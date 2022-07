Românii jecmăniți la pompe. Profit uriaș al statului!

Sancțiunile impuse Rusiei au sărăcit românii și au îmbogățit petroliștii austrieci, deopotrivă cu statul român. La conferința de presă de ieri, conducerea OMV Petrom nu a precizat o dată pentru începutul exploatării de gaz din Marea Neagră, nici dacă firma mama mai sponsorizează, ca pe vremea lui Rainer Seele, fostul președinte al OMV, Zenit St Petersbourg, echipa dragă lui Putin.

Ultimul raport publicat de către OMV Petrom arată cifre cutremurătoare pentru consumatorii de carburanți și de gaze din țara noastră. Cu mic, cu mare, românii le-au vârât, prin pompe și consum de gaz, austriecilor și bugetului de stat, un milliard de Euro în plus, față de anul trecut, relevă datele financiare făcute publice de către, Cristina Verchere, CEO-ul OMV Petrom. Compania austriacă OMV deține, din anul 2004, 51% din acțiunile Petrom, iar statul român are puțin peste 20%. Din plăcinta de un miliard, statul ia a cincea parte, adică 200 de milioane de Euro, în plus față de anul trecut.

Într-adevăr, sancțiunile lovesc indirect Moscova, prin împușcarea buzunarelor noastre și ale altor europeni. În timp ce producția rusească de petrol și de gaze s-a dublat, OMV Petrom a raportat o scădere de 11% a extracției de gaz și de petrol. Dar au încasat mai mult, grație sancțiunilor care au mărit prețurile la pompă. Mai ușor cu munca și mai greu cu număratul banilor, cum ar spune Ion al meu despre hămesiții bancheri. Statul român, conform datelor făcute publice ieri, a încasat o sumă istorică din taxele pe carburant, acciză, TVA și taxa pe profit. Un plus de zece miliarde de lei intră în bugetul Fiscului, în timp ce ministrul pesedist al finanțelor anunță mari creșteri de taxe pentru românii care au proprietăți sau dețin o afacere. Trezoreriile mustesc de banii din suprataxarea energiei, dar nu au răgaz să plătească voucherele promise amărăștenilor. Curat de Caracal, după crimă.

Profitul austriecilor a crescut în șase luni cu de cinci ori mai mult ca anul trecut, în condițiile în care n-a extras o moleculă din Marea Neagră. Dacă n-ar fi fost listată la Bursa de Valori, n-am fi aflat cu în visteriile statului au mai intrat 11 miliarde de lei (taxe, plus dividente) peste cota prestabilită. Se zice prin lumea energiei că guvernanții vor să acopere rapid cele 40 de miliarde de lei, pe care le suportă statul prin "plafonare." Mai pe șleau, cotațiile de pe bursele internaționale ale petrolului, creșterile uluitoare ale prețului la electricitate pe piața SPOT și mărirea cu de opt ori ale celui de la gaz, aduc aminte poporului revolut de "odioasa OUG 114," promovată de Viorica Dăncilă.

După accederea la putere a liberalilor, prima decizie a fost tăierea "plafonării comuniste," impusă de regimul tiranic al lui Liviu Dragnea. Prin liberalizare și intrarea României pe bursa de energie de la Viena, prețul a ajuns de la 96, la 254 de lei/MWh, iar acum, Romgaz vinde cu 2.150 lei/MWh, conform ultimelor date publice. Pe vremea când liberalii dansau prin piețe pe șlagărul "Cine nu sare ia condamnare, "Liviu Dragnea vorbea la televizor că la 96 lei/MWh, prețul fix al gazului, profitul companiilor de profil este dublu. Vă imaginați că acum este de 20 de ori mai mare? Cine să mai sară? Companiile care extrag gazul dansează lambada pe banii românilor. Securitatea nu mai scoate lumea pe străzi la proteste.

Ce au câștigat tefeliștii, aprigi de mânie? Că bunica lor îngheață de frig, raționalizându-și căldura, la recomandările noilor ceaușești de la Bruxelles. Marea problemă e cum va învăța la bătrânețe să facă dușuri mai scurte, conform recomandărilor ministrului economiei german? Sau mai bine nu mai face deloc. Ea a știut ce înseamnă raționalizarea energiei pe timpul lui Ceaușescu. Nu și-ar fi imaginat ziua în care civilizația europeană să zică, prin liderii săi, că trebuie mai pusă o haină groasă. În condițiile înmiirii prețurilor la energie electrică pe piața SPOT, compania de stat Electrica este în al doilea an pe pierderi. Atât de mult a fost căpușată de politruci și de oligarhia securistă? Sau Marcel Ciolacu a pus și acolo tufe de Veneția sau tufe din pădurile, atât de dragi lui?

Plăcinta din cuptorul de bani al lui Câciu, cel care altădată se învolbura că România se împrumută prea scump și românii o duc prea greu, e coroana de spini pe capul românilor. Plafonararea la electricitate ține până în aprilie 2022. Dar cu noul sistem de taxe, cu o și mai mare povară din cauza birurilor și mai mari, cum va supraviețui antreprenorul dacă prețul la electricitate sare de un leu? Recent, un amic mi-a arătat moderna lui piscină din Toronto, o zonă de munte, asemănătoare Bușteniului sau Sinaiei. Mi-a mărturisit că la trei cenți canadieni, își permite să încălzească zilnic apa și să facă baie sub brazi. Bunica tefelistului nu vede asta nici în filme. Că n-are streaming. Ea își amintește că vremurile ăstea de vipie au mai fost odată.

Dar ce face antreprenorul? Caută pilda fabricii de sfeclă. „Dacă nu ai sfeclă de zahăr, faci aşa: închizi fabrica două săptămâni, îţi faci depozit de sfeclă şi îi dai drumul când ai sfeclă suficientă ca fabrica să poată lucra la întreaga capacitate. Dacă ai terminat sfecla, o închizi. Fabricile de zahăr nu trebuie să lucreze neapărat 3 luni de zile. Unde scrie asta, că trebuie să lucreze la jumătate din capacitate?, a zis Nicolae Ceaușescu, în timpul unei vizite de lucru în Oltenia, în toamna anului 1987, conform ziarului "Scânteia," citat într-o analiză pe Contributors. Râdem, râdem, dar Ursula von der Layen e tot mai asemănată cu Leana, chimista de renume mondial. Un lucru este cert. Prețul la energie e mărit cu un an înainte de invadarea Ucrainei de către Rusia. Deci, datul vinii doar pe Putin, e ca suflatul în butoiul cu borhot.

Marius Ghilezan