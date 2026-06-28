Teorie lansată de Sebastian Ghiță: „Red alert! Partidele Pro Occident sunt obligate să ajungă la o soluție de guvernare"
Postat la: 28.06.2026 |
Fostul deputat PSD Sebastian Ghiță afirmă într-o postare pe pagina sa de socializare că în spatele lui Ilie Bolojan s-ar afla Comisia Europeană, iar în spatele lui Sorin Grindeanu s-ar afla administrația americană și că PNL și PSD „sunt obligate" să ajungă la o înțelegere pentru formarea viitorului guvern.
„Partidele Pro Occident SUNT OBLIGATE să ajungă la o soluție de guvernare. USR și UDMR nu vor mai intra in Parlament la viitoarele alegeri. PSD și PNL vor avea scoruri extrem de mici!", afirmă Ghiță, care susține că a comandat niște sondaje de opinie pe baza cărora lansează pronosticurile. Ghiță a fugit din țară în 2016 și se află în prezent la Belgrad, unde a primit azil politic.
El spune că taberele politice sunt susținute de forțele externe.
„Solutia matematică nu este aşa de complicată pentru cine a avut de-a face cu Teoria Jocurilor! PSD nu vrea cu USR! USR nu vrea cu PSD! PSD nu vrea cu Bolojan! PNL nu vrea cu Grindeanu! Nimeni nu vrea cu AUR! AUR nu vrea cu nimeni! (suma acestor non-alegeri are insă un numitor comun) Pe Bolojan îl susține Ursula. Pe Grindeanu îl susține Trump. Preşedintele Nicușor Dan este cel chemat să impună Interesul României!", a comentat fostul deputat.
Sondajele de opinie invocate de acesta, fără precizarea institutului care a făcut măsurătorile, indică următoarele cifre: AUR - 47%, PSD - 16%, PNL - 16%, USR - 8%, SENS - 7%. „Bolojan are 14% încredere ! Nu este Salvatore della Patria", mai susține Ghiță.
Siegfried Mureșan vs Sorin Grindeanu
PNL, USR și UDMR îl susțin pe Siegfried Mureșan ca variantă de premier, în timp ce PSD merge pe varianta Sorin Grindeanu.
Ambele blocuri politice susțin un guvern minoritar care să-și asume un pachet de măsuri, la pachet cu promisiunea că timp de 6 luni nu vor depune o moțiune de cenzură.
Negocierile s-au blocat pentru că PNL nu vrea să accepte ca PSD să fie primul la „rotativă".
Indiferent pe cine va desemna președintele Nicușor Dan pentru funcția de prim-ministru, calculele din Parlament arată că niciuna dintre variantele aflate acum în discuție nu are, în acest moment, suficiente voturi pentru a trece de votul de învestitură fără sprijin din partea unor parlamentari AUR.
Nicușor Dan l-a acuzat pe Ilie Bolojan
Președintele Nicușor Dan l-a acuzat pe Ilie Bolojan că s-a răzgândit de la o zi la alta.
"Am revenit la blocajul politic pe care marți îl credeam depășit. În baza pozițiilor partidelor de la consultări, a existat o singură formulă care părea că va întruni sprijinul unei majorități parlamentare: guvern minoritar PSD.
Marți, PNL s-a angajat să voteze un guvern minoritar PSD, cu anumite condiționări față de programul de guvernare. De marți până azi, PNL și-a schimbat poziția.
Este responsabilitatea partidelor să negocieze între ele o majoritate pentru orice formulă de guvern pe care o consideră potrivită. Le cer în continuare să revina la dialog.
România are nevoie de un guvern cu puteri depline", a transmis Nicușor Dan.
Formula pe care o susținea Bolojan
Preşedintele PNL, Ilie Bolojan, a declarat marțea trecută, după consultările de la Palatul Cotroceni, că formula propusă este fie un guvern minoritar PSD, fie un guvern minoritar PNL USR UDMR
„Am prezentat președintelui României poziția PNL în această situație dificilă în care suntem. Având în vedere modul în care s-au derulat lucrurile, PNL consideră că o formulă realistă prin care putem avea într-un termen scurt un guvern investit, este o formulă care să se bazeze într-o condiţie de bază pe un acord politic, pe un pact pentru România, care să fie valabil în perioada următoare până la sfârşitul anului, în care forţele politice, care, într-adevăr, înţeleg situaţia dificilă a ţării noastre, l-ar semna acest pact, acest acord, cuprinzând aspecte care ţin de condiţionările pe care le avem din punct de vedere bugetar, păstrarea deficitelor şi reducerea lor în continuare, angajarea răspunderii pe toate proiectele care sunt reforme în PNRR, imediat după instalarea guvernului, în aşa fel încât România să poată să absoarbă fondurile europene pe care le are la dispoziţie sub formă de granturi şi să nu pierdem finanţarea investiţiilor importante în autostrăzi, în şcoli, în spitale.
