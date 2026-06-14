PNL se reunește de urgență pentru a propune excluderea lui Adrian Veștea din partid
Postat la: 14.06.2026 |
Liberalii umrează să se reunească de urgență în ședința Biroului Politic Național, poate chiar în această seară sau în cursul zilei de mâine, pentru a propune excluderea prim-vicepresedintelui PNL, Adrian Veștea, desemnat în această dimineță pentru funcția de premier, după ce Eugen Tomac s-a retras.
Liberalii care îl susține pe Ilie Bolojan vor excluderea lui Veștea din partid, după desemenarea acestuia pentru funcția de premier.
Însă există o problemă în acest sens, după ce chiar Ilie Bolojan a schimbat statutul partidului: doar prin Congres poate fi exclus un prim-vicepreședinte.
Iar pentru a convoca Congresul este nevoie de minim 15 zile.
Ilie Bolojan s-a enervat după ce Adrian Veștea a fost propus premier: E un act ostil pentru ruperea PNL
Premierul demis Ilie Bolojan s-a enervat după ce Adrian Veștea a fost propus premier. E un act ostil pentru ruperea PNL, spune Ilie Bolojan, după anunțul făcut de Nicușor Dan.
Mesajul lui Bolojan
"Am luat act de faptul că președintele Nicușor Dan l-a desemnat pentru funcția de prim-ministru pe domnul Adrian Veștea. Nici conducerea PNL și nici eu, personal, nu am fost informați anterior de președinte în privința acestei decizii, un act ostil, o evidentă încercare de rupere a PNL, intenție intuită încă de la doborârea guvernului în interesul PSD.
Încercarea de a impune unui partid un premier din rândurile sale, fără a avea măcar o consultare prealabilă și după toate deciziile luate în unanimitate de forurile partidului, încalcă orice principiu de colaborare politică loială.
În perioada imediat următoare vom organiza un BPN al PNL pentru a lua o decizie oficială".
Anunțul lui Nicușor Dan
„Domnul Eugen Tomac şi-a depus mandatul în această dimineaţă şi în aceste condiţii îl desemnez ca prim-ministru pe domnul Adrian Veştea”, a anunţat Nicuşor Dan la Palatul Cotroceni.
Preşedintele a subliniat că Adrian Veştea a parcurs toate etapele administrative - ”a fost un primar de succes, a fost un preşedinte de consiliu judeţean de succes, a fost un ministru de succes” - e o persoană care a atras fonduri europene, e o persoană preocupată de dezvoltare - de exemplu, a dezvoltat aeroportul din Braşov, care este un succes.
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