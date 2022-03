Un război mai lung. Criza economică se extinde

Parchetul General al Federației Ruse a trimis o cerere la instanță pentru recunoașterea Meta Platforms Inc. organizație extremistă.

După ce a fost obsedat sa introduca certificatul verde la locul de munca si a angajat România financiar pentru interesele globalistilor in pandemie, Florin Cîțu cere ca legea privind starea de criză - profund anticonstitutionala si care limiteaza drepturile cetatenesti - sa revina in parlament spre a fi votata in regim de urgenta.