate sugerează că epidemia globală de covid a avut un impact social distrugător de un ordin de mărime de 1 000 de ori superior [...].

În 1986, media occidentală, care domina lumea, s-a asigurat că dezastrul de la Cernobîl trece drept simbolul incompetenţei şi necinstei sovietice, şi a folosit acest incident pentru a da o lovitură teribilă şi, poate, fatală, Imperiului Sovietic care se clătina. Dar, în zilele noastre, Occidentul continuă să domine media mondială, aşa că Imperiul SUA n-a avut de suferit nici o urmare gravă a rolului său probabil în dezastrul covid, deşi acesta e mult mai amplu. Totuşi, lucrurile sunt, poate, pe cale să se schimbe" (ibidem).

În toate articolele sale, remarcabilul Ron Unz evită sistematic să-l implice pe Donald Trump în catastrofa covid. Singurul pe care-l numeşte şi pe care-l acuză este Mike Pompeo, şeful Departamentul de Stat de atunci, fost şef CIA. E de înţeles de ce Unz nu merge până la capăt. A-l implica pe Donald Trump, preşedinte în 2019, înseamnă a implica direct SUA. Dar, dacă într-adevăr a fost vorba de război biologic între SUA şi China, putea fi ţinut preşedintele deoparte ? Totuşi, Ron Unz merge cât de departe poate : „Nu e improbabil ca o scăpare întâmplătoare din laboratorul din Wuhan să ajungă atât de repede în oraşul sfânt iranian Qom, în cealaltă parte a lumii ?" (Ron Unz - „The covid bioweapon : made in the USA, aimed at China", unz.com, 15.06.2021).

Comparaţia dintre Cernobîl, care ar fi dus la prăbuşirea comunismului, a URSS, şi declanşarea pandemiei covid în China e întărită de jurnalistul britanic Jasper Baker, timp de 18 ani corespondent la Beijing : „Ruşinea naţională ar putea fi dangătul de clopot pentru jugul de 70 de ani pus de Partidul Comunist Chinez. Aceasta ar provoca un seism politic al cărui epicentru s-ar afla în China dar care s-ar propaga în lumea întreagă" (vezi Ron Unz - „A thousand times greater..." - ibidem). Deci, dacă Partidul Comunist Chinez se făcea responsabil de apariţia covidului, China putea să cadă la fel cum a căzut URSS după Cernobîl. Partidul Democrat al lui Joe Biden, Barack Obama, Hillary Clinton, deşi duşman de moarte al lui Donald Trump şi al republicanilor, nu scoate o vorbă şi evită să intre pe terenul minat al posibilului război biologic dintre SUA şi China.

Dacă într-adevăr URSS s-a prăbuşit după dezastrul de la Cernobîl, imputat incapacităţii liderilor comunişti din epocă, după catastrofa covid se va prăbuşi China sau SUA/Occidentul ?

Petru Romoşan