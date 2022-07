Viktor Orban și colaboratorii joacă la ruleta rusească (I)

De-a lungul ultimului secol, respectiv după Primul Război Mondial, mai mulți conducători ilustrativi ai Ungariei (Bela Kun, Imre Nagy, Janos Kadar) au făcut jocurile Rusiei Sovietice (URSS), fiind colaboratori ai principalului serviciu secret sovietic, denumit CEKA sub Lenin, NKVD sub Stalin si KGB ulterior, rebotezat FSB după destrămarea Uniunii Sovietice.

Actualmente, premierul iliberal, conservator și ultranaționalist Viktor Orban, conducătorul forte al Ungariei de 12 ani, este acuzat ca ar face jocurile Rusiei întrucât ar fi șantajat de președintele Vladimir Putin cu colaborarea sa din tinerețe cu Securitatea comunistă maghiara (denumită AVO), care s-a aflat sub controlul KGB cel puțin până la schimbarea regimului comunist în 1990 sau la retragerea trupelor sovietice în 1991. În ultimul deceniu, pe cateva site-uri online din Ungaria au apărut acuzații și dovezi privind colaborarea premierului Orban cu Securitatea comunistă maghiară, din care unele au fost preluate de publicații occidentale (din SUA și din Germania), precum și din România (Adevărul și Evenimentul Zilei) de-abia în primăvara acestui an, după ce guvernul de la Budapesta a iritat lumea democrată prin atitudinea conciliatoristă și chiar colaboraționistă față de Rusia, după invadarea Ucrainei.

Șeful guvernului de la poalele dealului Gellert și câțiva din colaboratorii săi apropiați (ca Zsolt Nemeth, inițiatorul și președintele Senatului așa-zisei universităti) sunt așteptați mâine, pe teritorul României, în munții Carpați, la a 31-a ediție a Universității de vară de la Balvanyos/Tusvanos (în stațiunea Tușnad-Băi, județul Covasna), care a început ieri, sub motto-ul „Unele lucruri sunt eterne". Orban a participat la toate edițiile și, la fiecare din acestea, a rostit un discurs, de obicei cu o o tentă revizionistă sau iredentistă radicală. Conform surselor noastre, și mâine va rosti un discurs radical, axat pe problema autonomiei teritoriale a maghiarilor din Transilvania, în pofida avertismentelor transmise, în ultimele două săptămâni, de Ministerul de Externe al României și de Departamentul de Stat al SUA ca politicienii maghiari să se abțină de la discursuri provocatoare, care să afecteze sensibilitățile românilor, în actuala conjunctura de război în vecinătatea imediată și de criză economică și socială în toată lumea.

După Primul Război Mondial, respectiv în martie 1919, în Ungaria a izbândit prima si singura revolutie bolșevica după cea rusă din octombrie 1917, fiind instaurată o republică sovietică ungară, sub conducerea lui Bela Kun (Cohen), care era omul de încredere al lui Lenin si a fost colaborator al CEKA și al NKVD. După cum se știe, în vara anului 1919, la cererea puterilor din cadrul Antantei, armata română a lichidat republica sovietică ungară, spulberând armata bolșevică a lui Bela Kun in cateva zile și ocupând Budapesta, unde a pus opinca românească pe clădirea Parlamentului Ungariei. În 1938, după ce se refugiase la Moscova, Bela Kun a fost lichidat într-un gulag sovietic, la ordinul lui Stalin, fiind acuzat de troțkism. Și conducătorul așa-zisei revolutii anticomuniste maghiare din 1956, Imre Nagy, care ocupa functia de prim-ministru al guvernului comunist de la Budapesta, a fost arestat, condamnat la moarte si executat prin spânzurare, la cererea Moscovei. Conform unor istorici maghiari, Imre Nagy a activat in Armata Roșie in timpul războiului civil din Rusia Sovietică si în perioada celui celui de-al doilea război mondial și a devenit membru al Partidului Bolșevic din URSS și colaborator al NKVD. Unii îl acuza pe Imre Nagy si că ar fi făcut parte din plutonul de execuție al ultimului țar al Rusiei. În opinia lor, pentru aceste motive, îndeosebi pentru colaborarea cu NKVD, toate guvernele postcomuniste din Ungaria au refuzat sa desecretizeze toate documentele legate de evenimentele din 1956, mai ales că, cu ocazia reînhumării sale în 16 iunie 1989, Imre Nagy a fost declarat erou la marea adunare anticomunistă din Piața Eroilor din Budapesta, la care au participat 250.000 de maghiari.

