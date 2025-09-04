Alexandru Nazare: "Nu sunt şantajabil şi nu am nimic de ascuns. Știu că acțiunile recente MF și ANAF deranjează teribil multiple zone de influență"
Postat la: 04.09.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Alexandru Nazare, pe Facebook: "am transmis, la preluarea acestui mandat, ca nu promit minuni - dar ca voi acționa cu seriozitate, responsabilitate şi cu decizii clare, care sa readuca Romania pe un drum stabil. De aceea, este responsabil sa va transmit şi poziția mea fața de unele afirmații circulate în mediul online în ultima perioada:
Informațiile cu privire la calitatea mea de asociat în entitați private induc în eroare în mod intenționat opinia publica și explic mai jos de ce:
- Despre diferența între asociat și administrator. Conform legii 161/2003 și legii 312/2004, persoanele care dețin funcții publice nu pot exercita acte de comerț și nu pot deține calitatea de administrator. Obligațiile legale privind depunerea bilanțurilor, menținerea înregistrarii la ONRC și respectarea tuturor procedurilor administrative cad exclusiv în sarcina administratorului, nu a asociatului. astfel încat acuzațiile aduse în respectivul material induc în mod evident opinia publica pe direcția unor concluzii greșite.
- Despre calitatea de asociat în cadrul Comunicare SRL și așa - zisele datorii ale firmei. Am devenit asociat în cadrul acestei entitați în luna septembrie 2022, prin succesiune, dupa decesul soției mele. Nu am deținut niciodata calitatea de administrator, deci nu mi se pot imputa obligațiile de gestiune, asa cum gresit se induce opiniei publice in respectivul material.
- La preluarea parților sociale am moștenit practic prin succesiune și o mare parte din aceste datorii, care erau în realitate capitalizari ale firmei din economii personale, conform structurii acționariatului la acea vreme (moștenita, de asemenea). Aceste așa-numite „datorii uriașe" ale firmei nu sunt catre bugetul statului, ci sunt creditari facute de asociații. Este deci normal sa existe acest cuantum al datoriei (catre asociați), cat timp asociații au creditat firma cu același cuantum.
- Sediul social și inactivarea fiscala. În iulie 2025, aNaF a emis o decizie de inactivitate fiscala motivata de expirarea sediului social. În realitate, societatea deținea înca din 2016 imobilul respectiv ca proprietate - ceea ce asigura un sediu valabil pe termen nelimitat. ONRC a confirmat oficial, prin act emis la 6 august 2025, ca inactivarea fiscala a fost o eroare administrativa. Și la acest aspect materialul induce în eroare.
- Despre situația pierderilor financiare. Dupa un an 2023 profitabil, în 2024 activitatea firmei s-a redus, ceea ce a generat pierderi. Este un fenomen normal în viața unei companii și nu indica o practica abuziva sau ilegala. Datoriile sunt generate pentru capitalizarea firmei, în contextul unui an mai dificil decat cel anterior.
- Respectarea obligațiilor legale la Comunicare SRL. Bilanțurile au fost depuse întotdeauna conform legii, contrar afirmațiilor din material.
- Situația firmei Winkampaign SRL. aceasta a fost înființata în 2022, iar Comunicare SRL deține doar 16,5% din capitalul acesteia. Nu sunt administrator și, prin lege, nu pot fi. Responsabilitatea depunerii bilanțurilor și a depunerii mențiunilor la ONRC revine exclusiv administratorului, nu asociaților. Fața de situația întarzierii depunerii bilanțurilor, aceasta se sancționeaza prin amenda, conform legii şi am semnalat deja acest aspect în contabilitatea firmei.
Nu sunt cercetat in niciun dosar penal. Autorii materialului care ma prezinta implicat într-un dosar internațional în care se cerceteaza crime împotriva umanitații au depaşit cu mult orice fantezie. Probabil de aceea materialul nu a fost asumat prin semnatura.
În acelaşi timp, în ultimele 2 luni am anunțat numeroase progrese în activitatea aNaF. aşa cum am mai spus, aNaF are în continuare major de recuperat în activitatea interna şi în relația cu contribuabilii. Însa a început sa îşi faca treaba, iar aceasta se vede - atat în domeniul colectarii, cat și al insolvențelor frauduloase sau al demascarii evaziunilor fiscale, deranjand numeroase zone de influența. Un lucru este clar: activitatea va continua cel puțin în acelaşi ritm ca şi pana acum, oricat ar încerca unele site-uri sau voci din spațiul public sa se faca auzite.
Nu în ultimul rand, atunci cand chiar muncești, unele lucruri nu funcționeaza chiar cum am dori, de fiecare data. Va asigur ca activitatea de corectare a deficitului bugetar istoric pe care îl are acum Romania presupune o munca imensa, pe care o derulez zi şi foarte multe nopți alaturi de echipa dedicata din minister. Daca vor aparea erori pe parcursul acestui demers, vom corecta şi vom reveni cu precizari acolo unde este cazul. Facem tot posibilul sa readucem finanțele țarii pe o traiectorie corecta, în cateva luni, dupa ani la rand de desfrau bugetar. Un lucru este sigur: continuam sa muncim, cu aceeaşi seriozitate."
