USR în zodia inconștienței

Ianuarie 2026 începe cu un USR în prim plan. Ministresa de externe, Mme Oana Țoiu, dă consemn la COREPER ca România să semneze documentele tratatului MERCOSUR. Președintele ND, userist prin trecut și vocație, se aliniază și el la Consiliul European din 9 ianuarie. Fără dezbatere internă, fără studiu de impact asupra economiei naționale. Dăm vrabia din mână - agricultura, care cum, necum funcționează! - pe cioara de pe gard - ipotetice exporturi industriale. Totul, aparent, la o comandă externă.

Oricum, fără legătură cu interesele României. De parcă nu ar fi fost suficient, ND se face de râs pe un aeroport din Paris! În plus, ne mai și pune într-o situație diplomatică delicată în raport cu Elveția, pe o speță ridicolă. Și, vorba lui Toma Caragiu, dansul continuă! Ziua de 12 ianuarie va rămâne în istoria USR ca o zi în care măștile au fost date la o parte.

A început cu atacul pe pretext de plagiat la adresa Ministrului Justiției lansat de veșnica „ziaristă-soldat" useristă, Emilia Șercan. A urmat o sarabandă a atacurilor dinspre toate oficinele de presă, influencerii și ongiștii asociați. Totul cu intenția declarată sau sub-înțeleasă de a influența nominalizările pentru vârfurile parchetelor, proceduri pe care trebuie să le facă Ministrul Justiției.

Mecanismul e arhicunoscut, deci nimic nou! Ceea ce este nou, e faptul că obiectivul USR de a pune mâna și pe Justiție, nu mai e cosmetizat. E pe față, fără perdea!

Bomboana pe colivă a pus-o însă gâgă-Miruță de la Ministerul Apărării! Să vorbești nonșalant despre trimiterea de militari români în Groenlanda pentru a o apăra de agresiunea Statelor Unite, despre activarea Articolului 5 din Tratatul NATO, demonstrează că individul nu înțelege pe ce lume se află! Pe ce lume ne aflăm ca țară!

Dacă punem cap la cap aceste evenimente, USR pare să fi intrat într-o zodie a inconștienței! Să fie lipsă de strategie, grabă de a acționa cât mai există o fereastră de oportunitate dat fiind tăvălugul anti-globalist care vine de peste ocean? Sau pur și simplu aroganță? Nu ne mai prefacem că acționăm în limitele cunoscute ale jocului politic! Suntem suficient de puternici pentru a ne impune voința! Avem ministerele de forță, avem Președintele, avem Primul Ministru... acum e momentul nostru! Cineva se joacă cu focul! Ciudat și aproape sinucigaș! Cine să mai creadă în USR în afara năimiților și a unor bezmetici în căutare de soluții peste noapte?

Corneliu Calotă