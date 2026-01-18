Ursula „fata lui tata" von der Leyen (Albrecht). Plagiatoarea care conduce Comisia Europeană
Postat la: 18.01.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Ursula Gertrud Albrecht s-a născut în 1958 la Bruxelles, în familia unuia dintre primii funcționari europeni de rang înalt. Tatăl ei, Ernst Albrecht, a fost șef de cabinet al Comisarului European pentru Competiție, din 1958 până în 1967, iar între 1967 și 1970 a fost chair Director General al Directoratului General pentru Competiție din Comunitatea Economică Europeană (numele de atunci al actualei UE).
Din 1970, Ernst Albrecht a fost membru al parlamentului landului Saxonia Inferioară și timp de 14 ani (1976-1990) a fost chiar minister-prezident (premier) al landului Saxonia Inferioară. Tatăl Ursulei a fost o figură importantă în CDU (Uniunea Creștin Democrată), iar în 1980 a încercat să candideze pentru funcția de cancelar al Germaniei. A pierdut lupta internă în alianța dintre CDU și CSU (Uniunea Creștin Socială) în fața lui Franz-Josef Strauß (CSU), dar nici acesta nu a ajuns cancelar, pierzând alegerile în fața socialistului Helmuth Schmidt, cancelarul în funcție în acel moment. Ernst Albrecht a ocupat, pentru un an, și funcția de președinte al Bundesrat-ului, a doua cameră a legislativului german, care reunește reprezentanții landurilor.
După 1990, Ernst Albrecht a devenit mai puțin activ în politică, activând la înalt nivel în mediul privat, dar a rămas, totuși, o persoană influentă în CDU, atât în Saxonia Inferioară cât și la nivel federal. Deși, datorită numelui de familie pe care-l poartă din 1986, după căsătorie, se crede că Ursula von Der Leyen ar fi descendenta unei familii nobile germane, nu este. Tatăl ei a fost politician, după cum am scris. Bunicul a fost un foarte respectat medic și psiholog, stră-bunicul a fost negustor de bumbac și director al vămilor în Hanovra, căsătorit cu o americană, fiică, și ea, a unui negustor de bumbac. Stră-stră-bunicul Ursulei von der Leyen, George Alexander Albrecht a fost, de asemeni, negustor de bumbac. Așadar Ursula se trage dintr-o foarte respectabilă și foarte bogată familie, chiar dacă nu este o familie nobilă.
Soțul Ursulei, în schimb, medicul Heiko von der Leyen, este descendentul unei familii nobiliare și, de asemeni, înstărite. Strămoșii lui au fost negustori de mătase în Krefeld, ajungând să fie foarte bogați pe la 1800. Familia și-a cumpărat apartenența la nobilime în 1796, iar în 1813 au primit titlul de baroni de la Napoleon I și 1816 de la regele Prusiei. Ursula Albrecht a început să studieze economia la universitatea din Hanovra, în 1977. Din teamă să nu fie răpită de Rose Armee Fraktion (RAF), pentru că era fiica unui politician de vârf, premierul Saxoniei Inferioare, Ursula a fost trimisă în 1978 la Londra, unde a trăit sub numele Rose Ladson și beneficiind de protecția Scotland Yard. S-a înscris la London School of Economics, dar nu a studiat decât un an în capitala mării Britanii. În 1979 s-a întors în Germania, la Hanovra.
În 1980 a început să studieze medicina la Facultatea de Medicină din Hanovra. Absolvind în 1987 și specializându-se în medicina femeilor. În 1986 s-a căsătorit cu Heiko von der Leyen, devenind Ursula von der Leyen. Între 1988 și 1992 a lucrat ca medic asistent la clinica de femei a Facultății de Medicină din Hanovra. În același timp a fost înscrisă și la cursurile doctorale, în 1991 obținând titlul de doctor în medicină cu teza „Proteina C reactivă ca parametru de diagnostic pentru detectarea corioamniotitei în cazurile de ruptură prematură a membranelor și băi terapeutice de relaxare în timpul pregătirii pentru naștere", teză prezentată în 1990. Între 1992 și 1996 a trăit în SUA, la Stanford, în timp ce soțul său preda la Universitatea Stanford. În acea perioadă Ursula a fost casnică, având, în același timp, și statut de student vizitator al universității.