Și cel mai longeviv lider al partidului comunist maghiar și al Ungariei socialiste, Janos Kadar (1956-1988), a fost un colaborator loial al URSS și al NKVD respectiv al KGB. Kadar a fost cel care a solicitat și a obținut intervenția trupelor sovietice în Ungaria pentru înăbușirea pretinsei mișcări reformiste din 1956, fiind instalat de URSS la putere, după înlăturarea lui Imre Nagy. Anterior, in perioada marii represiuni din Ungaria, Kadar a fost ministru de interne si șeful Securității maghiare, care a fost controlată și condusă in fapt de fratele mai mare de la Moscova. Este de reținut că, după primul război mondial, Ungaria a devenit prima și singura republică sovietică după Rusia bolșevică, că, înainte de Al Doilea Război Mondial, Ungaria horthistă a devenit al doilea aliat al Germaniei după Italia fascistă, iar, după acest război, Ungaria comunistă a devenit aliatul cel mai obedient al URSS dintre țările socialiste. În fine, in anul de grație 1989, alături de Polonia, Ungaria a început destructurarea regimului comunist și apropierea de Occident, îndeosebi de Germania și SUA, fiind printre primele țări membre ale Tratatului de la Varșovia admise în NATO și în Uniunea Europeana, iar, după invadarea Ucrainei în 2014 și în 2022, Ungaria condusă cu mână forte de premierul Viktor Orban a devenit principalul colaborator, aproape un aliat, al Rusiei putiniste din cadrul NATO și al Uniunii Europene.

Într-un asemenea context, având in vedere atitudinea guvernului de la Budapesta de nesprijinire a Ucrainei în războiul declanșat de Rusia invadatoare, cu motivatia că „nu este războiul nostru", si de obstructionare a sancțiunilor adoptate împotriva Federatiei Ruse de către statele membre ale NATO și Uniunii Europene, precum si intervenția în favoarea Patriarhului Kiril al Bisericii Ortodoxe Ruse, pentru a nu-i fi ridicată viza de către statele occidentale, premierul Viktor Orban este acuzat că ar face jocurile Rusiei întrucât ar fi șantajat de presedintele Vladimir Putin cu dosarul său de colaborare cu Securitatea comunistă maghiară, care, așa cum am arătat, s-a aflat sub controlul KGB cel puțin până în 1990. Apropierea dintre noul regent de la Budapesta și noul țar de la Moscova a devenit tot mai vizibilă incepând din 2014, după anexarea peninsulei Crimeea si declanșarea secesiunii regiunii Donbas, cand premierul Ungariei s-a declarat adept al „iliberalismului", abandonând democrația de tip liberal, inspirat îndeosebi de modelul politic patentat de președintele Putin in Rusia, care este aplicat și în China, Turcia, India și Singapore. Astfel se explică că „Orban cel Rău" a ajuns să reproșeze Uniunii Europene că a devenit „o nouă Uniune Sovietică" si să cânte prohodul acesteia, precum si al supremației mondiale a Statelor Unite ale Americii, profețind emergența și supremația Eurasiei și resetarea ordinii mondiale de către Rusia și China. Astfel se explică că Ungaria să construiască, in baza unui acord din 2018, cu sprijinul financiar si tehnologic al Rusiei, nu al partenerilor occidentali din Uniunea Europeană și NATO, două noi reactoare la centrala nucleară de la Paks si să sprijine construirea gazoductului Nord Stream 2 intre Rusia si Germania, in pofida opoziției Statelor Unite față de acest proiect. Astfel se explică că Ungaria a fost prima și singura țară din Uniunea Europeana care a achiziționat, în primăvara anului trecut, vaccinul rusesc Sputnik V împotriva virusului Covid-19. Astfel se explică că Ungaria a reușit să încheie în vara anului trecut un contract favorabil de aprovizionare cu gaz metan, pe termen de 15 ani și la un preț de trei ori mai mic, cu concernul rus Gazprom. Astfel se explică că Ungaria a ajuns sa ceară moderație din partea Uniunii Europene in aplicarea sancțiunilor decise impotriva Rusiei atât dupa anexarea Crimeei în 2014 cât și după invadarea Ucrainei în acest an. Astfel se explică că Ungaria a sărit la gâtul Ucrainei, solicitând autonomie teritorială pentru minoritatea maghiară din regiunea Transcarpatia, după declanșarea de către Rusia a conflictului secesionist din Donbas. Astfel se explică că a ajuns cameleonul Orban să-l onoreze pe șacalul Putin cu o vizită la Moscova, cu doar trei saptămâni înainte de invadarea Ucrainei.

