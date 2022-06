Operațiunea "Ciucă-n turul doi". Intră-n ring Dăncilă, se pregătește Dragnea!

Ieri sociologul Mirel Palada și-a reiterat prognoza conform căreia Geoană și Kovesi ar fi azi protagoniștii turului doi din 2024 la prezidențiale, ipoteză ce-a fost lansată tot de către el în discuțiile cu mine de la GOLD FM, încă de anul trecut. El se bazează de data asta pe măsurători recente pe care Sociopol le-a realizat.

În mod clar candidaturile celor doi sunt sprijinite de către Factorul Extern, și se așteaptă a fi motorizate de către PSD, în cazul Geoană, respectiv de către Reper-Cioloș, în cazul Kovesi, într-o finală în familie de tip SUA-Franța. Despre Mircea Geoană candidat au vorbit pesediștii c-ar fi o soluție, în special Sorin Grindeanu, despre Laura Codruța Kovesi au vorbit doar analiștii, ce-au sesizat pregătirea acesteia pentru candidatură prin evoluțiile ei din mass-media. În același timp însă Cioloș și-a momit colegii din USR să schimbe tabăra cu Reper, exact cu perspectiva acestei candidaturi a lui Kovesi, plus infrastructură de sedii și fonduri mari de bani de campanie, care se pare că i-au fost puse deja la dispoziție.

Dar ce se face Iohannis în acest caz cu "Ciucă al nostru", care stă prost în sondaje, iar evoluția de prim-ministru îl va înfunda și mai mult?! Simplu, ar zice Sistemul ce-l deservește pe KWI, erodăm candidatura lui Geoană prin apariția mai multor candidați de stânga, exact pe modelul ce-a mai fost încercat contra candidatului PSD în 2009, prin aruncarea disperată în luptă a lui Oprescu, ce i-a ciupit atunci vreo 3 procente lui Geoană, suficient însă pentru a-l face pe Băsescu din nou președinte.

Aseară am văzut-o puțin pe Viorica Dăncilă la emisiunea Alexandrei Păcuraru, dar a fost suficient ca să pricep că fosta șefă a PSD și-a lansat de fapt candidatura pentru 2024, Dăncilă a evocat chiar faptul că ea ar bate-o pe Kovesi în turul doi. Nu stau azi să evaluez ce a zis Dăncilă sau ce e-n stare să facă dpdv electoral, o să fie timp pentru asta, cert e că ea confirmă ipoteza mea de apariție de candidați ce să diminueze scorul candidatului PSD în 2024. Am însă informații că și Dragnea se pregătește să fie "eroul" unei operațiuni similară cu cea a fostei colege din Teleorman, numai că la el negocierea cu Sistemul e mai grea pentru că vizează dosarele pe care el le are pe rolul justiției. Așa să vă explicați tăcerea lui Dragnea din ultima perioadă, și tot așa și zvonurile neînțelegerilor sale cu Codrin Ștefănescu, cel care i-a pregătit APP-ul, dar pentru o candidatură de tip naționalist-patriotic, și nu una de stânga, așa cum au nevoie oamenii lui KWI ce-l vor pe Ciucă în turul doi.

Desigur că suntem în scenariul "Țara arde și baba se piaptănă!", având în vedere situația economico-energetică dezastruoasă în care ne aflăm, dar e bine să cunoașteți cu ce se ocupă azi cei mandatați să apere și să conducă țara ...

Cozmin Gușă