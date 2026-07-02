Șansele ca Ilie Bolojan să rămână premier până în 2028: „Guvernul actual nu are niciun interes să vrea să plece"

Constituția îi permite lui Ilie Bolojan să rămână prim-ministru până în 2028. Însă contextul politic este determinant, în funcție de înțelegerile partidelor și de acțiunile președintelui, care pot dizolva parlamentul.

Coaliția „anti-AUR" s-a rupt de la începutul lunii mai, când PSD s-a retras de la guvernare și a votat pentru demiterea Guvernului Bolojan, din care a făcut parte. Totuși, „pro-europenii", deși aflați în conflict, rămân poziționați categoric împotriva suveraniștilor. La rândul lor, George Simion, Dan Dungaciu și Petrișor Peiu refuză o alianță cu formațiunile menționate și promovează ideea organizării de alegeri anticipate.

Augustin Zegrean, fost președinte CCR: „Premierul interimar poate sta și 100 de ani la guvern"

Din data de 4 mai, când Guvernul Bolojan a fost demis, președintele PNL asigură interimatul. Din perspectiva legală, potrivit lui Augustin Zegrean, avocat, fost președinte al Curții Constituționale a României (CCR), Ilie Bolojan poate rămâne la Palatul Victoria până la învestirea viitorului guvern. Mai exact, următoarele alegeri parlamentare se vor desfășura la finalul anului 2028.

„Răspunsul îl avem la art. 110 alin. (4), în care se spune că guvernul al cărui mandat a încetat îndeplinește numai actele necesare pentru administrarea treburilor publice până la depunerea jurământului de membrii noului guvern. Deci premierul interimar poate sta și 100 de ani, până când va fi învestit noul guvern. Guvernul actual nu are niciun interes să vrea să plece. Așteaptă până când se vor hotărî politicienii să aleagă un nou guvern", a declarat Zegrean, pentru Ziare.com.