Timpuri grele: iarna economică!

Hollywoodul, cu imensa sa producţie cinematografică, s-ar găsi într-un semifaliment sau într-un prefaliment. Netflix a pierdut în ultima lună 200.000 de abonaţi şi se anticipează că va pierde 2 milioane în luna următoare. Acţiunea Netflix pe Bursă a căzut de la 700 de dolari la 190 de dolari în mai puţin de şase luni. Disney se află într-o situaţie asemănătoare, acţiunea Disney a scăzut în cursul anului trecut de la 200 de dolari la 90 de dolari. La fel, filmele pentru copii, „sataniste", „woke", „stângiste", sunt refuzate în bloc de părinţii care s-au trezit dintr-o anestezie prelungită.

„Hollywood-ul moare, diverşii săi parteneri mor şi şi-au făcut-o cu mâna lor. Industria divertismentului şi a ştirilor a avut de multă vreme o orientare spre inducerea opticii stângiste, dar ani în şir propaganda şi motivaţiile au rămas relativ subtile. Pe urmă s-a întâmplat ceva. Poate a fost alegerea lui Donald Trump, poate a fost o decizie la vârf în sânul culturii corporatiste să-şi smulgă masca şi să lase la vedere adevărata-i urâţenie de dedesubt sau poate că a fost o pură aroganţă. Oricare ar fi fost cauza, Hollywood-ul şi toţi apendicii lui din religia „oraşului de tinichea" (porecla Hollywood-ului - n.n.) au devenit brusc militanţi şi zelul lor era palpabil [...].

Au fost multe momente din 2016 încoace, de la reacţiile negative la Comicsgate, Ghostbuster-ele feministe, Star Wars feministe, Star Trek woke, Dr Who woke, Batwoman woke, He-Man woke, Stăpânul inelelor woke la teoria critică a rasei la televiziune, propaganda trans, LGBT şi teoria critică a rasei în programele pentru copii etc. A devenit ceva fără sfârşit. În jur de 95% din tot divertismentul popular conţine multiple niveluri de mesaje stângiste. Piaţa e saturată de ele. Soiul ăsta de propagandă copleşitoare nu e ceva necunoscut. Metodologia a fost folosită de regimurile comuniste şi de guvernările autoritare de-a lungul întregului secol XX, inclusiv în Uniunea Sovietică şi în China lui Mao, şi a trecut aproape neobservată pe sub nasul majorităţii americanilor şi occidentalilor. Scopul e simplu: TOTUL trebuie politizat" (Tyler Durden - „Get woke, go broke: Hollywood is dying and they deserve it", zerohedge.com, 29.06.2022).

La fel s-a întâmplat şi cu CNN, care în 2001, pe vremea lui Larry King, era numărul 1 al ştirilor. Ratingurile CNN-ului au scăzut cu 90% între ianuarie 2021 şi ianuarie 2022 (Joe Concha - „CNN's collapse is now complete", zerohedge.com, 6.02.2022). Totul după 42 de ani de funcţionare. Astfel, CNN a devenit o televiziune perfect comparabilă cu Antena 3, televiziunea familiei Voiculescu şi a lui Mihai Gâdea (plus glumeţul Mircea Badea, „câinele rău" de pluş al oligarhului postcomunist Dan Voiculescu). Atât CNN, cât şi Antena 3 (şi cu gnomul Mugur Ciuvică, medic ratat dar şef de cabinet prezidenţial) s-au prăbuşit aproape simultan. Cu toţi ofiţerii de intelligence din spate şi din faţă (deopotrivă la CNN şi la Antena 3).

