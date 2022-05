Parlamentul SRI în Securistan!

Am tot auzit în ultima vreme din gurile propagandei spunându-se că Rusia nu este o țară care are un serviciu de securitate ci este un serviciu de securitate care are o țară. Nu știu. Așa o fi. Ce știu cu siguranță este că această aserțiune este 100% valabilă pentru România: nu România are servicii de securitate ci Sistemul, serviciile de securitate au o țară numită încă de drept România, de facto numită Securistan.

De ani încoace Sistemul a pătruns până în cele mai nebănuite și surprinzătoare cotloane ale societății, în așa fel încât nici secretară sau femeie de serviciu nu reușeai să intri dacă nu aveai măcar o „recomandare" înstelată dacă nu niște „studii" post-universitare acolo unde trebuie, adică fie la Colegiul Naţional de Apărare Bucureşti, la Academia Națională de Informații Mihai Viteazul (Școala SRI), sau la Institutul Diplomatic Român (Școala SIE).

Am un prieten (nu-i voi da numele), un domn inteligent și foarte școlit, care prezenta toate argumentele pentru a deveni un exponent al puterii dar care nu a ajuns în această poziție tocmai pentru că era prea inteligent și liber, care mi-a mărturisit cum se fac selecțiile și în ce constă școala. Cum și de unde trebuie să vină recomandările și cum trebuie practic să „săruți inelul" (la figurat, ca în mafie) Directorului Colegiului, depunând și un fel de jurământ de credință. Cum și ce cursuri faci, despre ecranul imens din sediul Minitsreului de Interne pe care vezi totul, orice din România, în timp real... și asta de acum mulți ani. Doar așa se ajunge în sferele puterii... dar nu numai!

Totul s-a întins ca un cancer, ca o cangrenă, în toate domeniile, în justiție, în economie, în societatea civilă, în cultură chiar, dar mai ales în domeniul politic. Indiferent de orientarea pe care o declara, că-i de așa zisă stânga sau de așa zisă dreapta, omul politic român gândește și acționează întotdeauna „cuminte" și „corect politic"... ca și cum ar primi ordine sau ar fi trecut anterior printr-un dresaj. Și asta pentru simplul motiv că majoritatea „politicienilor" au trecut în prealabil pe la una dintre cele două instituții mai sus amintite: Colegiul Naţional de Apărare Bucureşti, la Institutul Diplomatic Român sau la Academia Națională de Informații Mihai Viteazul, asta dacă nu erau deja gradați sub acoperire, moment în care studiile de dresaj și reeducare nu mai sunt necesare. Premianții, cei puțini aleși, ca Marcel Ciolacu, fac parte desigur și din Grupului PRO-America din cadrul Parlamentului.

Odată intrat în Parlament, „politicianul" sistemist, indiferent dacă era din „opoziție" sau de la „putere", în anumite proiecte de lege „cheie" și de „interes național" vota „în mod spontan" „corect politic", ca la o comandă, astfel că devenea derutant să vezi unanimități de facto la vot putere-opoziție în proiecte de Legi controversate și întotdeauna liberticide, așa cum s-a întâmplat cu Legea 55/2020 (privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19)... vă aduceți aminte, da?

Devenise atât de derutant până a devenit evident că Sitemul, că securitatea controlează în totalitate Parlamentul. A fost momentul în care joaca de-a puterea-opoziția a luat sfârșit... A fost momentul în care Sistemul a spus „Statul suntem noi" și a instituit majoritatea de peste 90% din actualul Parlament, majoritate pe care am numit-o #CoalițiaTrădării PSD-PNL-UDMR-USR. Probabil că era mai corect să o numesc #CoalițiaSRI... oricum, tot aia e!

Ceea ce s-a întâmplat știm deja: Legi odioase au trecut fără discuții, cum a fost legea Bigbrother - Lege Big Brother inițiată de Tanczos Barna, același individ din aceeași formațiune susținută de Budapesta, unde sunt premiați teroriștii de pe teritoriul României - criticată prudent și parțial, cu teamă, de către CCR pe cale să sucombe și ea sub asaltul Sistemului, iar doar în ultima săptămână am văzut cum #LegeaOffShore a fost modificată strict și doar în favoarea corporațiilor străine exploatare, cum a fost instituită oficial cenzura în internet și cum singurul proiect de lege venit direct din societate, de la cei neșcoliți de Sistem, #LegeaSuveranității, a fost respins și batjocorit de oamenii sistemului.