Ursula von der Leyen s-a înscris în CDU în 1990 și a devenit cu adevărat activă în partid începând cu 1996, după ce s-a întors în Germania. Din 1996 a fost membră în comitetul de politici sociale al CDU în Saxonia Inferioară. În 2003 a candidat și a fost aleasă în parlamentul landului Saxonia Inferioară, iar între 2003 și 2005 a fost ministru în cabinetul landului, pe când premier al Alunului era Christian Wulff. Ursula von der Leyen a avut portofoliul familiei, afacerilor sociale, femeilor și sănătății. Cariera sa în CDU a fost mereu ajutată de influența și relațiile tatălui său, Ernst Albrecht, despre care Ursula spunea că „a fost cel care a făcut cel ami mult ca să mă împingă în politică".
Multă vreme, Ursula von der Leyen a fost celebră doar pentru două lucruri: era fiica lui Ernst Albrecht și avea (deja) 7 copii. Campania pe care Ursula i-a făcut-o lui Christian Wulff la televiziunile din Saxonia Inferioară a fost nu doar eficientă, ci i-a atras atenția însăși Angelei Merkel. Ursula a început să lucreze cu Merkel încă din 2003. În 2005, Ursula von der Leyen a candidat și a fost aleasă în parlamentul federal. În același an a devenit ministru al Familiei și Tineretului (Ministerul afacerilor sociale, familiei, pensionarilor și tineretului). A condus acest minister până în 2009. Între 2009 și 2013 a fost ministrul al Muncii și Afacerilor Sociale, iar din 2013 până în 2019 a fost ministru al Apărării. Toate funcțiile le-a deținut în perioada în care Angela Merkel era președinta CDU și cancelar al Germaniei.
Între 2010-2019, Ursula von der Leyen a fost vicelider federal al CDU. În 2010, Ursula era pe punctul de a deveni candidatul CDU pentru președinția Germaniei, dar, în cele din urmă, Merkel l-a ales pentru funcție pe Christian Wulff. Perioada 2013-2019, cât Ursula von der Leyen a deținut portofoliul Apărării, a fost una dintre cele mai nefaste pentru armata Germaniei, fiind marcată de tăieri bugetare, lipsuri de toate felurile și prost management ministerial. În 2019, când Ursula a părăsit postul, doar 20% dintre elicopterele armatei și doar 30% dintre cele 136 de avioane de luptă Eurofighter erau capabile să zboare.
Unul dintre cele mai mari scandaluri din perioada în care Ursula von der Leyen a fost ministru al Apărării au fost cele în care Ursula era acuzată că a acordat contracte de sute de milioane firmei de consultanță McKinsey și unei firme de IT (numai contractul de IT valora 390 de milioane de euro) fără ca respectivele companii să presteze cea adevărat ceva de banii primiți. Comisia parlamentară alcătuită pentru investigarea poveștii a acuzat-o pe Ursula că a distrus dovezi legate de aceste cazuri (arc peste timp, în povestea vaccinurilor ne vom lovi de același modus operandi) și a înaintat totul procurorilor cărei să, au îngropat dosarul.
Un alt scandal a fost cel al navei școală a marinei militare germane, Gorch Fock. Lansată la apă în 1958, nava școală avea nevoie de reparații capitale. În 2015, ministerul condus de von der Leyen a anunțat începerea reparațiilor la Gorch Fock, reparații care trebuiau să coste 10 milioane de euro. Începe din urmă, reparațiile navei școală au costat 185 de milioane de euro. Angela Merkel și-ar fi dorit ca Ursula von der Leyen să-i succeadă la conducerea CDU, însă a întâmpinat o opoziție extrem de serioasă în partid, tocmai din cauza „performanțelor" Ursulei ca ministru al Apărării. Pentru că nu s-a putut să o lase moștenitoare în CDU și, posibil, la Cancelaria Germaniei, Merkel a propulsat-o pe Ursula von der Leyen la șefia Comisiei Europene, în 2019.
