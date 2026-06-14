PNL se reunește de urgență pentru a propune excluderea lui Adrian Veștea din partid

Postat la: 14.06.2026 |

PNL se reunește de urgență pentru a propune excluderea lui Adrian Veștea din partid

Liberalii umrează să se reunească de urgență în ședința Biroului Politic Național, poate chiar în această seară sau în cursul zilei de mâine, pentru a propune excluderea prim-vicepresedintelui PNL, Adrian Veștea, desemnat în această dimineță pentru funcția de premier, după ce Eugen Tomac s-a retras.

Liberalii care îl susține pe Ilie Bolojan vor excluderea lui Veștea din partid, după desemenarea acestuia pentru funcția de premier.

Însă există o problemă în acest sens, după ce chiar Ilie Bolojan a schimbat statutul partidului: doar prin Congres poate fi exclus un prim-vicepreședinte.

Iar pentru a convoca Congresul este nevoie de minim 15 zile.

Ilie Bolojan s-a enervat după ce Adrian Veștea a fost propus premier: E un act ostil pentru ruperea PNL

Premierul demis Ilie Bolojan s-a enervat după ce Adrian Veștea a fost propus premier. E un act ostil pentru ruperea PNL, spune Ilie Bolojan, după anunțul făcut de Nicușor Dan.

Mesajul lui Bolojan

"Am luat act de faptul că președintele Nicușor Dan l-a desemnat pentru funcția de prim-ministru pe domnul Adrian Veștea. Nici conducerea PNL și nici eu, personal, nu am fost informați anterior de președinte în privința acestei decizii, un act ostil, o evidentă încercare de rupere a PNL, intenție intuită încă de la doborârea guvernului în interesul PSD.

Încercarea de a impune unui partid un premier din rândurile sale, fără a avea măcar o consultare prealabilă și după toate deciziile luate în unanimitate de forurile partidului, încalcă orice principiu de colaborare politică loială.

În perioada imediat următoare vom organiza un BPN al PNL pentru a lua o decizie oficială".

Anunțul lui Nicușor Dan

„Domnul Eugen Tomac şi-a depus mandatul în această dimineaţă şi în aceste condiţii îl desemnez ca prim-ministru pe domnul Adrian Veştea”, a anunţat Nicuşor Dan la Palatul Cotroceni. 

Preşedintele a subliniat că  Adrian Veştea a parcurs toate etapele administrative - ”a fost un primar de succes, a fost un preşedinte de consiliu judeţean de succes, a fost un ministru de succes” - e o persoană care a atras fonduri europene, e o persoană preocupată de dezvoltare - de exemplu, a dezvoltat aeroportul din Braşov, care este un succes.

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PNL se reunește de urgență pentru a propune excluderea lui Adrian Veștea din partid

Postat la: 14.06.2026 |

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Liberalii umrează să se reunească de urgență în ședința Biroului Politic Național, poate chiar în această seară sau în cursul zilei de mâine, pentru a propune excluderea prim-vicepresedintelui PNL, Adrian Veștea, desemnat în această dimineță pentru funcția de premier, după ce Eugen Tomac s-a retras.

Liberalii care îl susține pe Ilie Bolojan vor excluderea lui Veștea din partid, după desemenarea acestuia pentru funcția de premier.

Însă există o problemă în acest sens, după ce chiar Ilie Bolojan a schimbat statutul partidului: doar prin Congres poate fi exclus un prim-vicepreședinte.

Iar pentru a convoca Congresul este nevoie de minim 15 zile.

Ilie Bolojan s-a enervat după ce Adrian Veștea a fost propus premier: E un act ostil pentru ruperea PNL

Premierul demis Ilie Bolojan s-a enervat după ce Adrian Veștea a fost propus premier. E un act ostil pentru ruperea PNL, spune Ilie Bolojan, după anunțul făcut de Nicușor Dan.

Mesajul lui Bolojan

"Am luat act de faptul că președintele Nicușor Dan l-a desemnat pentru funcția de prim-ministru pe domnul Adrian Veștea. Nici conducerea PNL și nici eu, personal, nu am fost informați anterior de președinte în privința acestei decizii, un act ostil, o evidentă încercare de rupere a PNL, intenție intuită încă de la doborârea guvernului în interesul PSD.

Încercarea de a impune unui partid un premier din rândurile sale, fără a avea măcar o consultare prealabilă și după toate deciziile luate în unanimitate de forurile partidului, încalcă orice principiu de colaborare politică loială.

În perioada imediat următoare vom organiza un BPN al PNL pentru a lua o decizie oficială".

Anunțul lui Nicușor Dan

„Domnul Eugen Tomac şi-a depus mandatul în această dimineaţă şi în aceste condiţii îl desemnez ca prim-ministru pe domnul Adrian Veştea”, a anunţat Nicuşor Dan la Palatul Cotroceni. 

Preşedintele a subliniat că  Adrian Veştea a parcurs toate etapele administrative - ”a fost un primar de succes, a fost un preşedinte de consiliu judeţean de succes, a fost un ministru de succes” - e o persoană care a atras fonduri europene, e o persoană preocupată de dezvoltare - de exemplu, a dezvoltat aeroportul din Braşov, care este un succes.

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