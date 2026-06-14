Ciucu denunță „ingerință și agresiune” în PNL după nominalizarea lui Veștea pentru funcția de premier

Prim-vicepreşedintele PNL, Ciprian Ciucu, a venit cu o reacţie dură după anunţul preşedintelui Nicuşor Dan privind desemnarea liberalului Adrian Veştea premier. ”Complot. Trădare. Ingerinţă”, spune Ciucu, el arătând că este un act de agresiune la adresa unui partid democratic, nemaiîntâlnit, pe care cei care au complotat împotriva PNL, în ultimele luni, l-au dus astăzi în cea mai agresivă fază a lui.

Complot. Trădare. Ingerinţă. Conducerea statutară a Partidului Naţional Liberal nu a fost consultată

”Complot. Trădare. Ingerinţă. Conducerea statutară a Partidului Naţional Liberal nu a fost consultată, nici măcar întrebată cu privire la această nominalizare. Este un act de agresiune la adresa unui partid democratic, nemaintîntâlnit până acum, pe care cei care au complotat împotriva noastră în ultimele luni, l-au dus astăzi în cea mai agresivă fază a lui”, a scris Ciucu pe Facebook.

”Au ştiut încă de săptămâna acesta, nu au spus nimic, au conspirat. De aceea, cei care ne vor cere să ducem trădarea mai departe, nu au venit la şedinţa BPN. Dl. Veştea fiind printre ei”, a mai spus Ciucu, conform news.ro.

Prim-vicepreşedintele PNL arată că ”unul dintre obiective este ruperea PNL”.

Am încredere că Partidul Naţional Liberal nu se va face preş şi va trece şi acest test

”Am încredere că Partidul Naţional Liberal nu se va face preş şi va trece şi acest test. România are nevoie de partide serioase, mature, care să nu se lase călcate în picioare. Modul acesta de a face politică se va întoarce împotriva acelora care fac politică în acest fel”, subliniază Ciucu.

Şi liderul PNL, premierul interimar Ilie Bolojan, a reacţionat dur la anunţul preşedintelui referitor la nominalizarea liberalului Adrian Veştea pentru postul de premier, afirmând că nu a fost anunţat în legătură cu această decizie, pe care o consideră ”un act ostil, o evidentă încercare de rupere a PNL”.

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat duminică dimineaţă că premierul desemnat Eugen Tomac şi-a depus mandatul, în locul său desemnându-l pe liberalul Adrian Veştea.

„În acest moment însă este clar că o soluţie politică este cea care este potrivită”, a subliniat preşedintele.