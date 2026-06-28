Teorie lansată de Sebastian Ghiță: „Red alert! Partidele Pro Occident sunt obligate să ajungă la o soluție de guvernare"

Fostul deputat PSD Sebastian Ghiță afirmă într-o postare pe pagina sa de socializare că în spatele lui Ilie Bolojan s-ar afla Comisia Europeană, iar în spatele lui Sorin Grindeanu s-ar afla administrația americană și că PNL și PSD „sunt obligate" să ajungă la o înțelegere pentru formarea viitorului guvern.

„Partidele Pro Occident SUNT OBLIGATE să ajungă la o soluție de guvernare. USR și UDMR nu vor mai intra in Parlament la viitoarele alegeri. PSD și PNL vor avea scoruri extrem de mici!", afirmă Ghiță, care susține că a comandat niște sondaje de opinie pe baza cărora lansează pronosticurile. Ghiță a fugit din țară în 2016 și se află în prezent la Belgrad, unde a primit azil politic.

El spune că taberele politice sunt susținute de forțele externe.

„Solutia matematică nu este aşa de complicată pentru cine a avut de-a face cu Teoria Jocurilor! PSD nu vrea cu USR! USR nu vrea cu PSD! PSD nu vrea cu Bolojan! PNL nu vrea cu Grindeanu! Nimeni nu vrea cu AUR! AUR nu vrea cu nimeni! (suma acestor non-alegeri are insă un numitor comun) Pe Bolojan îl susține Ursula. Pe Grindeanu îl susține Trump. Preşedintele Nicușor Dan este cel chemat să impună Interesul României!", a comentat fostul deputat.

Sondajele de opinie invocate de acesta, fără precizarea institutului care a făcut măsurătorile, indică următoarele cifre: AUR - 47%, PSD - 16%, PNL - 16%, USR - 8%, SENS - 7%. „Bolojan are 14% încredere ! Nu este Salvatore della Patria", mai susține Ghiță.

Siegfried Mureșan vs Sorin Grindeanu

PNL, USR și UDMR îl susțin pe Siegfried Mureșan ca variantă de premier, în timp ce PSD merge pe varianta Sorin Grindeanu.

Ambele blocuri politice susțin un guvern minoritar care să-și asume un pachet de măsuri, la pachet cu promisiunea că timp de 6 luni nu vor depune o moțiune de cenzură.

Negocierile s-au blocat pentru că PNL nu vrea să accepte ca PSD să fie primul la „rotativă".

Indiferent pe cine va desemna președintele Nicușor Dan pentru funcția de prim-ministru, calculele din Parlament arată că niciuna dintre variantele aflate acum în discuție nu are, în acest moment, suficiente voturi pentru a trece de votul de învestitură fără sprijin din partea unor parlamentari AUR.

Nicușor Dan l-a acuzat pe Ilie Bolojan

Președintele Nicușor Dan l-a acuzat pe Ilie Bolojan că s-a răzgândit de la o zi la alta.

"Am revenit la blocajul politic pe care marți îl credeam depășit. În baza pozițiilor partidelor de la consultări, a existat o singură formulă care părea că va întruni sprijinul unei majorități parlamentare: guvern minoritar PSD.

Marți, PNL s-a angajat să voteze un guvern minoritar PSD, cu anumite condiționări față de programul de guvernare. De marți până azi, PNL și-a schimbat poziția.

Este responsabilitatea partidelor să negocieze între ele o majoritate pentru orice formulă de guvern pe care o consideră potrivită. Le cer în continuare să revina la dialog.

România are nevoie de un guvern cu puteri depline", a transmis Nicușor Dan.

Formula pe care o susținea Bolojan

Preşedintele PNL, Ilie Bolojan, a declarat marțea trecută, după consultările de la Palatul Cotroceni, că formula propusă este fie un guvern minoritar PSD, fie un guvern minoritar PNL USR UDMR

„Am prezentat președintelui României poziția PNL în această situație dificilă în care suntem. Având în vedere modul în care s-au derulat lucrurile, PNL consideră că o formulă realistă prin care putem avea într-un termen scurt un guvern investit, este o formulă care să se bazeze într-o condiţie de bază pe un acord politic, pe un pact pentru România, care să fie valabil în perioada următoare până la sfârşitul anului, în care forţele politice, care, într-adevăr, înţeleg situaţia dificilă a ţării noastre, l-ar semna acest pact, acest acord, cuprinzând aspecte care ţin de condiţionările pe care le avem din punct de vedere bugetar, păstrarea deficitelor şi reducerea lor în continuare, angajarea răspunderii pe toate proiectele care sunt reforme în PNRR, imediat după instalarea guvernului, în aşa fel încât România să poată să absoarbă fondurile europene pe care le are la dispoziţie sub formă de granturi şi să nu pierdem finanţarea investiţiilor importante în autostrăzi, în şcoli, în spitale.

De asemenea pactul ar urma să aibă prevederi care ţin de respectul între partide, de a nu depune moţiuni de cenzură, în această perioadă, pe subiectele care sunt cuprinse în pact, în aşa fel încât un astfel de guvern care s-ar forma să poată să lucreze şi să poată să pregătească un buget realist pentru anul viitor.

Dat fiind tensiunile politice pe care le vedem şi pe care nu Partidul Naţional Liberal l-a generat, considerăm că după un astfel de acord, care poate fi convenit într-o zi sau două, se poate recurge la una dintre cele două ipoteze, un guvern minoritar în jurul PSD sau un guvern minoritar format din PNL, USR şi UDMR, noi angajându-ne să dăm un vot la instalare într-o astfel de situaţie, dacă nu se va opta pentru varianta pe care noi ne o asumăm, de guvern cu partenerii noştri", a anunţat Bolojan.