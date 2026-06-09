Călin Georgescu și George Simion vor să inițieze suspendarea președintelui Nicușor Dan: Calculele AUR din Parlament dau cu virgulă când vine vorba despre inițierea procedurii

Liderul AUR George Simion, a făcut marţi un sondaj pe Facebook dacă să demareze suspendarea preşedintelui Nicuşor Dan în Parlament. Liderul senatorilor AUR şi preşedinte al Consiliului Naţional de Conducere al AUR Petrişor Peiu a afirmat că formaţiunea nu are numărul de semnături necesar pentru acest demers, pentru că are 90 de parlamentari, ar mai putea strânge 30 dar restul semnăturilor necesare, până la 155, le lipsesc.

Liderul AUR George Simion a postat marţi o întrebare pe pagina de socializare: "Nicuşor Dan - suspendat! Pentru anularea voinţei românilor. Soluţia ieşirii din criză nu e Tomac ci Anticipatele. Lăsaţi în comentarii (Da/Nu)". Tot marţi, fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu declara, după ce a ajuns la instanţă, că trebuie demarată suspendarea preşedintelui. "Mă adresez astăzi fiecărui membru al Parlamentului care mai are în inimă dragoste de ţară, fiecărui reprezentant ales care a depus jurământ faţă de ţară şi popor, a venit vremea să vă ridicaţi, este momentul ca imediat să începeţi procedura de suspendare împotriva preşedintelui ilegal de la Cotroceni. Şi asta nu mâine, nu prin alte demersuri, ci imediat", a spus Georgescu.

Senatorul Petrişor Peiu, preşedinte al Consiliului Naţional de Conducere al AUR, a afirmat într-o intervenţie la Antena 3 că AUR nu are numărul de semnături necesar pentru a demara acest demers. "Noi avem 90 de parlamentari şi mai avem, să spunem, posibilitatea să mai strângem încă vreo 30 de semnături. Restul semnăturilor necesare, până la 155, ne lipsesc, cum ne-au lipsit şi în decembrie, nu a fost nici atunci o încercare de suspendarea preşedintelui, ci doar am anunţat că, pentru a face un astfel de demers, ar trebui să avem acest număr de semnături. Trebuie să fim luciţi, realişti şi să admitem că astăzi avem acest număr de semnături", a precizat Peiu.

"Dacă admitem că domnul Nicuşor Dan a avut un comportament care poate fi considerat un derapaj la adresa sensului Constituţiei noastre, şi cred că este un astfel de derapaj, noi nu putem să-l sancţionăm decât politic. Putem să încercăm să obţinem aceste semnături. (..) Eu n-am spus că a încălcat Constituţia, am spus că are un derapaj la adresa sensului Constituţiei noastre. (..) Nu stabilesc eu dacă încalcă sau nu Constituţia, ci Curtea Constituţională", a subliniat senatorul AUR. El a menţionat că, pentru a putea să demareze legal, tehnic această procedură, au nevoie ca alte partide să sprijine acest demers.