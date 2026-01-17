Ursula von der Leyen e gata să relaxeze condițiile de aderare la UE pentru Ucraina. Revoltă la nivelul unor guverne europene: "Este o capcană pusă de Putin și Trump"
Postat la: 17.01.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Comisia Europeană, condusă de Ursula von der Leyen, propune un model controversat pentru aderarea la UE. Practic, procedura ar urma să fie simplificată, iar Ucraina ar deveni într-un mod relativ facil membru al blocului comunitar. Statul condus Volodimir Zelenski ar urma să adere la UE după schimbarea regulamentului, dar și a încheierii păcii cu Rusia. Acest aspect a generat neliniște la nivelul unor guverne europene.
Ucraina a devenit candidată pentru aderarea la UE în februarie 2022, la scurt timp după ce Rusia a declanșat ofensiva. În mod tradițional, statele care au fost admise în UE au necesitat reforme, derulate pe o perioadă de ani de zile. În cazul Ucrainei, procedurile ar putea fi relaxate. Însă statul vecin României ar putea deveni membru cu mai puține drepturi. Potrivit surselor internaționale, Zelenski ar putea semna pacea și, implicit, acceptarea de jure a pierderii teritoriilor în situația în care aderarea la UE i-ar fi garantată.
Drepturile normale de vot, de exemplu, nu ar fi disponibile Ucrainei, la început, în summiturile liderilor UE și la întâlnirile ministeriale, potrivit oficialilor europeni consultați de Financial Times. Kievul ar urma să primească acces treptat la părți din piața unică din UE, la subvențiile pentru agricultură și la fondurile de dezvoltare internă, după ce îndeplinesc anumite obiective post-aderare.
„Vremurile extraordinare cer măsuri extraordinare... Nu subminăm extinderea. Extindem conceptul extinderii", a spus un diplomat UE care cunoaște detalii despre planul discutat în Comisia Europeană. „Regulile au fost scrise acum mai bine de 30 de ani. Și ele trebuie să fie mai flexibile. Este un moment unic într-o generație și trebuie să ne ridicăm la nivelul așteptărilor", a completat sursa citată.
Diplomații care contestă planul pentru aderarea Ucrainei cred că relaxarea condițiilor va fi în avantajul lui Putin. „Este o capcană pusă de Putin și Trump și noi intrăm în ea", a transmis un al doilea diplomat UE cu referire la riscul ca unitatea Europei să fie afectată.
Șefa Comisiei crede că Ucraina și regimul Zelenski trebuie susținut în vederea aderării. „Aderarea este atât o garanție de securitate crucială pentru Ucraina, cât și un motor esențial pentru creștere și prosperitate pe viitor", a transmis președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.
