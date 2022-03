Nu știu ce-aș face mai departe în locul americanilor. Având în vedere că Primăvara Ucraineană a eșuat, Zelensky devine din ce în ce mai inutil pe zi ce trece.

Investigațiile ICIJ și FinCEN au dezvăluit deja filiera Zelensky și firmele fantomă din Belize și Virgine, prin care spălau banii pentru Ucraina. Tot prin aceleași conturi finanțau și batalionul paramilitar Azov, unitățile S14, Centuria și brigăzile Sektor. Documentare despre Azov și neonaziștii din armata paralelă a Ucrainei găsiți pe toate drumurile. Le recomand pe cele de la Vice și publicația Time, plus o lectură Panama Papers și Paradise Papers. Ar mai fi documentarele jurnalistei Anne-Laure Bonnel despre Donbas. Scandalul Hunter Biden - Burisma îl puteți citi în Washington Post, New York Times, FinCen etc..

Zelensky și-a jucat rolul, a făcut turul televiziunilor în campania asta de marketing, dar dacă americanii insistă pe aceeași cale riscă să transforme Ucraina în Libia. Dacă nici acum nu e clar pentru toată lumea că Putin nu va da înapoi, trăim în lumi paralele. Ucraina va deteriora grav relațiile SUA cu toată Europa. După întrevederi de două zile, Germania a decis să pompeze 100 de miliarde în apărare. Nimeni nu face gestul ăsta fără să dea un semnal clar că se distanțează de NATO și de politica de apărare SUA. Germania a primit o palmă economică severă când a fost divorțată de Rusia, cu de-a sila, de către soacra americană. Dă semnale că nu mai are încredere în vechile relații și că interesele sunt prea divergente. Până la urmă, NATO e un contract și, ca toate contractele, acesta se poate desface oricând.

Îi înțeleg și pe americani. Nu puteau lăsa cea mai puternică economie a Europei să meargă de mânuță cu cel mai mare furnizor de resurse naturale de pe două continente. Axa economică Germania-Rusia ar fi destabilizat supremația americană în regiune și ar fi slăbit cumplit dolarul. Să nu ne îmbătăm cu apă rece. Euro este o monedă aliniată la cea mai puternică economie din Zona Euro - Germania. Nemții ar fi devenit prea puternici. Rușii ar fi devenit prea puternici. Acum, în privința conflictului, acesta va săpa în carnea vie a tuturor parteneriatelor europene. Nimeni de la noi nu voia asta. Nici Franța, nici Germania, nimeni. Acum, ca american ai avea câteva soluții. Metoda Bush ar fi să-l aerisească personal cu o rachetă de croazieră, pretinzând că l-au martirizat rușii. Metoda Obama ar fi să-l dea spre adopție undeva în Europa, așteptând ziua inevitabilă în care cineva o să-i pună poloniu în ceai. Metoda Trump ar fi să-l lase acolo să fie capturat și ucis - martiriu indirect. Zelenksy e foarte util ca martir, dar având în vedere că ăsta e planul Obama, cred că Zelensky va fi salvat până în ultima lui clipă de utilitate.

Toate metodele au avantaje și dezavantaje. Până și metoda Reagan de a-i face vânt din avionul militar, în drum spre Belize, are avantajul ofrandei la negocieri cu Rusia. După eșecul FSB din 2014, Putin a destructurat toată secțiunea din Crimeea. În 2016 a schimbat și liderii din celelalte secțiuni importante. Nu mai contează ce sfaturi primește acum de la FSB. E clar că strategia va fi formulată de el personal, la cum se bâlbâiau Narâșkin sau Bortnikov. Pentru Putin ar fi o lovitură de imagine orice ar face, dar menținerea lui Zelensky în viață ar fi o amintire permanentă că Invazia Ucrainei este nelegală. Indiferent ce vor face rușii din teritoriu, fie câ îl sparg pe linia Niprului și inaugurează Novorossia, fie că sparg în alte regiuni, nimeni nu va oferi vreodată legitimitate acelor teritorii. Zelensky va rămâne președinte de facto, ales democratic, peste un No Man's Land politico-administrativ, iar guvernul păpușă venit de la Moscova nu va fi primit la nicio petrecere diplomatică. Din exil, Zelensky va fi generator de răscoale și revoluții finanțate din Vest. Noua dictatură instaurată de Moscova n-ar avea liniște nicio clipă. S-ar întoarce la atacurile teroriste pe model cecen și ar distruge orice șansă de reconstrucție socială sau economică.

