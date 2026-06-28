STENOGRAME Filmul scandalului monstru dintre Nicușor Dan și Ilie Bolojan: "Ești responsabil de blocaj! Aș putea face public un presupus angajament politic"

Între președintele Nicușor Dan și liderul PNL, Ilie Bolojan, au avut loc discuții extrem de încinse, în timpul consultărilor de la Palatul Cotroceni. Dan l-a amenințat pe Bolojan că ar putea să facă public angajamentul politic luat pentru susținerea guvernului Tomac și l-a acuzat pe liderul PNL că este responsabil total pentru blocajul politic. Ba mai mult, Nicușor Dan s-a enervat, a strigat la Ilie Bolojan și a ieșit din sală fără să mai dea mâna cu liderii partidelor.

"Sorin Grindeanu: Propunem ca noi să fim primii la rocada guvernamentală, așa cum am discutat inițial.

Lideri PNL: Noi nu suntem de acord cu aceasta variantă. În orice caz noi nu vom susține un guvern monocolor PSD.

Nicușor Dan către Ilie Bolojan și Dominic Fritz: Nu vă țineți de cuvânt. Sunteți iresponsabili!

Ilie Bolojan către Nicușor Dan: Noi nu am spus de la început că îl vom susține necondiționat pe Sorin Grindeanu. Noi nu am promis un cec în alb pentru Grindeanu. Noi am vorbit de un acord politic.

Nicușor Dan către Ilie Bolojan: Ești responsabil de blocajul negocierilor! Aș putea face public un presupus angajament politic privind susținerea unei alte formule de guvernare.

Ilie Bolojan către Nicușor Dan: Voi răspunde public dacă astfel de acuzații vor fi făcute.

Nicușor Dan către lideri: Dacă nimeni nu cedează, mai bine încheiem întâlnirea.", se arată în stenogramele publicate de România TV.

Incusiv în mesajul postat imediat după consultări, Nicușor Dan l-a acuzat pe Ilie Bolojan că s-a răzgâdit de la o zi la alta.

"Am revenit la blocajul politic pe care marți îl credeam depășit. În baza pozițiilor partidelor de la consultări, a existat o singură formulă care părea că va întruni sprijinul unei majorități parlamentare: guvern minoritar PSD.

Marți, PNL s-a angajat să voteze un guvern minoritar PSD, cu anumite condiționări față de programul de guvernare.

De marți până azi, PNL și-a schimbat poziția.

Este responsabilitatea partidelor să negocieze între ele o majoritate pentru orice formulă de guvern pe care o consideră potrivită.

Le cer în continuare să revina la dialog.

România are nevoie de un guvern cu puteri depline.", scrie Nicușor Dan.

Reacția oficială a PNL, după scandalul de la Palatul Cotroceni

"În primul rând, nu acceptăm lecții despre responsabilitate de la cei care au aruncat România în criză.

PSD este ultimul partid care poate vorbi despre stabilitate sau responsabilitate publică. Tot PSD, alături de AUR, a dărâmat un guvern stabil și funcțional, nu din grijă pentru români, ci pentru că acel guvern devenise o amenințare reală pentru rețelele lor de influență și privilegiile construite în ani de clientelism.

PSD nu a putut accepta ideea unui prim-ministru necontrolat de el. În loc să respecte regulile unei coaliții asumate, a ales destabilizarea. A orchestrat un puci politic, mizând pe subordonarea sau ruperea PNL. A fost un calcul cinic și toxic, care a eșuat.

PSD a încălcat fără ezitare protocolul coaliției semnat acum un an. A rupt înțelegerea și a dărâmat guvernul exact în perioada în care PNL se afla la conducerea executivului, cu aproape un an înainte de termenul stabilit pentru rotație. Cu alte cuvinte, PSD a demonstrat că pentru ei semnătura pe un acord nu valorează nimic atunci când interesul de partid cere altceva.

PSD vrea puterea, controlul și accesul la resurse, dar fără responsabilitatea guvernării. Vrea influență fără asumare. Vrea decizie fără răspundere. De aceea se ascunde în spatele unor intermediari și al unor trădări politice convenabile.

De 50 de zile, de când a dărâmat guvernul prin moțiune de cenzură, PSD refuză să își asume guvernarea. În schimb, a preferat să prelungească blocajul și să adâncească instabilitatea. Au provocat criza, apoi s-au prefăcut că vin cu soluții.

PSD este izolat în raport cu partidele pro-europene. Nu are capacitatea de a construi parteneriate solide și nici forța parlamentară de a pretinde că poate dicta singur direcția țării. PNL, USR și UDMR au împreună o reprezentare parlamentară mai puternică.

Mai mult, tot PSD a blocat din primul moment orice discuție serioasă. A venit la masă cu pretenția absurdă de a primi susținerea partidelor pro-europene fără condiții, fără negocieri reale și fără asumarea unui acord clar. Cu alte cuvinte, a cerut încredere fără garanții și putere fără responsabilitate.

România are nevoie de seriozitate, predictibilitate și parteneri care respectă cuvântul dat. Nu de jocuri de culise, șantaj politic și calcule de partid făcute pe spatele românilor", arată un comunicat al PNL.

Ilie Bolojan anunțase, marți, că va susține guvern minoritar PSD

Preşedintele PNL, Ilie Bolojan, a declarat, după consultările de la Palatul Cotroceni, că formula propusă este fie un guvern minoritar PSD.

„Am prezentat președintelui României poziția PNL în această situație dificilă în care suntem. Având în vedere modul în care s-au derulat lucrurile, PNL consideră că o formulă realistă prin care putem avea într-un termen scurt un guvern investit, este o formulă care să se bazeze într-o condiţie de bază pe un acord politic, pe un pact pentru România, care să fie valabil în perioada următoare până la sfârşitul anului, în care forţele politice, care, într-adevăr, înţeleg situaţia dificilă a ţării noastre, l-ar semna acest pact, acest acord, cuprinzând aspecte care ţin de condiţionările pe care le avem din punct de vedere bugetar, păstrarea deficitelor şi reducerea lor în continuare, angajarea răspunderii pe toate proiectele care sunt reforme în PNRR, imediat după instalarea guvernului, în aşa fel încât România să poată să absoarbă fondurile europene pe care le are la dispoziţie sub formă de granturi şi să nu pierdem finanţarea investiţiilor importante în autostrăzi, în şcoli, în spitale.

De asemenea pactul ar urma să aibă prevederi care ţin de respectul între partide, de a nu depune moţiuni de cenzură, în această perioadă, pe subiectele care sunt cuprinse în pact, în aşa fel încât un astfel de guvern care s-ar forma să poată să lucreze şi să poată să pregătească un buget realist pentru anul viitor.

Dat fiind tensiunile politice pe care le vedem şi pe care nu Partidul Naţional Liberal l-a generat, considerăm că după un astfel de acord, care poate fi convenit într-o zi sau două, se poate recurge la una dintre cele două ipoteze, un guvern minoritar în jurul PSD sau un guvern minoritar format din PNL, USR şi UDMR, noi angajându-ne să dăm un vot la instalare într-o astfel de situaţie, dacă nu se va opta pentru varianta pe care noi ne o asumăm, de guvern cu partenerii noştri", a anunţat Bolojan.