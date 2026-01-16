O femeie care și-a revenit dintr-o hipotermie severă cu stop cardiac a descris timpul ca o succesiune de cadre înghețate compuse din "momente vii"

O femeie care și-a revenit după o hipotermie severă i-a șocat pe medicii North Carolina Memorial când a descris timpul ca pe niște cadre înghețate, care nu curgeau, ci erau oprite în "momente vii".

Inima ei se oprise. Temperatura corpului scăzuse la un nivel periculos de jos. Cu toate acestea, când și-a revenit, a vorbit calm despre realitatea care se transforma în imagini statice. Medicii se așteptau la confuzie. În schimb, au auzit claritate, detalii și reflecții calme care i-au tulburat pe toți cei prezenți. Relatarea ei a aparut în presa americană și a fost comentată de fizicieni din domeniul de cercetare cuantic.

Ea a explicat că evenimentele nu au avansat. Au apărut ca niște diapozitive, unul după altul, fără mișcare între ele. Sunetele existau fără direcție. Conștiința a rămas, dar progresul a dispărut. Echipele medicale au documentat cu atenție relatarea ei, observând cât de consistentă a rămas în interviurile repetate. Nu avea lacune de memorie, nu era panicată, ci doar o liniște ciudată care sfida experiența obișnuită.

Ceea ce face povestea ei remarcabilă este cât de mult se aseamănă cu ideile moderne care sugerează că timpul poate fi experimentat în segmente discrete, mai degrabă decât într-un flux continuu. În stări extreme, creierul își poate pierde capacitatea de a lega momentele între ele. În loc de mișcare, percepția devine instantanee. Acest lucru nu dovedește o nouă fizică, dar ridică întrebări pe care știința nu le poate ignora.

Hipotermia încetinește metabolismul, reduce activitatea creierului și alterează percepția. Cazurile de supraviețuire ca acesta oferă perspective rare asupra conștiinței umane în condiții care nu pot fi recreate din punct de vedere etic. Cercetătorii compară acum relatări similare din accidente, operații și evenimente de moarte clinică. Apar modele care pun la încercare modul în care sunt explicate de obicei conștiința și percepția timpului.