În fine, în 2015, VroniPlag Wiki, un grup de cercetători voluntari specializați în demascarea plagiatelor, au acuzat-o pe Ursula von der Leyen că și-a plagiat teza de doctorat din 1990. Conform cercetătorilor, 43,5% din paginile tezei de doctorat fuseseră plagiate, iar în 23 de cazuri fuseseră folosite citate, fără a se specifica de unde provin. Comisia care a analizat plagiatul și a dat verdictul în 2016, condusă de un bun prieten al Ursulei, a acceptat că teza are un conținut plagiat consistent, dar nu a retras titlul de doctor pentru că, potrivit lor, Ursula von der Leyen n-a plagiat cu intenție.
Fata lui tata, micuța plagiatoare din Saxonia Inferioară conduce Europa fără să aibă, neapărat, calitățile necesare pentru asta. „Toată viața ei, Ursula a fost fiica, succesoarea, cancelarul de rezervă - niciodată ea însăși", cum scria în 2020 jurnalistul și scriitorul britanic Ben Judah. Dar, pe lângă o Europa în haos și în plină prăbușire economică, Ursula von der Leyen lasă, totuși, omenirii un lucru pe care nu-l vom uita: dopul legat de sticla de plastic. Câți lideri din istoria acestei planete se mai pot lăuda cu o asemenea realizare?
Patrick Andre de Hillerin
-
Puterea bolojanian - nicușoristă se laudă cu accesarea unui împrumut de cca 16,68 mld euro în cadrul programului SAFE
Precizari prealabile : (i) este vorba de un imprumut, iar nu de fonduri nerambursabile; banii trebuie dați inapoi candva ...
-
Tarife pentru cei care au trimis trupe în Groenlanda!
Președintele Trump a anunțat intr-o postare pe rețelele de socializare sambata dimineața cea mai recenta strategie a sa ...
-
Oricine trece prin aeroportul Otopeni nu va mai reveni pe acolo decât silit
Anul 2025 a fost un an record pentru turism in Uniunea Europeana: 3,08 miliarde de nopți petrecute de turiști, din care ...
-
Maia știe: Perspectiva aderării Moldovei la UE se amână pe termen nedeterminat
Maia Sandu a declarat ca ar vota in favoarea unirii cu Romania la un eventual referendum, in condițiile in care devine d ...
-
"666" și Statul de drept
În Apocalipsa ni se spune ca „666" este numarul Anticristului. Textul precizeaza insa ceva esențial: „ ...
-
Cel mai mare deficit de cont curent din Uniunea Europeană!
27 de miliarde de euro este deficitul de cont curent pe primele 11 luni ale anului, cu 1 miliard de euro mai mult decat ...
-
Vinovați de Eminescu
Se spune ca inima omului are trei batai simultane: cea a cordului, a inimii biologice, cea a sufletului nostru și, in sf ...
-
Lovitura de palat USR-Ursula!
Am intrebat ieri Reprezentanța Permanenta a Romaniei din Bruxelles daca a existat un vot la nivel ministerial, in Consil ...
-
Menșevicii de la Chișinău
Sa vedem cum s-a facut unirea cu Basarabia din 1918. La putere la Chișinau era o grupare de menșevici care dețineau pute ...
-
Justiție după chipul și asemănarea lui Bolojan la Oradea (I)
Curtea Constituționala a amanat pe vineri, 16 ianuarie, pronunțarea hotararii asupra excepției de neconstituționalitate ...
-
USR în zodia inconștienței
Ianuarie 2026 incepe cu un USR in prim plan. Ministresa de externe, Mme Oana Țoiu, da consemn la COREPER ca Romania sa s ...
-
Totul e să fii nepotul cui trebuie, la momentul oportun
Nepoții și loialiștii suprima competența. Daca ești nepotul cui trebuie, nu e nevoie sa te pricepi la ceva anume. Invoci ...
