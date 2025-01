Unul dintre cei mai buni executanți, cu 2 ministere la activ, o cotește la 180 grade

Ca ministru al digitalizării, Burduja s-a zbătut să implementeze sârguincios legislația pe "digitalizare" (cloudul guvernamental, platforma de interoperabilitate și altele) care a băgat serviciile in toate, "c-asa zice UE" conform unui coinitiator al proiectului de OUG cu cloudul guvernamental.

Am fost la așa-numita dezbatere publică pe cloudul guvernamental care nu avea nicio legătură cu vreo dezbatere publică pe un proiect de act normativ, ci a fost o ședință de negociere de clauze contractuale cu reprezentanții furnizorilor de IT prin intermediul unor ONg uri pe IT. Se negociau termenii tehnici și definițiile din proiect. In sala erau reprezentanți ai Microsoft, Google, Amazon, etc.

Sincer, eu nici nu cred că a înțeles Burduja ceva din ceea ce făcea. Așa e cu ăștia scoliti prin străinătățuri care se cred tari în domenii, se-apuca de legiferat, dar habar nu au ce e aia o lege și cum ar trebui redactată. In capul lui Burduja era numai că dacă apare OUG ul ia fonduri de la UE de 1,8 miliarde euro. Așa că în proiect au scris tot ce le-au impus alții, Burduja și a lui echipa fiind total pe lângă subiectul "legiferare".

Am luat cuvântul la începutul și la sfârșitul dezbaterii, am comentat și pe parcurs și am adus multe critici proiectului. N-a-nteles nimic Burduja. La final, când pleca, în sala, mi-a zis ceva de genul: doamna avocat, chiar nu am făcut nimic bine, că o echipa lucram de 3 săptămâni zi și noapte la proiectul ăsta? I-am mai zis pe scurt multe din ce nu e bine din pdv al tehnicii legislative, inclusiv că nu poți să scrii într-un proiect de act normativ cu putere de lege "să facă SRI, SIE, Guvernul și ADR ce or vrea prin hotărâri și ordine". O persoană din echipa lui mi-a zis "doamna avocat le-am zis și eu tot ce le-ați spus dvs, dar nu au vrut să asculte".

Eram in fața ministerului, la țigară, după dezbatere. A venit la mine un coinitiator al proiectului, discuția fiind cam următoarea:

- Doamna avocat, dar supărată mai sunteți pe noi.

- Sunt. Cum sa nu fiu. Ești conștient de faptul că ceea ce legiferați voi aici creează un mare pericol pentru monitorizare in masă și control?

- Da.

- Si-atunci de ce nu faceți nimic?

- C-asa vine de la UE.

- Ești conștient de faptul că funcția pe care o deții azi, mâine sau peste ceva timp poți să nu o mai deții, iar ceea ce legiferezi acum ți se va aplica și ție și familiei tale?

- Da.

- Si-atunci de ce nu faci nimic? Că încă avem dreptul să ne autoreglementam. Faceți-va ca scrieți cum zic aia de la UE și scrieți că noi, când vine valul să nu ne ducem că prostii cu tăvălugul, să o luăm oleacă mai câș. N-o fi viața ca acum, dar nici în halul în care se năzare.

Degeaba. Mari modificări la proiect nu s-au făcut, iar OUG -ul arata tot un fel de să facă cine ce o vrea. CCR ul a respins obiecția de neconstituționalitate ridicată de ICCJ cu privire la legea de aprobare a OUG ului, iar dacă citești decizia CCR, te ia cu capul. E și ministru al energiei Burduja, de mai bine de 1 an și jumătate. Eh, în toată perioada asta nu a mârâit nimic de politicile UE. Le-a pus în practică bucuros, ca să arate ce bun executant e. Acum ne spune că nu erau bune și că sunt consecinte drastice.

Burduja nu știu ce studii ai făcut tu sau pe unde, dar e clar că nu ai ce să cauți ca ministru pe nicăieri. Nu ai habar nici ce e cu legiferarea și nici cu estimatul impactului. Dacă tot pui tu in practică tot ce ți se cere, iar după ani vii sa ne spui că ce prost ai lucrat, dispare tara asta de tot. Iar ca tine sunt multi în toate ministerele alea, cu Marcel in frunte. Voi habar nu aveți ce e cu voi, dar executați bucuroși tot ce vi se cere, distrugând tara asta de tot și va mai și lăudați când faceți totul praf. Nu ne interesează constatările voastre de peste ani că ați făcut praf. Vrem sa dispăreți din funcțiile alea, ca să nu faceți praf in continuare.

Av. Elena Radu