În partea a doua a unui articol publicat in Cotidianul în vara anului trecut, sub titlul „Un cuplu revizionist periculos pentru Romania", am lansat supoziția că premierul Orban ar putea fi șantajat de președintele Putin cu o posibilă colaborare din tinerețe cu Securitatea comunistă maghiară, despre care liderul de la Kremlin ar avea știință, având in vedere că a fost ofițer KGB până la destrămarea URSS, activând inclusiv într-o altă țară socialistă (în RDG, unde a devenit șeful rezidenței de la Dresda) până în 1989 și a aflat sigur de operațiunile de pregătire a viitoarelor elite din fostele țări comuniste europene, ale căror servicii secrete, cu excepția României, s-au aflat sub controlul KGB, precum și că, după ce a devenit președintele Federației Ruse în 1999, a avut acces nelimitat la arhivele omniprezentului și omnipotentului serviciu secret sovietic. Referitor la colaborarea vehementului anticomunist de mai târziu, Viktor Orban, cu regimul comunist maghiar si cu poliția sa politică (AVO), am invocat o serie de argumente, pe care o să le reiterez și completez cât mai succint posibil.

In 1983, după declanșarea crizei din Polonia de către organizația sindicală necomunistă Solidaritatea, longevivul si puternicul lider comunist maghiar Janos Kadar, cunoscut ca marionetă a Moscovei, a înființat Colegiul Bibo Istvan din Budapesta, la care au fost cooptați 60 din cei mai buni studenți ai facultăților de științe juridice si de științe economice din Ungaria, pentru a asigura o pepinieră pentru viitoarea conducere a statului maghiar. La acest colegiu a fost racolat si Viktor Orban, care era student la Facultatea de Drept și Științe Sociale a Universității Eotvos Lorand din Budapesta. Sugestiv este ca Viktor Orban a condus atât partidul FIDESZ cât si Ungaria, in perioadele in care acest partid s-a aflat la guvernare, respectiv din 1998 pana in 2002 si din 2010 pana in prezent, împreună cu circa 30 de colegi si prieteni de la Facultatea de Drept si de la Colegiul Bibo. Cei mai reprezentativi dintre aceștia au fost Laszlo Kover (principalul sfetnic pe probleme interne, președintele FIDESZ după ce Orban a devenit premier, ministru fără portofoliu insărcinat cu coordonarea serviciilor secrete maghiare în perioada 1998-2002, președintele Parlamentului Ungariei din 2010 până in prezent, președinte interimar al Ungariei în perioada aprilie-mai 2012), Zsolt Nemeth (principalul sfetnic pe probleme de politică externă, vicepreședinte al FIDESZ, președintele Comisiei pentru politică externă din Parlamentul Ungariei în trei legislaturi, secretar de stat pe probleme politice în Ministerul de Externe in guvernările FIDESZ din perioadele 1998-2002 și 2010-2014, când a coordonat și Biroul pentru maghiarii din străinătate și a fost perceput drept eminența cenușie a diplomației ungare), Janos Ader (președintele Ungariei în perioada 2012 -2022), Janos Simiska (șeful Fiscului in perioada 1998-2002, iar ulterior cel mai mare milionar si proprietar de media din Ungaria, până ce a căzut in dizgrația lui Orban după 2010), Ildiko Vida (adjunctul șefului Fiscului in perioada 1998-2002 si șeful Fiscului din 2010 până in prezent), Joszef Szajer (liderul grupului FIDESZ din Parlament, care a condus procesul de elaborare si de adoptare a noii Constituții a Ungariei in 2011, ulterior europarlamentar), Tunde Hando (soția lui Jozsef Szajer, numită in 2011 președinte al Oficiului Curții Supreme, o instituție similară Consiliului Superior al Magistraturii din România), Gabor Fodor (vicepreședinte FIDESZ, care s-a despărțit de Orban in anii '90).

