Cadoul nuclear al lui Trump pentru Arabia Saudită. Acordul secret de 30 de ani care aprinde din nou fitilul în Orientul Mijlociu

Decizie de o proporție geopolitică uriașă la Washington. Președintele Donald Trump a dat undă verde unui acord nuclear de lungă durată cu Arabia Saudită, o mișcare ce riscă să restructureze din temelii echilibrul de forțe din Orientul Mijlociu. Înțelegerea secretizată până în ultimul moment ar putea acorda regatului saudit permisiunea istorică de a-și îmbogăți propriul combustibil destinat reactoarelor nucleare civile. Dincolo de fațada unei cooperări energetice, decizia deschide o cutie a Pandorei într-o regiune deja marcată de tensiuni cronice.

Detaliile unui pact pe trei decenii

Conform informațiilor obținute de rețeaua CNN de la un oficial guvernamental american, acest parteneriat strategic este proiectat să se întindă pe o perioadă de 30 de ani și urmează să fie asumat public în mod oficial. Arhitectura acordului nu se limitează doar la acorduri diplomatice, ci implică în mod direct corporații americane de anvergură.

Aceste entități private vor asigura fluxul de tehnologie avansată și expertiza critică necesară pentru ca saudiții să își pună pe picioare propria infrastructură atomică. Imediat după anunțul public, Administrația Trump are în vedere trimiterea documentației către Congresul Statelor Unite, acolo unde se anunță deja o primire extrem de ostilă din partea legislativatorilor.

Filtre slabe de control și o alertă regională

Miza reală și cea mai periculoasă a textului convenit constă în clauzele de monitorizare. Același oficial american a dezvăluit că înțelegerea conține o serie de limitări severe în privința tipurilor de inspecții care pot fi derulate la instalațiile saudite. Acest sistem de control relaxat reprezintă exact scânteia care va stârni un val de scepticism și revoltă printre parlamentarii de la Washington. Teoretic, stăpânirea tehnologiei de îmbogățire a uraniului pentru scopuri civile oferă oricând capacitatea tehnică de a devia procesul către zona militară și producția de armament nuclear.

Reacțiile de la nivel regional reflectă o stare de alertă maximă. Israelul, o putere care deține un arsenal nuclear extins dar nedeclarat oficial, a manifestat istoric o rezistență totală față de accesul Riadului la secrete atomice. De cealaltă parte, Iranul, marele inamic regional al saudiților, își menține stocurile de uraniu îmbogățit în ciuda lunilor de bombardamente americane anterioare și a avertizat că nu își va opri activitățile, pretinzând tot un scop civil.

Prietenia de fier dintre Trump și Mohammed bin Salman

Finalizarea acestui acord reprezintă apogeul unei relații profund cultivate între Donald Trump și prințul moștenitor Mohammed bin Salman, conducătorul de facto al Arabiei Saudite. Relațiile bilaterale s-au cimentat masiv după vizita președintelui american la Riad din luna mai a anului 2025. Ulterior, în noiembrie 2025, prințul saudit a efectuat o vizită oficială de lucru la Washington. Discuțiile de atunci, dublate de un uriaș forum economic axat pe tehnologie, apărare și energie, au pavat drumul pentru acest compromis nuclear major, ale cărui efecte pe termen lung sunt greu de anticipat.