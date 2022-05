Z - simbolul Rusiei din războiul ucrainean ar simboliza cuvântul Zombi!

Nimeni din Rusia, oficiali sau jurnaliști, nu a dat încă vreo explicație despre inscripționarea armelor și uniformelor rusești cu litera Z, special pentru ofensiva lor din Ucraina, și nici n-am văzut în presa occidentală vreo explicație coerentă și asumată. În schimb, trei parlamente naționale, Lituania, Letonia și Moldova, au votat interzicerea folosirii literei Z, iar preparative pentru interzicere s-au făcut chiar în Germania.

Am tot cercetat și eu fără succes despre semnificația simbolisticii, iar în lipsa explicațiilor din Rusia m-am gândit că e o șaradă al cărei sens o să fie dezvăluit probabil la finalul confruntării, când, dacă și cum se va întâmpla și acest lucru. Acum vreo 10 zile însă, discutând cu un prieten din mass-media occidentală despre război și mediatizarea sa, am întors pe toate părțile ce-ar putea însemna acest Z, în condițiile în care această literă nu există în alfabetul chirilic clasic, iar în alfabetul rus modern sunetul Z este simbolizat cu litera scrisă sub forma de cifra 3, deci dacă Z ar fi fost un simbol pentru ruși (eventual inițiala numelui lui Zelenskiy), ar fi arătat sub forma cifrei.

Dar în cursul discuției prietenul meu mi-a zis că singurul posibil element explicativ despre Z, pe care l-a colectat "off the record" corespondentul lor din Rusia la unul dintre briefingurile Ministerului de Externe, a fost un îndemn oarecum zeflemitor să cerceteze originea simbolului Z la... Hollywood. Lui i s-a părut o ironie rusească ce putea să sugereze implicarea SUA în războiul ucrainean, și tot la fel și mie, până acum două zile, când poate am găsit o posibilă explicație.

După halucinantele explicații oficiale ruse despre războiul biologic pregătit în Ucraina, prin reprezentantul lor la ONU și purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe rus, am căutat, ca mulți alții desigur, date, știri sau filme mai vechi ce vorbeau despre posibile viitoare pandemii. Și așa am găsit, printre multe altele, un film SF din 2013 cu Brad Pitt, realizat după un roman și mai vechi, care se numește "Apocalipsa. World War Z". Filmul se desfășoară în marja luptei împotriva zombificării planetei, un virus letal provenit în urma experimentelor pe animale afectând mai mult de jumătate din populația planetei, oamenii infectați, cu comportament și atitudine de "turbați", atacându-i pe restul ce-au rămas sănătoși și dorind să-i ucidă.

Simbolul Z este demonizat astfel, fiind inițiala cuvântului ZOMBI, așa cum a fost etichetată în film partea bolnavă din populație. Brad Pitt este Gerry Lane, un lucrător ONU bine antrenat, care caută de-a lungul globului informații care pot opri răspândirea zombilor și căderea națiunilor. În DEX-ul de pe Wikipedia Zombi este definit ca fiind "om înviat din morți, care și-a pierdut identitatea, drogat (în stare de letargie) sau cu creierul spălat, apoi înscris cu anumite ordine, pe care le execută orbește, folosit în interes personal sau de manipulare politică; om fără caracter, lipsit de orice voință".

Punând cap la cap secretomania din jurul simbolului de război rusesc Z, alerta excesivă a unor state de a-l interzice chiar cu decizii parlamentare, eforturile rușilor de a oficializa la ONU (ce coincidență!) comisia de anchetă a experimentelor din laboratoarele biologice ucrainene, cu povestea lor despre virușii letali, dar și cu dovezile colectate în timpul ofensivei din Ucraina, plus promisiunea că savanții ucraineni arestați în Azovstal vor vorbi în curând și vor face dezvăluiri despre lucrurile interzise pe care le-au făcut în ultimii 8 ani, asimilabile pregătirii pentru un război biologic, pot presupune așadar c-am putea afla în curând că Z a fost ales ca simbol pentru ca Putin și ai săi să-și justifice operațiunea și ca pe un demers urgent împotriva zombificării planetei prin eliberarea virușilor mortali din laboratoarele ucrainene.

Desigur că deocamdată sună a scenariu SF, dar când vorbeam în 2021 la GOLD FM despre acest scenariu de război total din Ucraina, tot un fel de scenariu SF părea pentru majoritatea celor ce nu puteau concepe un astfel de cataclism în 2022, care uite că n-a adus doar războiul planetar, ci și perspectiva oficializată a penuriei, crizei energetice și alimentare, ba chiar a războiului nuclear. Așadar, în continuare "Citim, scriem, gândim și vorbim. Restul e cancan".