Lucrurile erau și sunt previzibile. Înaintea votului fiecărei legi esențiale, în presa MSM înregimentată (la propriu), apar opinologii, „specialiștii", „formatorii de opinie" și prompteristele care anunță și ne „bine-vestesc" invariabila corectă alegere a Parlamentului SRI.

Atunci când nu e nevoie ca „bună-vestirea" să vină chiar din ziarele oficiale ale SRI, ca ordinul să fie bine înțeles, așa cum a fost cu un articol explicit ce a apărut cu câteva zile înaintea votului pe #LegeaOffShor. Este motivul pentru care reacția societății civile de a veni cu propriile proiecte de legi și/sau amendamente la legile propuse de sistem este normală și legitimă. Atât de normală și legitimă încât mi-e teamă ca Sistemul să nu uneltească deja ceva pentru amuțirea celor care preiau proiectele de pe stradă și le vâră pe „ușa din dos" într-un Parlament devenit complet surd și orb la voința cetățeanului. Riscurile sunt asumate, evident. Însă riscul cel mai mare nu este dispariția câtorva oameni (prea puțini din păcate) ci destructurarea ultimei legături dintre popor și Parlamentul SRI.

Există vreo soluție pentru viitor? Nu știu. Probabil doar eliminarea din viitorul Parlament a tuturor parlamentarilor din #CoalițiaTrădării, din #CoalițiaSRI. Există și o metodă simplă de a face selecția individuală a fiecărui membru al viitorului Parlament: eliminarea oamenilor Sistemului! Ne acceptarea în viitorul Parlament a absolvenților „școlilor" de corecție și dresaj ale sistemului Colegiul Naţional de Apărare Bucureşti și/sau Academia Națională de Informații Mihai Viteazul, instituții care oferă „studii universitare de master pentru promovarea culturii de securitate în societatea civilă", căci „societatea civilă sau noua clasă politică avea nevoie de educaţie pentru a avea acces la un domeniu care, până atunci, le fusese interzis a-l studia, discuta şi înţelege".

Interesant e că „La cursurile Colegiului Național de Apărare se pot înscrie personalități civile și militare, absolvenți ai institutelor de învățământ superior civil sau militar, care ocupă sau pot ocupa, în perspectivă, funcții de conducere și decizie în domeniile politicii de securitate și apărare națională", condiția pentru admitere și înscriere fiind „nominalizare din partea instituţiei tutelare pentru participare la cursuri".

Întrebarea firească care vine la citirea acestei condiții eliminatorii de înscriere (da, Dvs., de pe stradă nu vă puteți înscrie fără „nominalizare") este CE INSTITUȚIE TUTRELARĂ L-A NOMINALIZAT PE... CIOLACU, cel care a făcut cursuri de Perfecţionare în domeniul securităţii şi apărării naţionale "Securitate şi buna guvernare" în perioada 2008-2009? Sau pe MIHAI TUDOSE,abslovent al unui Curs postuniversitar în domeniul securității naționale, Colegiul Superior de Securitate Națională, Serviciul Român de Informații. Sau pe SORIN GRINDEANU, și el absolvent al unui Curs de perfecţionare având ca temă „Securitate, diplomaţie şi politică externă" la Institutul Diplomatic Român. Sau pe oricare dintre mulții parlamentari și înalți funcționari care au trecut prin școlile sistemului, condiție sine qua non de accedere în pozițiile deținute.

Problema majoră nu e nici măcar că Sistemul, că Securitatea a împânzit la toate nivelurile societatea românească. Ca niciodată până acum!

Problema vitală pentru România este că Sistemul, Securitatea are o acțiune consecvent anti-națională și liberticidă, așa cum s-a văzut și în ultimele inițiative legislative sistemiste adoptate de Parlamentul SRI. Problema vitală pentru noi ca ființe umane libere și cetățeni este că Sistemul acționează direct împotriva intereselor fiecăruia dintre noi, dincolo de orice discuții despre principii și valori. Am ajuns deja în punctul în care e care pe care: #OriNoiOriEi!

Dan Chitic