Putin va rămâne în istoria Vestului ca un psihopat. Orice altceva ar comunica aparatul rus de propagandă, imaginea lui Putin în Vest nu mai contează. Uciderea lui Ghaddafi a fost o durere mult prea mare pentru el. A făcut spume atunci, semn că o luase personal. Dacă și ”progresistul” Medvedev o luase razna, Putin era deja plecat din lumea realității diplomatice. Tind să cred că o să-l vrea dat exemplu pe Zelensky, în cel mai dureros mod cu putință și în văzul tuturor. Vor urma căpitanii de la Azov, S14 și celelalte unități paramilitare sponsorizate de CIA. Ăia vor trebui dați exemplu public pentru Rusia - răzbunare populară pe model sovietic. În timp ce televiziunile noastre ne anunțau că Putin a pierdut sprijinul poporului, acesta făcea campanie media cu crimele de război din Donbas. După opt ani de imagini cu civili ruși sfârtecați, are o popularitate mai mare ca niciodată. Mai ales după gropile comune descoperite recent și difuzate obsesiv pe toate canalele ruse. Vorba americanilor: ”Când vrei să câștigi alegeri, stârnește un război”. Așadar, tot ce nu mătură Spetsnaz-ul în teren va face parada trusturilor moscovite, cu procese televizate, imagini cu cadavre, execuții etcetera. Locotenenții și soldații grupărilor paramilitare vor sfârși în câte un șanț sau câte o groapă comună, fără tam-tam.

Rămâne în aer soarta liderilor internaționalei extremiste care a finanțat Azov/S14, împreună cu băieții lui Erik Prince și argații de la Blackwater care au asigurat antrenamentul + logistica (sursa Time, WP). Cred că dispariția acestora va fi externalizată către alte agenții. Cel mai probabil către Mossad și serviciile chineze. Lumea uită de strânsa relație a Israelului cu oligarhia moscovită. Dacă există vreo organizație care să-ți facă reducere la asasinarea unor lideri naziști, Mossad-ul e pe primul loc. Sektor Dreapta și filiera White Power venită din Suedia va rămâne în grija FSB, iar filiera canadiană Centuria va fi externalizată cel mai probabil către serviciile chineze. Afacerea Centuria poate fi citită în Ottawa Citizen, The Globe and Mail, iPolitics, și ne arată implicarea autorităților canadiene în antrenamentul grupărilor extremiste de pe teritoriul Ucrainei.

Cert este că toți actorii, mari și mici, sunt cu morcovul în fund acum. Nu atât din pricina rușilor, cât din pricina americanilor. Europa nu va dori să-i adopte pe termen lung. Zelensky e un bun extrem de toxic pentru toată lumea. Un politician a cărui popularitate există doar datorită războiului și a propagandei SUA. A ține o astfel de găină în curte îți îmbolnăvește toată ferma. Stârnește animozități naționaliste în toate societățile, ațâță grupări extremiste și sabotează din start relațiile diplomatice cu Rusia. Singura lui utilitate este ca generator de haos pentru viitoarea orânduire de la Kiev. Cine crede că Moscova a fost izolată pe model nord-coreean se înșală amarnic. Europa abia așteaptă normalizarea relațiilor. Vin ani electorali în Vest, iar războiul din Ucraina este mărturia unui eșec diplomatic pentru toți cei implicați. Dincolo de valul temporar de simpatie de care se bucură acum. Ucraina va cădea în fundal, iar oamenii se vor întoarce la facturi, la șomaj și sărăcie... la problemele lor fundamentale. Nimeni nu va câștiga alegeri în Europa impunând austeritate de dragul Ucrainei, mai ales după criza Covid. Frica micilor actori este că SUA are pregătit un stop-gap. ”În caz de belele spargeți geamul și utilizați toporul din dotare!”. Poate că Zelensky va fi evacuat din dezastrul ăsta, dar actorii mici n-au nicio șansă. Îi împing americanii pe scări cât de curând. Ce nu chiuretează CIA din conștiința colectivă rămâne pe mâna celorlalte servicii.

Dan Pavel