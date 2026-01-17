Blestemul familiei Kadîrov: Fiul lui Ramzan în stare critică după un accident rutier. Si liderul cecen este intr-o stare avansată de boală

Un grav accident rutier, produs în capitala Ceceniei, s-a soldat cu rănirea mai multor persoane din coloana oficială în care se afla fiul lui Ramzan Kadîrov. Tânărul se află în stare critică. Adam, fiul în vârstă de 18 ani al liderului Ceceniei, a fost transportat la un spital din Moscova cu un avion medical operat de structuri ale statului rus. Tânărul a fost rănit grav într-un accident rutier produs la Groznîi.

Potrivit informațiilor relatate de publicația Meduza, care citează canalul de opoziție cecen Niyso și postul Radio Europa Liberă, tânărul se află în stare critică. El este inconștient și a fost supus manevrelor de resuscitare, urmând să primească îngrijiri medicale de specialitate în capitala Rusiei. Accidentul a avut loc în capitala Ceceniei. Primele informații indică faptul că, în momentul impactului, coloana în care se afla Adam Kadîrov ar fi circulat cu viteză mult prea mare. Coliziunea a implicat mai multe vehicule și s-a soldat cu mai mulți răniți.

După producerea accidentului, forțele de securitate au izolat mai multe zone din Groznîi, inclusiv drumurile care duc spre spitalul unde a fost tratat inițial. Adam Kadîrov a devenit cunoscut public în septembrie 2023, după ce tatăl său, Ramzan Kadîrov, a publicat un videoclip în care acesta agresa un tânăr de naționalitate rusă, aflat în custodia poliției. Tânărul fusese acuzat că a incendiat un exemplar al Coranului. Imaginile au fost intens mediatizate, iar liderul cecen a declarat public că este „mândru" de fiul său. După acest episod, Adam Kadîrov a fost decorat și numit în mai multe funcții în aparatul de securitate al Ceceniei.

Starea de sănătate a lui Ramzan Kadîrov s-a deteriorat din cauza insuficienței renale, conform unei surse din cadrul Serviciului de Informații al Ministerului Apărării din Ucraina. Kremlinul discută deja despre potențiali candidați pentru funcția sa, relatează Ukrinform. Din cauza insuficienței renale, Kadîrov este supus dializei, iar medicii nu oferă niciun prognostic.

Potrivit unor surse din cadrul Serviciului de Informații al Ministerului Apărării din Ucraina, liderul de la Groznîi se află în prezent în propriul spital din Cecenia, unde s-au adunat membrii clanului său familial, inclusiv cei din alte țări.

Pe fondul stării precare de sănătate a acestuia, procesul de selecție a unui candidat pentru funcția de nou lider al Ceceniei s-a intensificat. Printre cei mai probabili și convenabili candidați pentru Kremlin se numără Magomed Daudov, Apti Alaudinov și fiul cel mare al lui Ramzan, Ahhmat Kadîrov.

Informația vine în contextul în care liderul cecen l-a numit pe fiul său în vârstă de 20 de ani, Ahmat Kadîrov, în funcția de vicepremier interimar al republicii. Ahmat Kadîrov își va păstra astfel funcția de ministru al culturii fizice și sportului din Cecenia, funcție pe care a preluat-o în 2024, la vârsta de 18 ani. De asemenea, din iarna anului 2024, el ocupă și funcția de ministru regional al tineretului.