DNA a început audierile în dosarul în care este implicată vicepremierul Oana Gheorghiu. Ar fi favorizat grupul de firme germane Scwartz

Direcția Națională Anticorupție a început audierile în dosarul care o vizează pe vicepremierul Oana Gheorghiu, în care sunt investigate posibile fapte de corupție legate de atribuirea unor contracte către grupul german Schwarz, vizând inclusiv persoane din zona guvernamentală și din Agenția pentru Digitalizarea României.

Ziarul Gândul.ro anunță că ancheta, pornită în urma unei plângeri depuse de fostul șef al ADR, se concentrează pe suspiciuni privind presiuni exercitate pentru direcționarea contractelor fără respectarea procedurilor de achiziții publice, precum și pe posibile tentative de restrângere a concurenței și ocolire a regulilor SEAP.

Alți doi miniștrii ar putea fi implicați

Sursa citată arată că planul de anchetă vizează și audierea miniștrilor Irinel Darău și Radu Miruță, care cunosc aspectele cele mai importante legate de cazul Schwarz, printre acestea fiind semnarea unui proiect de hotărâre de guvern care a fost șters apoi, în decembrie 2025, de pe site-ul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, după ce fusese publicat, la acea vreme existând punctele de vedere de la avizatori (printre care și Ministerul Justiției și Finanțelor), inclusiv al ADR și semnătura lui Radu Miruță.

DNA va trebui să pună cap la cap toate documentele care au stat la baza încercărilor de direcționare a contractelor către Schwarz și Mastercard (n.r. -care finanțează ONG-uri și proiecte), mailurile transmise între instituții, cele transmise de consiliera personală a Oanei Gheorghiu, Mădălina Marcu, privitoare la întâlnirile cu reprezentanții Schwarz, corespondența făcută de la nivelul vicepremierului și la cabinetul ministrului Darău, dar și stenograma convorbirilor care au avut loc la întâlnirea din 19 ianuarie 2026 dintre cei de la Schwarz și mai mulți factori de decizie cum ar fi ministrul Darău, Dragoș Vlad - directorul ADR, șefi din STS, consilierii Raul Gutin, Mădălina Marcu și Mircea Stoian de la Ministerul Economiei, dar și actualul șef al ADR, Cătălin Giulescu.

Presiuni asupra denunțătorului

DNA a demarat această anchetă după ce fostul șef al ADR, Dragoș Vlad, a depus o plângere penală în care susține că Oana Gheorghiu, alături de ministrul Economiei, Irineu Darău, și de actualul șef ADR, Aurel-Cătălin Giulescu, ar fi exercitat presiuni asupra sa.

Fostul președinte al ADR acuză că i s-ar fi cerut încălcarea legislației privind achizițiile publice pentru a favoriza încheierea unor contracte cu grupul german Schwarz și că aceste presiuni au dus la anularea licitației pentru Platforma Națională de Interoperabilitate.

Pe de altă parte, surse confidențiale au dezvăluit, pentru Gândul, că la ADR ar fi fost trimis un control de la Guvern cu scopul de a scotoci după diverse probleme care ar putea să îi fie reproșate fostului președinte ADR, Dragoș Vlad, cel care a sesizat DNA-ul.

Controlul ar viza achizițiile publice din perioada 2023-aprilie 2026, deplasările interne și internaționale și salarizarea personalului public și contractual din ADR.