-
O mostră de manipulare proaspătă de la Guvernul Bolojan
Vineri, mai mulți primari, dar mai ales Olguta Vasilescu, primarul municipiului Craiova, au declarat ca guvernul va lua ...
-
Pleacă Gabbard în 2026?
Daca va fi forțata sa demisioneze, Gabbard s-ar putea dovedi problematica pentru administrația Trump. „Statele Uni ...
-
Trump și frontierele fluide
„Vom face ceva cu Groenlanda. Va fi pe calea ușoara, fie pe cea dificila", promite Trump. Acest „vom face ce ...
-
Acordul MERCOSUR, cel mai important joc geopolitic al UE din ultimii 80 de ani
În primul rand nu s-a aprobat nimic, e doar inceputul a ceva ce va trebui votat in Parlamentul European, apoi Cons ...
-
Fabula dărilor romane
Pe vremea cand vulturul Romei umbrea pamanturi multe, intr-o provincie indepartata traia un popor harnic, dar istovit. O ...
-
Cum au distrus rețelele sociale centrul moderat pe seama ideologiilor agresive
Centrul moderat nu moare pentru ca nu exista. Moare pentru ca nu mai este vizibil. Sau cum au distrus rețelele sociale c ...
-
China are mână liberă la invadarea Taiwanului
Fereastra de oportunitate pentru invazie s-a produs nu in urma imparțirii sferelor de influența intre Trump și Xi. Ci pe ...
-
ICE începe să semene tot mai mult cu trupele SA din primii ani ai nazismului
Brațul inarmat al MAGA nu-i vaneaza doar pe imigranții ilegali, ci a devenit un instrument pentru descurajarea protestel ...
-
VENEZUELAGATE - sfârșitul iluziilor și începutul riscurilor
Nu-mi aduc aminte de un an care sa fi inceput atat de spectaculos ca 2026. Și care promite sa fie la fel de remarcabil c ...
-
Propaganda mincinoasă despre majorarea impozitului pe locuință
Influencerii Guvernului Bolojan pretind ca romanii ar plati cele mai mici impozite pe locuința din toata Uniunea Europea ...
-
Criza din Iran are legătură directă cu pierderea controlului Venezuelei de către regimul ayatollahilor
În 2007, Nicolás Maduro, ministrul de Externe al Venezuelei sub președinția lui Hugo Chávez, se inta ...
-
Să limpezim câteva confuzii legate de intervenția SUA în Venezuela
Am constatat ca mulți romani, mai ales dintre aceia care inca au indoieli ca in decembrie 2024 ar fi avut loc o lovitura ...
-
Președintele "la mișto": cu multă compasiune și îngrijorare
Recunosc ca nu mi-a placut niciodata de cei care iau oamenii la mișto gratuit - și tind sa apar pe cei care o iau in fre ...
-
Trump va cere la Forumul Economic Mondial protejarea proprietăților: "Oamenii stau în case nu în corporații"
Președintele SUA, Donald Trump, a scris pe rețeaua sa de socializare, Truth Social, ca „va lua masuri pentru a int ...
-
Campania: luați-i lui Harpalete (h)avion!
Fenta de PR cu inzapezirea hurdubaiei Spartacus a prins la romani. Milioane de imagini pregatite de dinainte au invadat ...
-
Capitalism 2.0: Singura cale prin care America năucă de astăzi se mai poate salva. De aici și ura vizibilă față de Europa, care stă mult mai bine
Dupa Malta, lumea s-a deschis total. Începea globalizarea. Optimiști precum Fukuyama vedeau „sfarșitul istor ...
-
Să descifrăm ce se întâmplă în aceste zile în Iran
Ce se intampla zilele acestea in Iran poate fi rezumat cat se poate de simplu: Iranul aflat sub sancțiuni internaționale ...
-
Cursa către nimic ...
Statisticile europene dau romanii pe primul loc la gradul de raspandire a proprietații individuale asupra locuințelor fa ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu