George Simion propune suspendarea lui Nicușor Dan și alegeri anticipate: „Soluția ieșirii din criză!"

Liderul AUR, George Simion, propune suspendarea președintelui Nicușor Dan și organizarea de alegeri anticipate. „Nicușor Dan - suspendat! Pentru anularea voinței românilor. Soluția ieșirii din criză nu e Tomac ci Anticipatele", e propunerea pe care o face Simion pe Facebook, atunci când îi roagă pe cei care îl urmăresc să răspundă cu „da" sau „nu".

Simion nu e singurul politician din AUR care vorbește de nevoia de alegeri anticipate. Prim-vicepreședintele AUR Dan Dungaciu a declarat că „trebuie să avem alegeri anticipate, măcar să avem niște majorități din interiorul cărora să putem gestiona criza". El a explicat că „președintele s-a antepronunțat când a spus că nu vor fi alegere anticipate".

„Noi spunem că, în condițiile actuale, măcar să ajungem la situația de competitivitate politică din Bulgaria și Ungaria. Trebuie să avem alegeri anticipate, măcar să avem niște majorități din interiorul cărora să putem gestiona criza", a precizat Dungaciu. „Suntem într-o situație în care discutăm majoritățile și tensiunea internă din interiorul celor care guvernează, în loc să discutăm problemele României", a mai menționat prim-vicepreședintele AUR.

De asemenea, a declarat că „după alegerile anticipate vor guverna două partide, nu patru. Deci ce pierde un partid la parlamentare, poți să câștigi la executiv". „Acum se împart între patru partide locurile la executiv. Data viitoare se vor împărți două partide locurile la executiv", a precizat Dungaciu.

La finalul anului 2025, partidul AUR a solicitat declanșarea procedurilor pentru suspendarea președintelui, pe care îl acuza de încălcarea Constituției și de implicarea directă în funcționarea sistemului judiciar, după ce acesta a anunțat că va organiza un referendum în rândul magistraților.

De asemenea, partidul S.O.S. România, formațiunea Dianei Șoșoacă, a transmis că solicită suspendarea președintelui Nicușor Dan, după căderea Guvernului Bolojan în urma moțiunii de cenzură. Formațiunea susținea că începe o „nouă etapă politică" și anunță lansarea unei consultări publice pe tema suspendării șefului statului.

Potrivit comunicatului, partidul a inițiat un sondaj online adresat cetățenilor români, indiferent de apartenența politică, prin care aceștia sunt întrebați dacă susțin declanșarea procedurilor de suspendare a președintelui. Demersul este coordonat de liderul formațiunii, Diana Iovanovici-Șoșoacă.

S.O.S. România afirmă că votul din Parlament împotriva Guvernului Bolojan reprezintă un semnal de nemulțumire publică față de actuala conducere politică și susține că populația este afectată de probleme economice și sociale la care autoritățile nu ar fi răspuns adecvat. Nu este prima dată când un partid parlamentar aduce în discuție posibilitatea ca Nicușor Dan să fie suspendat din funcția de președinte al României.