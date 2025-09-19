A fost ucis viitorul președinte al SUA? Donald Trump este convins că identificase un lider de stat: „I-am spus că are o șansă bună"

Declarație uluitoare din partea lui Donald Trump, actualul președinte al SUA! Liderul american a susținut o conferință de presă, joi, alături de prim-ministrul britanic Keir Starmer, în cadrul celei de-a doua zi a vizitei de stat a lui Trump în Regatul Unit.

Cei doi au discutat probleme politice globale, însă o altă parte a atras atenția publicului, informează CNN. Donald Trump a dezvăluit numele persoanei care avea potențialul necesar pentru a devenit președintele Statelor Unite. Este vorba despre activistul Charlie Kirk, asasinat în luna septembrie. Acesta era un susținător aprig al lui Donald Trump.

„Chiar săptămâna trecută, un mare american, Charlie Kirk, a fost asasinat în mod odios pentru că și-a exprimat opinia", a comunicat președintele american. În continuare, Trump l-a catalogat pe Kirk drept „un tânăr extraordinar", al cărui viitor era „incredibil".

„Unii oameni spuneau că ar putea fi președinte într-o zi. I-am spus: «Charlie, cred că ai o șansă bună să ajungi președinte într-o zi»", a adăugat liderul de la Casa Albă. Donald Trump a expus apoi faptul că nu a mai întâlnit pe nimeni care să se conecteze cu tinerii în modul în care o făcea Charlie Kirk.

„Nu am mai văzut pe nimeni să relaționeze cu tinerii așa cum o făcea Charlie, iar ei s-au conectat cu el și sunt devastați", a mai afirmat președintele SUA, care mai apoi a exprimat cuvinte de apreciere la adresa britanicilor care au oferit condoleanțe în urma asasinării activistului.