De asemenea pactul ar urma să aibă prevederi care ţin de respectul între partide, de a nu depune moţiuni de cenzură, în această perioadă, pe subiectele care sunt cuprinse în pact, în aşa fel încât un astfel de guvern care s-ar forma să poată să lucreze şi să poată să pregătească un buget realist pentru anul viitor.
Dat fiind tensiunile politice pe care le vedem şi pe care nu Partidul Naţional Liberal l-a generat, considerăm că după un astfel de acord, care poate fi convenit într-o zi sau două, se poate recurge la una dintre cele două ipoteze, un guvern minoritar în jurul PSD sau un guvern minoritar format din PNL, USR şi UDMR, noi angajându-ne să dăm un vot la instalare într-o astfel de situaţie, dacă nu se va opta pentru varianta pe care noi ne o asumăm, de guvern cu partenerii noştri", a anunţat Bolojan.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
STENOGRAME Filmul scandalului monstru dintre Nicușor Dan și Ilie Bolojan: "Ești responsabil de blocaj! Aș putea face public un presupus angajament politic"
Între președintele Nicușor Dan și liderul PNL, Ilie Bolojan, au avut loc discuții extrem de incinse, in timpul con ...
-
Cătălin Predoiu spune că Ilie Bolojan l-a lăsat fără bani. Ministrul ar fi vrut să-i recompenseze pe angajații implicați în misiuni de excepție
Ministrul de Interne, Catalin Predoiu, a transmis, sambata, ca institutia pe care o conduce nu dispune de buget pentru r ...
-
Alin Tișe, virulent contra lui Bolojan: "Să-ți fie rușine, Ilie!"
Președintele Consiliului Județean (CJ) Cluj, liberalul Alin Tise, a publicat un manifest in care il critica dur pe lider ...
-
Dizidenții PNL au depus ordonanțe cerând suspendarea deciziilor Congresului. Printre reclamanți: Rareș Bogdan, Lucian Bode, Hubert Thuma, Andrei Baciu și Adrian Veștea
Tabara dizidenților din Partidul Național Liberal a depus, ieri, alte patru acțiuni la instanța, dintre care doua cu obi ...
-
PSD leagă nominalizarea lui Siegfried Mureșan de proiectul portofelului digital unic: "Este vorba de bani mulți și de suveranitate digitală"
Nominalizarea europarlamentarului Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru a generat noi reacții in PSD. Deputa ...
-
Nicușor Dan pleacă în Polonia, România e în continuare în blocaj politic. Președintele participă la reuniunea liderilor de pe Flancul Estic
Președintele Nicușor Dan participa sambata, in Polonia, la o reuniune dedicata securitații europene și viitorului Uniuni ...
-
Scenariul alegerilor anticipate intră în joc. PNL: Este momentul să ne întoarcem la cetățeni
Partidul Național Liberal deschide tema alegerilor anticipate, in contextul in care negocierile pentru formarea noului G ...
-
Elena Udrea susține că Siegfried Mureșan a ajuns pe lista PMP la recomandarea Elenei Băsescu și cu banii penalului „Pinalti"
Elena Udrea comenteaza numirea lui Siegfried Mureșan ca propunere de premier din partea PNL-USR-UDMR, afirmand ca l-a pl ...
-
Cataramă, despre propunerea lui Siegfried Mureșan: E legitim un guvern monocolor BND?
"În spațiul public au aparut voci care se intreaba daca marile decizii politice de la București sunt rezultatul ne ...
-
Vicepreședintele PNL Diaspora îl desființează pe Siegfried Mureșan
Valentin Cocoș, vicepreședintele PNL Diaspora, lanseaza acuzații extrem de grave la adresa europarlamentarului Siegfried ...
-
Neomarxistii lui Bolojan bagă pe gâtul românilor portofelul digital unic. Ce documente vei putea păstra și folosi direct de pe telefon
Guvernul a stabilit modul in care va fi implementat Portofelul European pentru Identitate Digitala (RoEUDIW), o aplicați ...
-
Manevra "Șoșoacă": Kremlinul acuza Bucureștiul că vrea anexarea Republicii Moldova
Adoptarea tacita in Camera Deputaților a proiectului de lege inițiat de S.O.S. Romania privind unirea Romaniei cu Republ ...
-
Rareș Bogdan se răcorește împotriva lui Ilie Bolojan: "Ați urlat 6 săptămâni "fără PSD" și acum vreți să ghifuiți "șobolanii" cu mâna voastră?"
Europarlamentarul Rareș Bogdan, aflat intr-un razboi deschis cu liderul PNL Ilie Bolojan, sancționeaza factura de logica ...
-
Deficitul bugetar al României s-a înjumătățit. Alexandru Nazare: „Nu suntem într-o zonă de confort". Urmează testul agențiilor de rating
Execuția bugetului general consolidat s-a incheiat, la 31 mai 2026, cu un deficit de 35,94 miliarde de lei, echivalentul ...
