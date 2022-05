PNL acuza un copil ca distrage atentia cu o poezie de la razboiul din Ucraina!

În ultimele zile ale lunii trecute, liderul AUR, George Simion, a postat pe Facebook un videoclip în care un copil de 9 ani recită cu mult talent o poezie patriotică, de la tribuna parlamentului. Postarea a avut un succes atît de mare, aproape 3 milioane de vizualizări, încît un responsabil partid de guvernămînt, PNL, cere intervenția urgentă a autorităților și sancționarea familiei micuțului pe motiv de exploatare a minorilor. Dar, absolut halucinant, PNL susține și că poezia e o manipulare menită să distragă atenția de la războiul din Ucraina.

Micul David Dumitrescu este de ceva vreme o senzație artistică, el apărînd la emisiuni TV de mare impact, cu showuri de stand-up comedy, ceea ce, pentru vîrsta lui, chiar e o performanță. În paralel, puștiul de mare talent recită poezii extrem de lungi și, în general, face furori pe Youtube, Facebook șamd. Cel mai probabil, aducerea sa în parlament a fost inițiativa AUR. De la tribună, David a recitat o poezie patriotică aparținînd poetului-polițist Marius Mihai Coşerariu, în fața unei săli goale, pentru că era în afara programului, iar filmarea a fost difuzată pe Youtube, pe pagina de Facebook a lui David și, de acolo, preluată și pe contul lui George Simion. Unde a adunat peste 2,7 milioane de vizualizări, 89 de mii de likeuri și cca.10.000 de comentarii, majoritatea absolut zdrobitoare favorabile.

Greu de spus dacă se poate vorbi aici cu adevărat despre exploatarea politică a unui minor. De la Greta Thunberg încoace, superstar mondial, retrasă de la școală și cărată să țină speechuri moralizatoare către mai-marii lumii, de la tribuna ONU, pare că percepțiile s-au schimbat.

Altfel pare să vadă lucrurile, însă, PNL. Într-o interpelare nervoasă introdusă zilele trecute în Parlament pe adresa miniștrilor Familiei și Internelor, Gabriela Firea și Lucian Bode, liberalii cer, prin deputata Cătălina Ciofu, sancționarea familiei micului artist pentru că "adulții au obligația de a proteja copiii și de a-i feri de astfel acțiuni care au un impact negativ în evoluția lor din punct de vedere emoțional".

Și mai spectaculos, deputatul George Simion e acuzat că, prin difuzarea momentului poetic "distrage, prin manipulare și lipsa de scrupule, atenția publicului de la circumstanțele dificile în care ne aflăm în momentul de față și care necesită soluționări imediate: războiul ruso-ucrainean, emigrarea cetățenilor ucraineni, criza climatică, situația economică a țării. De asemenea, spiritul naționalist aduce cu sine riscuri majore întrucat nu valorifică libertatea de exprimare, autenticitatea, toleranța sau întelegerea acelora care se diferențiază prin valori și principii de granițele noastre ori de moștenirea noastră culturală, Astfel de acte nu pot fi trecute cu vederea într-o societate democratică ce aspiră la valorile europene, la dezvoltare continuă și constantă a mentalităților".

În consecință, Ciofu cere miniștrilor Bode și Firea să răspundă neîntîrziat dacă s-a efectuat vreun control la familia micului David Dumitrescu, pentru videoclipul amintit, ce sancțiuni eventuale au fost aplicate, dacă a fost sesizat Avocatul Poporului și ce măsuri se vor lua pentru ca astfel de evenimente să nu se repete.

Bogdan Tiberiu Iacob



Poezia recitată în Parlament de micul David:

Voi, ce stați la cârma Țării, oare nu vă e rușine

Să priviți în ochi românii izgoniți prin țări străine?

Cum de mai aveți tupeul, nesimțirea, îndrăzneala,

Să-i mințiți fără rușine, să le spuneți ce-i morala?

N-aveți pic de demnitate, derbedei fără onoare,

Praful s-a ales de Țară, iar pe voi în cot vă doare.

De treizeci de ani încoace, v-ați crezut tot mai puternici,

Ați înfometat poporul, mama voastră de nemernici.

Vă rotiți toți la putere, împărțindu-vă ciolanul

Și-ați promis că va fi bine pentru cei săraci...la anul,

Ați jurat că veți conduce cu credință și onoare,

Dar v-ați încălcat cuvântul, voi, jigodii ordinare.

Din grânarul Europei, cum eram odinioară,

Când eram cea mai bogată și mai respectată Țară,

Am ajuns milogii lumii și trăim din ajutoare,

Importăm petrol și gaze, apă, sare și mâncare.

Am ajuns ca-n țara noastră, să plătim umili chirie,

Să trăim de azi pe mâine și mâncăm pe datorie,

Ați pus taxe peste taxe și impozite pe aer,

Căci pe tot românul, iată, l-ați considerat un fraier.

Din Grădina Maicii Sfinte cu izvoare cristaline,

Astăzi, iată, România-i îngropată în ruine,

Satele sunt pustiite, mamele își plâng flăcăii,

Izgoniți de voi, escrocii, trădătorii și lingăii.

Plâng neputincioși Carpații, defrișați, dați de pomană,

Urlă-n hohot Bărăganul, care încă ne dă hrană,

În icoane lăcrimează sfinții de durerea noastră,

Marea Neagră sângerează, plânge Dunărea albastră.

Ați distrus economia, ați vândut tot din subsoluri,

Ați umplut Țara de curve, de gunoaie și de moluri,

Câmpurile sunt pârloagă, prin păduri vezi numai cioate,

Am ajuns care pe care și trăiește cine poate.

Ard bolnavii în spitale, moartea peste tot se-așterne,

Voi vă-ntreceți în discursuri și promiteți baliverne,

Educația e scumpă, școlile sunt de fațadă,

Boschetari bătuți de soartă trag pe nas la colt de stradă.

La alegeri ne promiteți c-o să curgă lapte, miere,

Însă vă uitați cuvântul, când ajungeți la putere,

„Nu sunt bani"- aceeași placă și aceleași vechi motive,

Dar voi vă plimbați într-una prin Dubai și prin Maldive.

Cât tupeu, ce nesimțire, lipsă de umanitate,

Când românu-și cere dreptul, să-i anunți că nu se poate

Și să spui că pensionarii, pentru Țară-s o povară,

Chiar de nu au bani de-o pâine, de tămâie sau de ceară!

Ne-ați impus legi imorale și principii globaliste,

Cum că Crucea și Drapelul nu mai trebuie să existe

Și ne-ați interzis eroii, care-au dus prin lupte greul,

Iar în locul lor să punem fără voie curcubeul.

Asta-i, oare, România, trâmbițată prin campanii,

Când noi vă votam ca proștii, iar voi desfundați șampanii?

Ne-ați promis școli, grădinițe și autostrăzi, spitale,

Dar voi sunteți subiecte în dosarele penale.

Blestemați să fiți de-a pururi, vânzători de Neam și Țară,

Să nu credeți că poporul, chiar mănâncă tot ce zboară,

O să vină vremea-n care, cu toți veți da socoteală,

Veți răspunde-n fața legii pentru aroganță, fală.

Ce-ați făcut, mă, pentru Țară, pentru-a votului ștampilă?

Auziți cum plâng românii? Sunteți surzi, nu aveți milă?

Ați jurat credință țării- nu puterilor străine,

De ce gura mamii voastre, nu vă e de noi rușine?

Unde-i, mă, averea noastră strânsă cu sudoarea frunții,

Aurul, petrolul, gazul și câmpiile și munții?

De ce ne-ați gonit copiii și-ați înfometat poporul?

De ce ne-ați distrus Credința, Limba, Stema, Tricolorul?

Panarame care sunteți, deghizați toți prin partide,

Vă bateți în piept cu pumnul, că...„corupția ucide".

Unde-i, mă, dreptatea noastră, dreptul ce ni se cuvine,

Când voi profitați de lege, distrugând mereu destine?

Voi, escroci ce ne conduceți, de aproape sau departe,

O să vă primiți răsplata, chiar și dincolo de moarte,

Vă vom confisca averea obținută prin hoție

Și pe toți vă vom trimite-ncolonați la pușcărie.

Să nu credeți că vreodată veți scăpa basma curată,

Dumnezeu, vă iartă, poate- dar poporul niciodată,

Pentru lacrimile noastre, pentru morții fără vină,

Veți plăti, cu siguranța, chiar pedeapsa cea divină.

Țineți minte că pământul se învârte ca o roata

Și-n curând vom fi-mpreună toți la Marea Judecată,

Voi, aici, o duceți bine, căci așa au decis sorții,

Însă nu uitați că suntem toți egali în fața morții.