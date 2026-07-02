Alexandru Nazare, luat în calcul pentru funcția de premier independent într-un guvern de armistițiu"
Postat la: 02.07.2026 |
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, este luat în calcul pentru funcția de prim-ministru într-un posibil guvern independent „de armistițiu", variantă evocată de liderul PNL, Ilie Bolojan, ca soluție pentru deblocarea crizei politice care durează de aproape două luni.
Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, numele lui Nazare este analizat în contextul în care negocierile dintre principalele partide nu au reușit până acum să conducă la formarea unei majorități stabile și la învestirea unui nou Executiv, scrie Mediafax.
Deocamdată, nu este clar dacă președintele Nicușor Dan și liderii PSD, USR și UDMR ar susține o astfel de nominalizare. De asemenea, nu este cunoscută formula politică pe care s-ar baza un asemenea cabinet sau componența viitorului guvern.
Alexandru Nazare ocupă în prezent funcția de ministru al Finanțelor în guvernul interimar condus de Ilie Bolojan. El a fost propus pentru aceeași funcție și în cabinetul condus de Adrian Veștea, care însă nu a reușit să obțină votul de învestitură în Parlament.
Nazare nu este membru al vreunui partid politic. Acesta face parte din Consiliul de Administrație al Banca Națională a României, însă mandatul său este suspendat pe perioada exercitării funcției de ministru.
Ilie Bolojan a declarat miercuri, în cadrul podcastului „Friendly Fire", că actualul blocaj politic impune identificarea unor soluții de compromis între partidele implicate în negocieri.
„Trebuie găsite niște formule" de detensionare, a spus Bolojan, care a susținut că între partidele implicate în negocieri ar trebui să existe un acord de reciprocitate, cu garanții și condiții clare.
Liderul PNL a afirmat că, în prezent, variantele aflate pe masă sunt fie un guvern minoritar, fie un executiv „de tip armistițiu".
Referindu-se la poziția PSD, Bolojan a declarat: „Domnul Grindeanu are o schimbare de ton. (...) Acum înțeleg că este de acord cu guverne succesive, dar vrea întâi guvern PSD. Problema de bază este pierderea încrederii în PSD".
Grindeanu: „Alexandru Nazare a fost un ministru bun al Finanțelor"
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat recent că susține ideea unei rotative guvernamentale și a unui acord politic între PSD, PNL și USR, însă insistă ca primul premier al viitorului cabinet să provină din PSD.
Întrebat pe 24 iunie dacă l-ar păstra pe Alexandru Nazare în funcția de ministru al Finanțelor într-un eventual guvern, Grindeanu a avut cuvinte de apreciere la adresa acestuia.
„Alexandru Nazare a fost un ministru bun al Finanțelor, pe care eu îl apreciez, dar acum speculăm despre o etapă viitoare. Dincolo de relația personală care mă leagă de el, e un ministru al Finanțelor care a făcut treabă, o să vedem", a spus Sorin Grindeanu.
Criza politică a început după demiterea Guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură. De atunci, negocierile dintre principalele formațiuni politice nu au dus la constituirea unei majorități parlamentare și la formarea unui nou cabinet.
După căderea Executivului, președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Eugen Tomac pentru funcția de premier, însă acesta și-a depus mandatul după ce nu a reușit să obțină sprijin parlamentar suficient.
Ulterior, Adrian Veștea a fost desemnat pentru formarea guvernului, însă cabinetul propus de acesta a fost respins în Parlament. Pentru învestire erau necesare 233 de voturi, însă executivul a obținut doar 189.
În acest context, varianta unui guvern „de armistițiu", condus de o personalitate independentă, este discutată tot mai intens ca posibilă soluție pentru depășirea impasului politic.
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