-
Analiștii îl avertizează pe Nicușor Dan. "Scenariul alegerilor anticipate este extrem de periculos. AUR va defila, suspendarea va fi un dat"
Blocajul politic generat de eșecul formarii guvernului Veștea este vazut de analiști drept o infrangere majora pentru pr ...
-
Există două variante de Guvern minoritar: cum arată matematica parlamentară
Senatorul Gabriela Horga, vicepresedinte la PNL, spune, dupa ce „guvernul tradatorilor" a picat in Parlament, ca a ...
-
Ultimatum la vârful AUR. Petrișor Peiu anunță că părăsește partidul dacă George Simion bate palma cu Adrian Veștea
Negocierile disperate purtate in aceste ore pentru salvarea Cabinetului Veștea risca sa provoace o implozie de proporții ...
-
Alexandru Nazare (nominalizat la Finanțe cu aviz pozitiv) a prezentat parlamentarilor tragicul adevăr: „Nu putem să cheltuim mai mult decât avem"
Ministrul propus sa conduca Finanțele in guvernul Adrian Veștea, Alexandru Nazare, a declarat luni, in Parlament, la aud ...
-
ACT și-a ținut Primul Congres Național: peste 700 de participanți au adoptat cel mai radical plan de reformare a statului român
Partidul Acțiunea Conservatoare (ACT) și-a desfașurat astazi Primul Congres Național, la Sala C.A. Rosetti din Palatul P ...
-
Ilie Bolojan afirmă în prima declarație după ce a fost reconfirmat în funcția de președinte PNL că îi va propune lui Nicușor Dan un guvern minoritar
Ilie Bolojan anunța dupa intrunirea Biroul Permanent Național al PNL ca in urma deciziei luate in Congresul Extraordinar ...
-
PSD a decis: votează învestirea Guvernului Veștea. Lista miniștrilor
PSD a decis duminica, 21 iunie, sa voteze investitura Guvernului Adrian Veștea, propus de catre președintele Nicușor Dan ...
-
Adrian Năstase îl ironizează pe Vasile Blaga după Congresul PNL: „A văzut holograma lui Băsescu în sală". Dispută despre cine a învins PSD după 1990
Fostul premier Adrian Nastase a reacționat dupa declarațiile facute de Vasile Blaga la Congresul extraordinar al PNL, un ...
-
Nicușor Dan, la masă cu Rareș Bogdan, Lucian Pahonțu, Eugen Tomac și Victor Negrescu!
În spațiul au aparut imagini, realizate de „amatori", care il infațișeaza pe președintele Nicușor Dan luand ...
-
Congresul PNL a votat: Lucian Bode, Rareș Bogdan, Adrian Veștea, Hubert Thuma și Alina Gorghiu să demisioneze din partid până luni sau vor fi excluși. Nu se face coaliție cu PSD
Congresul extraordinar al PNL a inceput, la ora 12.00, la Romexpo, cu peste 1.800 de delegați liberali din toata țara. I ...
-
Arhitectul din cauza căruia Dominic Fritz nu mai poate să candideze l-a finanțat și pe Nicușor Dan, în campania electorală. Cine este Răzvan Negrișanu
Arhitect, cofondator al biroului RD SIGN și consilier local USR din 2020, Razvan Negrișanu se afla in centrul controvers ...
-
Adrian Veștea nu mai candidează la funcția de președinte al PNL. Vrea să conteste în justiție Congresul PNL: "Nu voi gira acest simulacru democratic"
Premierul desemnat, Adrian Veștea, prim-vicepreședinte al PNL, a anunțat ca renunța sa mai candideze la funcția de preșe ...
-
Hai, că asta-i culmea turnătoriei! Sebastian Ghiță: "Să vă spun un secret, Bolojan e tot de la Securitate!"
Omul de afaceri Sebastian Ghița, fugit in Serbia, susține ca actualul joc politic se da intre tabere susținute de servic ...
-
Diana Șoșoacă: „Aș prelua funcția de prim-ministru". Lidera SOS i-a propus lui Nicușor Dan o soluție pentru ieșirea din criză
Scena politica traverseaza o perioada de incertitudine, iar premierul desemnat Adrian Veștea incearca sa obțina sprijinu ...
-
Ludovic Orban acuză o înțelegere secretă între PSD și AUR: Nicușor Dan va fi suspendat și se va ajunge la referendum
Fostul lider al PNL, Ludovic Orban, susține ca s-ar fi facut o ințelegere secreta intre liderii PSD și cei de la AUR, ia ...
-
Matematica parlamentară după deciziile oficiale UDMR, SOS, USR, PNL, AUR. Pronosticurile momentului pentru guvernul Veștea
Premierul desemnat, Adrian Veștea, este așteptat sa depuna in Parlament lista miniștrilor și programul de guvernare pent ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu