New York Times: Rusia a bombardat 4 spitale siriene, intr-un interval de 12 ore

Avioane militare ruse ar fi bombardat, intr-un interval de 12 ore, patru spitale in zone controlate de rebeli din Siria. Aceste atacuri ar fi avut loc pe 5 mai si fac parte dintr-o campanie mai ampla de bombardare a spitalelor dusa de regimul presedintelui sirian Bashar al-Assad.

Atacurile sunt atribuite Moscovei de New York Times, care se bazeaza pe inregistrari radio rusesti, date culese de observatori ai traficului aerian si relatari ale unor martori.

Potrivit anchetei NYT, unul dintre locurile vizate de aceste raiduri rusesti este Spitalul Nabad al-Hayat din provincia Idleb (sud). Atacat de trei ori din 2013, acest centru medical a fost mutat intr-un complex subteran. El a fost evacuat cu trei zile inainte de atac ca urmare a unor informatii privind un bombardament iminent.

Totusi, potrivit New York Times, un complice de la sol a comunicat coordonatele spitalului pilotului, care a confirmat dupa cateva minute ca a reperat tinta. Omul de la sol a dat apoi unda verde pentru atac si, in acelasi timp, un observator insarcinat cu avertizarea populatiei civile in caz de raid a reperat o aeronava rusa care survola zona.

Jurnalistii au filmat apoi trei bombe care explodau pe spital, noteaza sursa citata.

In urmatoarele 12 ore, alte trei institutii din zona - spitalele Kafr Nabl si Kafr Zita si spitalul de pediatrie Al Amal - au fost bombardate intr-un scenariu similar, a adaugat ziarul citat.

Cele patru spitale comunicasera coordonatele lor Organizatiei Natiunilor Unite pentru a fi incluse pe o lista cu obiective care sa fie ocolite de atacuri aeriene, precizeaza New York Times.

Bombardarea intentionata a spitalelor este considerata crima de razboi de dreptul international. Rusia si Siria au dezmintit mereu ca au vizat instalatii civile, dand asigurari ca nu intentioneaza sa atace decat grupari "teroriste".