Ce se întâmplă? Propaganda imperială americană nu se mai vinde ca altădată. Sunt acuzate „imperialismul", tendinţele „woke" sau „BLM", dar nici lumea B (China, India, Rusia, Brazilia, Iranul, Argentina, Africa de Sud şi chiar, mai nou, Arabia Saudită, BRICS+) nu mai „halesc" şi nu mai plătesc în dolari „eroismul" şi „democraţia" americană şi anglo-saxonă în general. Falimentul evident al „imaginii", al „comunicării", al propagandei - care erau parte integrantă din succesul american, şi nu doar un ornament - se va întoarce brutal asupra Burselor, a dolarului, a NATO etc. Şi totuşi, unde se va opri această alunecare pe tobogan?

Vor veni într-adevăr vremuri cumplite? Toţi indicatorii şi toţi experţii se exprimă în acest sens. Mai puţin „experţii" (propagandiştii, de fapt) din România, care rămân extraordinar de optimişti. Bine, dar este cumva România un spital de nebuni? Întotdeauna a fost, mai mult sau mai puţin. Azi atinge cele mai înalte culmi. Dar poate că e mai bine aşa pentru vremurile care se anunţă. Hard times!

În Ucraina ar fi peste 100.000 de morţi în armata ucraineană (Xavier Moreau, Stratpol no. 89, video, Odysee) şi, probabil, peste 10.000 de soldaţi ruşi decedaţi. Plus răniţi, prizonieri, dezertori. Din cei 200.000 de soldaţi care compuneau armata ucraineană în 24 februarie 2022 au mai rămas astăzi vreo 50.000? Nu e deloc sigur. Dar clovnul rău Volodimir Zelenski e erou mondial. Cum se va termina tragedia din ţara vecină? Deşi e mereu vorba de arme occidentale noi, de recrutare în masă de soldaţi neinstruiţi, încă nu ne poate spune nimeni.

Războiul din Ucraina nu afectează, în realitate, în nici un fel economia mondială, nici măcar în ceea ce priveşte producţia mondială de grâu sau de ulei de floarea-soarelui, dar afectează dramatic imaginea SUA, a NATO şi a Occidentului în lume. Sinuciderea economică a Occidentului, cu sancţiunile sale comandate de SUA la adresa Rusiei, provoacă stupoare şi ilaritate. Atât de incompetenţi să fie liderii occidentali promovaţi pe sub mână de SUA? Nu mai avem decât dubluri ale penibilului Tony Blair de altădată? Rubla se poartă ca o floare.

„De câteva decenii, diplomaţia americană se amestecă în politica internă europeană şi japoneză, sprijinind funcţionari pro-neoliberali pentru a-i pune în fruntea guvernelor. Aceşti funcţionari au sentimentul că destinul lor (şi soarta lor politică personală) e strâns legat de leadership-ul american. Aşa se face că politica europeană urmează în esenţă politica NATO condusă de Statele Unite" (Yves Smith, interview - „Michael Hudson on the coming global fracture as economic orders clash", nakedcapitalism.com, 3.06.2022).

Cine conduce lumea spre dezastru? George Soros? Mă rog, omul are o vârstă... Victoria Nuland, „icoana" neoconservatorilor? Îi aplică ea Occidentului politica de mult anunţată, „fuck the EU"? Joe Biden e însă fericit. E preşedinte planetar şi toată lumea aşteaptă adevărul din gura sa. Atâta doar că e aceeaşi persoană cu foarte mediocrul personaj politic, vicepreşedinte al lui Barack Obama. Poate doar puţin mai obosit. Dar şi mai vesel. Funcţia îi permite...

Unde se va opri Rusia? Deocamdată atacă ultimele teritorii din Donbas ocupate de armata ucraineană, pe lângă Harkov şi Nikolaiev (deschiderea spre Odesa). Va ataca şi Kievul? Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, ar fi declarat că ruşii nu se vor opri decât atunci când puterea de la Kiev se va preda fără condiţii. Dar liderii occidentali, în frunte cu Emmanuel Macron la Summitul NATO de la Madrid, continuă să vorbească, halucinaţi, despre victoria Ucrainei.

