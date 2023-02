Să ne pregătim pentru război!

Da. Pentru războiul nevăzut. În tranșee suntem de trei ani. Unii dintre noi. A fost greu, dificil, cu multă trudă. Totul trece!

Dacă nu am ști că totul trece, nu cred că am îndrăzni. Avem în față 40 de zile. Până la Săptămâna Patimilor! Acolo, în săptămâna aceea, puțini dintre noi, am înțeles ce se întâmplă cu adevărat. Ce putere magică se lasă peste noi, pentru ca întunericul și moartea să se transforme în Lumină și Viață! E dincolo de noi!

Pentru că suntem mărginiți în timp și spatiu, pentru că nu am învățat încă să vedem cu ochii inimii. Altfel L-am vedea! Pe El! Calea, Adevărul și Viața! Cum pleacă la drum în deșert, ca să ne arate că se poate. De ce Îl căutăm pe Cel care E peste tot?

Ar trebui să întindem palma și să ne lăsăm purtați de mână! 40 de zile. Să-L recunoaștem în tot și toate. Mai ales în noi și în omul de lângă noi. Suntem legați prin EL. Și noi știm asta. Și fiecare are drumul său în deșert. După putiință! După credință! După știință! Nu aia de e scrisă în cărți. După știința sufletului! Atât!

Suntem din nou în tranșee! În războiul nevăzut! Putrm birui! Doar avem în față noastră pe Dumnezeul Oștirilor și al Puterilor! Doar să îndrăznim! Să traversăm drumul cu armele Lui: iubirea, rugăciunea, postul și Crucea! Ca să putem să spunem cu toții Hristos a înviat din morți și în fiecare dintre noi! Căci și dacă trăim, și dacă murim, ai Lui suntem! Pe vecie!

Să urcăm împreună cu El scara! De mână cu El și mai ales în suflet cu El! Să fim acolo! În spatele Lui, drepți, treji, ca să știm că în Grădina Ghețimanilor, Mântuitorul Se roagă pentru noi! Una Suntem! Drum drept, ca să luăm o cunună de spini și piroane! Însemnele Eternității și ale Mântuirii!

Dumnezeu să ne ajute pe toți! Războiul nevăzut este doar cu noi! În noi, pentru noi! Să ne redescoperim sufletele împietrite de răutatea lumii! Să înțelegem că pacea sufletului nu vine decât prin El! Post binecuvântat! Tuturor! Îndrăzniți!

Zoe Dantes