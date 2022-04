USL este servit în reluare!

Redutabili analiști susțin că se prefigurează pentru alegerile legislative și prezidențiale din 2024 o nouă alianță social-liberală. USL 2. Și că dovada în acest sens ne-o oferă platforma program lansată de generalul cu patru stele Nicolae Ciucă, prin care acesta intenționează să devină președintele PNL. Cred că se comite o dublă eroare pe care, în ceea ce mă privește, încerc să o repar.

În primul rând, noi ne aflăm sub semnul unei Uniuni Social-Liberale reeditate. Aceasta fiind alianța aflată deja la guvernare. Un USL transformat și adaptat vremurilor prezente. Un USL care are la vârf un președinte furnizat de PNL - nu am spus că este și liberal - și un premier de asemenea furnizat de PNL. Și din nou nu am făcut afirmația că acesta ar fi liberal. Dar, în esență, vorbim tot despre o alianță între așa-zișii socialiști și așa-zișii liberali. Mă exprim cu „așa-ziși", întrucât nici unii, nici alții nu mai sunt ce au fost odată. În consecință, platforma program furnizată de Nicolae Ciucă - nu și concepută de acesta - încearcă să-i garanteze electoratului liberal, atâta cât mai e, că actualul Guvern este extrem de stabil, că are în spate o alianță puternică, cu obiective ambițioase și precise, și că această alianță va dăinui probabil în același mod și după orizontul anului 2024. Adică va trece cu bine peste alegeri, fără să se rupă și fără să se șubrezească. Iar acestă supoziție conține viciul fundamental pe care-l lansează în spațiu public respectivii analiști, după ce în prealabil au mers după fenta jucată de Nicolae Ciucă.

Atunci când s-a format Uniunea Social-Liberală, cele două partide, care aveau o identitate mult mai bine conturată decât au acum, se luptau cu un redutabil dușman comun. Am scris în mod conștient „dușman" și nu „adversar politic". Acest dușman era Traian Băsescu. Rând pe rând, Traian Băsescu își adjudeca prin confiscare puteri și instituții ale statului cărora, în mod neconstituțional, le prelua prerogativele. Democrația era în mare pericol. Iar cu Partidul Democrat, care încă juca un rol foarte important, și creșterea României dădea semne că se încetinește. Se crease o masă critică anti-Băsescu atât de puternică, încât practic referendumul pentru demiterea acestuia a fost câștigat și doar sub presiunile unor repezentanți ai Departamentul de Stat și Casei Albe voința cetățenilor a putut fi înfrântă. USL a acumulat cele mai multe dintre speranțele românilor și părea să garanteze supraviețuirea democrației, a statului de drept, repararea nedreptăților care fuseseră făcute și o importantă dinamică economică. Mai suntem astăzi în această situație?

Astăzi, cele mai multe dintre mecanismele statului democratic au fost fie distruse, fie grav deranjate. Statul se militarizează sub ochii noștri, iar deciziile nu se mai adoptă într-o formulă democratică ci, din ce în ce mai frecvent, după modelul comenzii militare. Economia se duce de râpă și, odată cu instalarea crizei, sunt pulverizate și mecanismele sociale de autoreglaj. Statul român dă semne că se îneacă. Dacă ar fi creată o forță politică, menită să îndeplinească rolul de colac de salvare, aceasta în mod obligatoriu ar avea o natură și o substanță profund diferită atât de USL 1, cât și de USL 2, care există, așa cum există, din chiar momentul în care cele două partide importante de pe scena politică românească, desigur cu UDMR, au decis să-l susțină la vârful Guvernului pe un general cu patru stele, care nu este omul PNL, ci doar alesul lui Klaus Iohannis.

În aceste condiții, ce ne poate garanta și ce ne poate sugera Nicolae Ciucă? Că această majoritate de avarie creată în Parlament va putea funcționa poate pe parcursul acestui an. În niciun caz în 2024. Și cu totul exclus după această dată.

Chiar dacă în acest moment PSD, care continuă să fie cel mai puternic partid politic din România, este condus în sensul larg al cuvântului de către cine este condus, este greu dacă nu cumva imposibil de presupus că instinctul de autoapărare și de autopromovare al socialiștilor nu va funcționa în anul electoral. În condițiile în care PNL se prăbușește și își pierde pe zi ce trece bazinul electoral, pentru PSD există garanții din ce în ce mai solide că va rămâne și se va consolida pe poziția întâi, astfel încât, cândva, pe parcursul anului 2024 sau, dacă nu, imediat după alegeri, va fi capabil să își impună un premier. După cele două mandate dezastruoase ale lui Klaus Iohannis, care inevitabil se sparg și în capul PNL, ar fi o adevărată cascadorie logică să ne imaginăm că electoratul ar mai fi dispus în 2024 să susțină un candidat prezidențial furnizat de PNL. Deci și la acest capitol PSD ar putea câștiga din start. Iar până atunci, până la alegeri sau până când va mai dura această majoritate, socialiștii vor beneficia de faptul că ministerele care le vor crea cele mai mari nemulțumiri românilor sunt cele pentru care liberalii își asumă responsabilitatea. La fel și în ceea ce privește poziția de premier. Ceea ce înseamnă că PNL se va eroda în continuare, iar PSD are șansa să-și conserve, dacă nu cumva chiar să-și dezvolte electoratul prezent. În aceste condiții, socialiștii nu vor avea absolut nici cel mai mic motiv să continue coabitarea cu PNL pe parcursul anului viitor și în orice caz nu vor face acest lucru după alegeri. Dacă ar exista un nou USL, care ar fi USL 3, acesta ar funcționa exclusiv în paguba socialiștilor și va fi un colac de salvare nemeritat pentru un partid fost liberal, care și-a păstrat doar denumirea, care și-a pierdut substanța și care probabil, lăsat singur, se va prăbuși sub pragul de 5%.

Sorin Rosca Stanescu