În ce lume trăim? Este cineva vinovat de morţii fără rost din Ucraina? În afara de Putin, desigur. Câţi ar mai trebui să moară ca să-l satisfacă în sfârşit pe jalnicul bufon Zelenski? Cât de cinici sunt patronii săi? Întrebări la care ar trebui să avem un răspuns în lunile următoare. Chiar înaintea alegerilor de mid-term din SUA. Dacă vor câştiga republicanii, cum spun toate sondajele de acum, se va schimba ceva?

Economia UE e pe buza prăpastiei. Câteva date despre prima economie europeană: Germania. Oprirea livrărilor de gaz rusesc înseamnă, pentru Germania, o pierdere de 193 de miliarde de euro pe şase luni. Încetarea aprovizionării cu gaz din Rusia conduce Germania la o scădere de 12,5% a economiei. 5,6 milioane de germani ar deveni şomeri. Acesta este rezultatul unui studiu prezentat acum câteva zile de Asociaţia Oamenilor de Afaceri din Bavaria (vbw) şi realizat de Prognos AG. Sectoarele direct afectate sunt industria sticlei, a oţelului şi industria alimentară, care vor pierde împreună 49 de miliarde de euro. Celelalte industrii vor fi, la rândul lor, atinse la un nivel de 144 de miliarde în partea a doua a anului curent. Toate aceste informaţii au apărut în Bild, ziarul cu cel mai mare tiraj din Germania, adică 1.150.000 de exemplare în 2021 (Wolfgang Ranft - „Russian gas stop means losses of 193 billion", bild.de, 28.06.2022).

Toată Europa va fi atinsă în grade diverse. Grecia are în continuare o datorie de 193% din PIB. E urmată de Italia (151%), Portugalia (127%), Spania (118%), Franţa (113%) şi Belgia (108%). Dacă Grecia şi Italia vor avea din nou probleme, Germania şi Franţa nu vor mai putea interveni să le susţină. Euro se apropie de o zonă de mare pericol. Există şanse reale ca dolarul să devoreze euro (vezi Michael Hudson - „The Dollar devours the euro", michael-hudson.com, 7.04.2022) ca să se salveze. România are câteva noroace, ca de obicei. Are încă gaz şi petrol, şi o serioasă producţie agricolă. În plus, România are încă ron-ul, care se poate dovedi în anul următor o extraordinară şansă. Pentru că mulţi experţi anunţă prăbuşirea inevitabilă a monedei euro.

Această prăbuşire e plasată în contextul unui tsunami financiar mondial, despre care scrie şi economistul F. William Engdahl, autorul mai multor cărţi de referinţă şi consultant în domeniul riscurilor strategice: „Crahurile mondiale încep întotdeauna la periferie, cum a fost cazul şi cu căderea lui Creditanstalt din Austria în 1931 sau cu falimentul Lehman Brothers din septembrie 2008. Hotărârea din 15 iunie 2022 a Fed-ului de a impune cea mai mare creştere a ratei dobânzii din ultimii aproape 30 de ani, şi asta în timp ce pieţele financiare sunt deja în cădere, garantează de-acum o mare criză (depression) mondială, poate chiar ceva mai rău.

Amploarea bulei „creditului ieftin" pe care Fed-ul, BCE şi Banca Japoniei au creat-o cumpărând obligaţiuni şi menţinând rate ale dobânzilor aproape de zero, uneori chiar negative de 14 ani încoace depăşeşte orice imaginaţie. Publicaţiile financiare acoperă totul cu reportaje zilnice absurde, în timp ce economia mondială se pregăteşte nu pentru vreo aşa-zisă „stagflaţie" sau recesiune, ci pentru ceea ce se anunţă a fi în lunile următoare, doar dacă nu se manifestă o răsucire spectaculoasă a politicii, cea mai gravă criză economică din istorie. Mulţumiri globalizării şi Davosului!" („Global planned financial tsunami has just begun", journal-neo.org, 21.06.2022).

Pentru toată Europa vin vremuri grele, tulburi, reci. Fiecare se va pregăti să le înfrunte după puterile lui.

Petru Romoşan