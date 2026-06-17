Preluare ostilă, da. Dar invers. Soroșiștii sunt cei care preiau PNL, pentru viitoarele alegeri
Postat la: 17.06.2026 |
Pentru că odată ce a rămas fără Nicușor Dan, Partida Soroșistă e disperată să-și asigure un nou exponent. Un vehicul pentru masa puterii. Controlul statului. Al bugetelor și al cătușelor. Iar Bolojan e perfect pentru asta. Disciplinat, mediocru, bolnav de putere.
Problema e la USR, care e prea mic pentru ambițiile hashtagiste. E nevoie de PNL. Și infrastructura sa locală, comparabilă cu cea a PSD. Adică filiale în toate comunele și micile orașe. Acolo unde nici peste 20 de ani USR nu va putea ajunge, indiferent de câte resurse s-ar investi.
„Polul de dreapta”, l-au botezat insidios. O construcție politică care ar fi de dreapta și poate ar putea funcționa în alegeri, dacă PNL ar avea un șef liberal, nu tot un soroșist.
În fapt, vorbim de USR-izarea PNL. Adică preluarea ostilă de care vorbește domnul Bolojan, pe model hoțul strigă hoții. E suficient să constatăm cum, parcă la ordin, întreaga propagandă soroșistă s-a aliniat în spatele lui Bolojan și face apologia PNL. Dintr-o dată, PNL e bun, cu politicieni responsabili, competenți și care brusc nu mai sunt corupții României. Aceeași propagandă care toacă frenetic PNL de 10-15 ani s-a răsucit pe călcâi și apără PNL-ul lui Bolojan. Oare de ce?
„PSD și PNL, aceeași mizerie”, se striga zilnic în stradă, acum o vreme. O vreme în care PNL încă avea lideri puternici. Lideri care au îndrăznit să nu-i predea partidul lui Traian Băsescu. Lui Coldea. Soroșistilor. Drept „răsplată” au primit, rând pe rând, cătușele lui Kovesi…
Astăzi, avem o garnitură de impostori, cei mai mulți dintre ei sinecuriști de profesie și care n-au câștigat niciodată alegeri. Politicieni de liste, ascunși mereu în spatele unui „tătuca” de partid care să-i tragă după el prin anii electorali. Așa că s-au încolonat, din nou, de data aceasta în spatele lui Bolojan, pregătindu-și terenul pentru alegerile din 2028.
Vor afla cu toții că domnul Bolojan iubește trădarea, dar nu și pe trădători. Iar peste doi ani, va face fix ce a făcut și la Guvern. Cine nu crede, să facă o numărătoare și să constate câți liberali a adus Bolojan cu el la Palatul Victoria. Și câți USR-iști, REPER-iști, ONG-iști etc. Pentru că exact asta va face și în 2028. Liberalii se vor trezi cu elita soroșistă băgată în partid, candidând fix acolo unde trebuie. La primării, consilii județene și chiar parlamentare. Apoi cătușe, pentru cei care nu înțeleg că trebuie să plece acasă.
Abrudenii, motrenii, sighiartăii și turcanele de azi se iluzionează că vor avea un loc lângă Bolojan. Poate lângă el da, într-un caz fericit, însă ar trebui să se întrebe dacă vor mai avea loc lângă elita soroșistă. Care nu uită și nu iartă…
Ciprian Purice
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