Un astfel de colegiu nu putea funcționa fără o supraveghere strictă din partea AVO și implicit a KGB. Un argument in acest sens este faptul că directorul acestui colegiu a fost Istvan Stumpf, ginerele longevivului si temutului ministru de interne ungar Istvan Horvath, sub conducerea căruia s-a aflat si Securitatea ungară și care era considerat omul forte al regimului de la Budapesta în ultimii ani ai epocii Kadar. Ministrul Horvath a devenit în perioada respectivă și principalul colaborator al KGB din Ungaria. Viktor Orban și logodnica sa Aniko Levai, colegă de facultate și viitoare soție, au avut relații strânse de prietenie cu fiica atotputernicului ministru de interne, Andrea Horvath, și cu soțul acesteia, Istvan Stumpf, care era și decanul Facultății de Drept a Universitații din Budapesta, având frecvente întâlniri cu aceștia și realizând împreună inclusiv petreceri și excursii în țară și în străinătate. Conform unor documente întocmite de Securitatea și de Miliția din Ungaria, Viktor Orban a beneficiat în perioada respectivă de o protecție totală și constantă din partea ministrului de interne Istvan Horvath, logodnica sa lăudându-se de mai multe ori cu acest fapt. Din aceste documente mai rezultă că, în perioada respectivă, Orban și logodnica sa dețineau informații ultraconfidențiale legate de cele mai înalte niveluri ale statului și partidului comunist maghiar, care puteau proveni numai de la ministrul Horvath.

Colegiul Bibo a fost finantat incepand din 1986 de miliardarul american de origine maghiara George Soros, marele dușman de astazi al premierului Viktor Orban și al principalilor săi colaboratori. Culmea este că, după absolvirea facultății, Viktor Orban si cei mai apropiați amici și colaboratori ai săi, Laszlo Kover și Szolt Nemeth, au beneficiat de burse Soros la celebra universitate Oxford din Marea Britanie: Kover în perioada 1987-1988, Nemeth în perioada 1988-1989, iar Orban în perioada 1989-1990. Ori este evident că finanțarea Colegiului Bibo de către un miliardar capitalist american, precum și plecarea la studii în străinătate, taman în Occidentul dușman, perfid și decadent, nu se puteau face fără știința și aprobarea AVO și KGB, mai ales în condițiile în care Ungaria se afla încă sub ocupația armatei sovietice. În martie 1988, cu câteva luni inainte de retragerea de la putere a lui Janos Kadar si cu doi ani înainte de pierderea puterii de către comunisti, Orban și amicii săi Kover și Nemeth au înființat Alianța Tinerilor Democrați (FIDESZ), care a fost definită atunci ca organizație de tineret necomunistă, iar ulterior a fost transformată în partid politic, de factură democrat-liberală, devenind partid parlamentar după primele alegeri libere din 1990 și aflându-se în opoziție până la alegerile din 1998, când a câștigat puterea pentru prima oară. După înființare, au devenit membri ai FIDESZ o mare parte a prietenilor și colegilor lui Orban. de la Colegiul Bibo. Ori, este evident că înființarea unei organizații necomuniste în perioada respectivă nu se putea face fără știința și acceptul AVO și KGB.

În data de 16 iunie 1989, îmbrăcat in costum de blue-jeans, cu plete și barbă, Viktor Orban s-a numărat printre cei doar șase vorbitori de la ceremonia de reinhumare a fostului prim-ministru Imre Nagy și a celorlalți eroi ai așa-zisei revoluții anticomuniste maghiare din 1956, la care au fost prezenți un sfert de milion de participanți. Atunci, Orban a fost cel mai tânăr și singurul necunoscut dintre vorbitorii de la ceremonia din Piața Eroilor din Budapesta. Atunci, Orban a rostit cel mai radical discurs dintre vorbitori, șocând asistența prin curajul său întrucât a solicitat atât democrație, plecarea comuniștilor de la putere și organizarea de alegeri libere cât și independență si retragerea trupelor sovietice din Ungaria. Ulterior, tot în vara anului respectiv, Orban a fost invitat si a participat, alături de Laszlo Kover, ca reprezentanți ai opoziției, la masa rotundă organizată de partidul comunist de guvernământ pentru realizarea unei tranziții pașnice spre democrație, care a culminat cu organizarea de alegeri libere in primăvara anului 1990. Ori, ajungerea sa printre vorbitorii de la o asemenea ceremonie și rostirea unui discurs atât de radical, precum și participarea sa la masa rotundă organizată de comuniști nu puteau avea loc atunci fără știința și acceptul AVO și KGB.

Valer Marian

(preluare Cotidianul)